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Старший сержант Черновицкого погранотряда попался на взятке 2,1 тыс. евро, - военная прокуратура. ФОТО
18 мая правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки техником - инспектором пограничной службы одного из отделов пограничной службы Черновицкого пограничного отряда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
По данным следствия, старший сержант получил через своего сослуживца взятку в сумме 2 100 евро за содействие жителям приграничных районов в беспрепятственном перемещении через государственную границу Украины вне таможенного и пограничного контроля табачных изделий в Румынию.
Фигурант задержан и ему сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решаются вопросы об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Топ комментарии
+3 Слава Украинец #327684
показать весь комментарий19.05.2020 18:42
+2 Николай Морозов #446358
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+1 Креп де Шин
показать весь комментарий19.05.2020 18:17
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Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
Сейчас доверия к государственным институтам даже меньше, чем год-два назад.