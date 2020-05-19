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Провалив постановление о формировании конкурсной комиссии, Рада оставила ГБР без руководителя на неопределенный срок, - нардеп Осадчук

Провалив постановление о формировании конкурсной комиссии, Рада оставила ГБР без руководителя на неопределенный срок, - нардеп Осадчук

Верховная Рада нарушила сроки, в которые должна была делегировать троих членов в конкурсную комиссию ГБР по избранию ГБР, а провалив сегодняшнее голосование за постановление о формировании этой комиссии, оставила этот орган без руководителя на неопределенный срок.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

"То, что произошло, это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что в процессе подготовки этого решения неоднократно звучала четкая позиция юридических экспертов, представителей общественности, наших западных партнеров о том, что неприемлемо включать в конкурсные комиссии депутатов Верховной Рады. Потому что каждый депутат потенциально может быть объектом расследования Госбюро расследования. Соответственно те, кого могут расследовать не должны выбирать того, кто будет это потом делать, - отметил Осадчук. - Эта позиция озвучивалась на комитете и была донесена фракции "Слуга народа", которая предложила после длительных проволочек три кандидатуры и это были не депутаты. Но комитет в нарушение рекомендаций и решения фракции "Слуга народа" предложил и поддержал двух депутатов от этой фракции и одного научного работника. Постановлением, которое сегодня рассматривал парламент, предлагалось в состав конкурсной комиссии избрать людей, которые там просто не могут быть по определению. Поэтому провал этого постановления дает возможность перевести работу конкурсной комиссии в определенное правовое русло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР возглавляет замдиректора, который не может исполнять такие обязанности, это противоречит закону, - Осадчук

Говоря о негативной стороне вопроса, Осадчук напомнил, согласно закону, Верховная Рада должна была определиться с кандидатами в комиссию еще до 22 января этого года. А сам конкурс на главу ГБР на этот момент должны были бы уже закончить. Провалив сегодня постановление о формировании конкурсной комиссии, Верховная Рада оставила Госбюро расследований без руководителя на неопределенный срок.

Смотрите: Рада провалила голосование за назначение своих представителей в конкурсной комиссии по избранию главы ГБР. ВИДЕО

Автор: 

конкурс (1142) ГБР (2970) Слуга народа (2628) Осадчук Андрей (39)


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та расформируйте их вообще и залейте здание бетоном. там проще с нуля все сделать, причем пусть канадцы делают, наших не допускать
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19.05.2020 17:50 Ответить
Предвижу что за 1 день делегируют каких то зеленых долб-ов..... а за 2-й проведут конкурс......
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19.05.2020 18:20 Ответить
Ну зачем нашей ВР какой-то антикоррупционный орган ? Депутаты пришли ВР воровать, а тут вдруг на них выйдет како-то ГБР. У нас в Украине ничего понять не могут почему-то. А в ЕС и в МВФ уже давно поняли. Как вы думаете транш будет ?
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19.05.2020 19:14 Ответить
Проваливши постанову про формування конкурсної комісії, Рада залишила ДБР без керівника на невизначений термін, - нардеп Осадчук - Цензор.НЕТ 353
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20.05.2020 00:26 Ответить
Для рядовых Граждан , органов не Перечесть , - а этот ГБР для Знатных , а если так , то зачем он им Нужен с ним одна головная Боль.
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19.05.2020 19:30 Ответить
 
 