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Новости Агрессия России против Украины
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Враг с начала суток 19 мая 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Враг с начала суток 19 мая 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

19 мая вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки, Красногоровки и Тарамчука противник применял гранатометы различных систем.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского, враг дважды открывал огонь из запрещенных минского соглашениями минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин.

Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам.

Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован наемник РФ, - штаб

Автор: 

обстрел (26872) операция Объединенных сил (6766)


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Держитесь ребята, говорят Кулеба с Ермаком в Берлин собрались, будут там скулить про мир, и завывать о помощи, не повезло вам с командирами...
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19.05.2020 17:53 Ответить
А было ли оно ?
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19.05.2020 17:53 Ответить
Ага, полный бред, враг все нарушает и нарушает, а у нас все перемирие, ипаный стыд...
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19.05.2020 17:58 Ответить
Подождите заклоун ещё будет извиняться перед народом бамбаса от нашего имени и украинцы всё схавают,вот такие мы дружелюбные.
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19.05.2020 18:06 Ответить
\Татаро-Монгольского ига не было. Михаил Веллер\ Послушайте,это интересно.
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19.05.2020 18:07 Ответить
Ворог від початку доби 19 травня 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6063
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19.05.2020 19:26 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським окупантам!!!!
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20.05.2020 00:14 Ответить
 
 