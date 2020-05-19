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Старший сержант Черновицкого погранотряда попался на взятке 2,1 тыс. евро, - военная прокуратура. ФОТО

18 мая правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки техником - инспектором пограничной службы одного из отделов пограничной службы Черновицкого пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Старший сержант Черновицкого погранотряда попался на взятке 2,1 тыс. евро, - военная прокуратура 01

По данным следствия, старший сержант получил через своего сослуживца взятку в сумме 2 100 евро за содействие жителям приграничных районов в беспрепятственном перемещении через государственную границу Украины вне таможенного и пограничного контроля табачных изделий в Румынию.

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Фигурант задержан и ему сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решаются вопросы об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Автор: 

Буковина (893) взятка (6150) пограничники (1568) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+3
70 косарей гривен, три года пенсии почти
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19.05.2020 18:42
+2
Сраные две штуки, яка держава такі й хабарі - стидоба.
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19.05.2020 18:18
+1
Теж на Мальдіви хотів )
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19.05.2020 18:17
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Теж на Мальдіви хотів )
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19.05.2020 18:17 Ответить
Сраные две штуки, яка держава такі й хабарі - стидоба.
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19.05.2020 18:18 Ответить
70 косарей гривен, три года пенсии почти
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19.05.2020 18:42 Ответить
так то сєржант.. цікаво скікі майор коштує?
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19.05.2020 18:49 Ответить
Старший сержант Черновицкого погранотряда попался на взятке 2,1 тыс евро, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5307
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19.05.2020 18:18 Ответить
Слава украине!!!😂😂😂менталитет нации во всей красе😂😂
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19.05.2020 18:23 Ответить
Ого сколько сигарет было, если для местных такая такса
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19.05.2020 18:40 Ответить
50 євро за короб.
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19.05.2020 18:45 Ответить
А румынам сколько? Дальше все равно не толкнешь, у румын границы. Раньше помню поездами возили в Польшу или на себе, или скидывали при подъезде в Польшу.
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19.05.2020 19:40 Ответить
Чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)? Так, вони мають право на самоізоляцію, носіння масок чи респіраторів, лікування, життя. Ніхто цих можливостей не забирає, але на цьому все.
Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
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19.05.2020 18:49 Ответить
Капля в море коррупции. В Украине можно брать всех держиморд, её ошибёшься.
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19.05.2020 19:08 Ответить
коррупция начинается ещё ниже - с цветов преподам в школе и шоколадок медсестричкам, чтобы "задобрить". Но виноват, конечно же, клятый порох, как же без этого.
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19.05.2020 19:13 Ответить
Он всего лишь никому не мешал.
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19.05.2020 22:42 Ответить
ну да, всего лишь поднял украину в рейтинге транспаренси интернешнл. Сколько там, на 20 или больше пунктов, напомните?
Сейчас доверия к государственным институтам даже меньше, чем год-два назад.
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19.05.2020 22:51 Ответить
 
 