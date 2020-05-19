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Новости Коронавирус и карантин
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Конференция ВОЗ приняла резолюцию о расследовании реагирования мира на COVID-19, но не обстоятельств появления вируса

Конференция ВОЗ приняла резолюцию о расследовании реагирования мира на COVID-19, но не обстоятельств появления вируса

Конференция Всемирной организации здравоохранения на уровне министров здравоохранения поддержала резолюцию, в которой говорится о необходимости тщательно расследовать меры, введенные различными странами мира в ответ на пандемию коронавирусной инфекции.

Проект резолюции был предложен Евросоюзом при поддержке более 100 стран, включая Китай и Россию, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Его приняли без формального голосования, ни одна страна, в том числе и США, не выступила с возражениями.

В документе содержится призыв провести "объективную, независимую и всестороннюю оценку" международной реакции на распространение коронавируса. При этом нет призывов выяснить обстоятельства появления вируса и не упоминается Китай как страна, где новый вирус был впервые обнаружен.

Совещание ВОЗ проходило в формате видеоконференции в течение двух дней. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал пандемию серьезным вызовом нашего времени и подчеркнул, что пока не удалось найти действенных средств подавления пандемии. По словам Гутерреша, "разные страны применяют различные, иногда противоречивые стратегии против распространения вируса". Он отметил, что человечеству приходится платить тяжелую цену за несоблюдение рекомендаций ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ должна поддержать международное расследование относительно коронавируса из Китая, - премьер Австралии Моррисон

Напомним, Евросоюз и Австралия накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призвали к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса. Инициатива вызвала критику одновременно Китая и США.

Автор: 

Австралия (430) ВОЗ (777) карантин (16729) Гутерриш Антониу (334) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Ах вы ж подонки. Китай, как жена Цезаря, должна быть выше подозрений, а заболевшие сами виноваты, они китайский вирус спровоцировали.
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19.05.2020 19:03
+6
рекомендаций ВОЗ? этих продажных ублюдков? которые 2 месяца разбирались передается вирус от человека к человеку пока не разнесли по всей планете?
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19.05.2020 19:09
+4
ВОЗу вполне можно.
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19.05.2020 19:41
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Правила форума Совет форумчан
2 млрд от Китайцев и ... вуаля. А вы шо-то другое ожидали?
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19.05.2020 18:59 Ответить
Конференция ВОЗ приняла резолюцию о расследовании реагирования мира на COVID-19, но не обстоятельств появления вируса - Цензор.НЕТ 2157
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19.05.2020 19:01 Ответить
не пора бы мадам в лечебницу отправить?
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19.05.2020 19:02 Ответить
Тестировать вакцину для коронавируса?...
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19.05.2020 19:04 Ответить
у вируса нет шансов
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19.05.2020 19:05 Ответить
А кули нам,почти красивым бабам...
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19.05.2020 19:10 Ответить
Да собственно для вируса так выглядят порядка 90% масок Это все фуфломицины...
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19.05.2020 22:51 Ответить
Ах вы ж подонки. Китай, как жена Цезаря, должна быть выше подозрений, а заболевшие сами виноваты, они китайский вирус спровоцировали.
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19.05.2020 19:03 Ответить
Пропонуєте оголосити війну Китаю?
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19.05.2020 19:23 Ответить
ВОЗу вполне можно.
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19.05.2020 19:41 Ответить
рекомендаций ВОЗ? этих продажных ублюдков? которые 2 месяца разбирались передается вирус от человека к человеку пока не разнесли по всей планете?
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19.05.2020 19:09 Ответить
1)Після США (400млн в рік) наступним по об"єм фінансистом Воз є Британія.
яка скоріше всього підтримає США.
2)Сша виставив ВОз 30-денний ультиматум.
ВОЗ(Гебреісус) пробує подібними "конферренціями" обдурити команду Бізнесмена Трампа...?
Ну пацан))))
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19.05.2020 20:18 Ответить
Поки що тільки США робить якісь кроки для того що б разібратись звідки вірус і хто буде відповідати за весь цей безлад світового масштабу, евросоюз як завжди язика проковтнули чортові боягузи.
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19.05.2020 19:09 Ответить
Вони не боягузи, вони теж співучасники, ліві демократи, чи як там їх зараз називають.
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19.05.2020 19:18 Ответить
122 КРАЇНИ ВИМАГАЮТЬ РОЗСЛІДУВАТИ, ЗВІДКИ НАСПРАВДІ ПОХОДИТЬ НОВИЙ КОРОНАВІРУС (ОНОВЛЕНО)

18.05.2020 13:45
У проєкті резолюції про Китай(поки що)не згадують

Група із десятків країн, включаючи Україну, вимагає незалежного розслідування реального походження нового коронавірусу COVID-19 та дій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у зв'язку з пандемією. Про це повідомляє "https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/17/7252001/ Українська правда " із посиланням на The Daily Mail.
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19.05.2020 20:20 Ответить
Ну еще бы. Кто же из этих африкосов, попрет против Китая - кормильца
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19.05.2020 19:11 Ответить
Воз має відділення ,лабораторії,установи по десятках країн світу.
Фінансується у більшості США і Європою...
Буде загроза фінансуванню -ніхто в Африки і не запитає,кого вони хочуть наступником..
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19.05.2020 20:23 Ответить
Китай і не пікне -під загрозою офуєнних санкцій за обман ВОЗ...
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19.05.2020 20:24 Ответить
Может быть. Но пока в ВОЗ ООН - одна страна - один голос. То есть Штаты и Габон на выборах равны . Только Штатам не надо было скупать пачками странытретьего мира, а Китай скупил. Потому ВОЗ и не хочет проводить полномасштабное расследование
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19.05.2020 20:48 Ответить
воз и моз-злоз!
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19.05.2020 19:13 Ответить
Воз = Оон . Оон = Воз . Поки людство буде вмирати з невідомої форми грипу , інші вмиратимуть від сніду , виявленного ще 1984 році . Так і буде поки цей грип не зникне сам по собі .
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19.05.2020 19:22 Ответить
Ну шо бобик здох.Разборки полетов надвигаются.Решили возглавить и спустить на тормозах
Или сделать хорошую рожу при плохой игре. Ничего за превышения власти ответят многие.
Слишком много пострадавших.В лоб может и не возмут но репутацию прихлебателям барановируса уничтожат.
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19.05.2020 19:27 Ответить
????.....!!!?....А вы не найдете обстоятельств его появления. Ах...нет, сори, вру. Вы же в Бразилии станцию получили. Вот как раз именно в ней вы можете найти обстоятельства его появления. Они внутри! Но не могу представить себе смельчаков, которые рискнут туда залезть.
Ах да! И не забудьте бразильцы! У тех, которые им управляют...пауза..нет ни рук, ни ног, ни глаз!!!...ни головы!!...они им просто не нужны....
Ну что??? Есть желающие?
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19.05.2020 19:38 Ответить
кто ясно мыслит, ясно излагает. Это не тот случай
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19.05.2020 20:51 Ответить
Конференція ВООЗ ухвалила резолюцію про розслідування реагування світу на COVID-19, але не обставин появи вірусу
https://images.cnscdn.com/images/c/5/5/1/c5518ec24400c83595e425d6e423d282/original.jpgКонференція Всесвітньої організації охорони здоров'я на рівні міністрів охорони здоров'я підтримала резолюцію, в якій йдеться про необхідність ретельно розслідувати заходи, запроваджені різними країнами світу у відповідь на пандемію коронавірусної інфекції... щось це мені нагадало..
Коли томос"крокував країною", батюшкі УПЦ МП зібрали свій сходняк :Конференція ВООЗ ухвалила резолюцію про розслідування реагування світу на COVID-19, але не обставин появи вірусу - Цензор.НЕТ 4568
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19.05.2020 20:31 Ответить
Вот проститутки Правильно Трамп сделал, что прекратил финансирование, плохо, что частично возобновил...
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19.05.2020 22:52 Ответить
 
 