Провалив постановление о формировании конкурсной комиссии, Рада оставила ГБР без руководителя на неопределенный срок, - нардеп Осадчук

Верховная Рада нарушила сроки, в которые должна была делегировать троих членов в конкурсную комиссию ГБР по избранию ГБР, а провалив сегодняшнее голосование за постановление о формировании этой комиссии, оставила этот орган без руководителя на неопределенный срок.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

"То, что произошло, это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что в процессе подготовки этого решения неоднократно звучала четкая позиция юридических экспертов, представителей общественности, наших западных партнеров о том, что неприемлемо включать в конкурсные комиссии депутатов Верховной Рады. Потому что каждый депутат потенциально может быть объектом расследования Госбюро расследования. Соответственно те, кого могут расследовать не должны выбирать того, кто будет это потом делать, - отметил Осадчук. - Эта позиция озвучивалась на комитете и была донесена фракции "Слуга народа", которая предложила после длительных проволочек три кандидатуры и это были не депутаты. Но комитет в нарушение рекомендаций и решения фракции "Слуга народа" предложил и поддержал двух депутатов от этой фракции и одного научного работника. Постановлением, которое сегодня рассматривал парламент, предлагалось в состав конкурсной комиссии избрать людей, которые там просто не могут быть по определению. Поэтому провал этого постановления дает возможность перевести работу конкурсной комиссии в определенное правовое русло".

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Говоря о негативной стороне вопроса, Осадчук напомнил, согласно закону, Верховная Рада должна была определиться с кандидатами в комиссию еще до 22 января этого года. А сам конкурс на главу ГБР на этот момент должны были бы уже закончить. Провалив сегодня постановление о формировании конкурсной комиссии, Верховная Рада оставила Госбюро расследований без руководителя на неопределенный срок.

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