Старший сержант Черновицкого погранотряда попался на взятке 2,1 тыс. евро, - военная прокуратура. ФОТО

18 мая правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки техником - инспектором пограничной службы одного из отделов пограничной службы Черновицкого пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

По данным следствия, старший сержант получил через своего сослуживца взятку в сумме 2 100 евро за содействие жителям приграничных районов в беспрепятственном перемещении через государственную границу Украины вне таможенного и пограничного контроля табачных изделий в Румынию.

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Фигурант задержан и ему сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решаются вопросы об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.