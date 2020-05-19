Конференция ВОЗ приняла резолюцию о расследовании реагирования мира на COVID-19, но не обстоятельств появления вируса
Конференция Всемирной организации здравоохранения на уровне министров здравоохранения поддержала резолюцию, в которой говорится о необходимости тщательно расследовать меры, введенные различными странами мира в ответ на пандемию коронавирусной инфекции.
Проект резолюции был предложен Евросоюзом при поддержке более 100 стран, включая Китай и Россию, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Его приняли без формального голосования, ни одна страна, в том числе и США, не выступила с возражениями.
В документе содержится призыв провести "объективную, независимую и всестороннюю оценку" международной реакции на распространение коронавируса. При этом нет призывов выяснить обстоятельства появления вируса и не упоминается Китай как страна, где новый вирус был впервые обнаружен.
Совещание ВОЗ проходило в формате видеоконференции в течение двух дней. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал пандемию серьезным вызовом нашего времени и подчеркнул, что пока не удалось найти действенных средств подавления пандемии. По словам Гутерреша, "разные страны применяют различные, иногда противоречивые стратегии против распространения вируса". Он отметил, что человечеству приходится платить тяжелую цену за несоблюдение рекомендаций ВОЗ.
Напомним, Евросоюз и Австралия накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призвали к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса. Инициатива вызвала критику одновременно Китая и США.
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яка скоріше всього підтримає США.
2)Сша виставив ВОз 30-денний ультиматум.
ВОЗ(Гебреісус) пробує подібними "конферренціями" обдурити команду Бізнесмена Трампа...?
Ну пацан))))
18.05.2020 13:45
У проєкті резолюції про Китай(поки що)не згадують
Група із десятків країн, включаючи Україну, вимагає незалежного розслідування реального походження нового коронавірусу COVID-19 та дій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у зв'язку з пандемією. Про це повідомляє "https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/17/7252001/ Українська правда " із посиланням на The Daily Mail.
Фінансується у більшості США і Європою...
Буде загроза фінансуванню -ніхто в Африки і не запитає,кого вони хочуть наступником..
Или сделать хорошую рожу при плохой игре. Ничего за превышения власти ответят многие.
Слишком много пострадавших.В лоб может и не возмут но репутацию прихлебателям барановируса уничтожат.
Ах да! И не забудьте бразильцы! У тех, которые им управляют...пауза..нет ни рук, ни ног, ни глаз!!!...ни головы!!...они им просто не нужны....
Ну что??? Есть желающие?
https://images.cnscdn.com/images/c/5/5/1/c5518ec24400c83595e425d6e423d282/original.jpgКонференція Всесвітньої організації охорони здоров'я на рівні міністрів охорони здоров'я підтримала резолюцію, в якій йдеться про необхідність ретельно розслідувати заходи, запроваджені різними країнами світу у відповідь на пандемію коронавірусної інфекції... щось це мені нагадало..
Коли томос"крокував країною", батюшкі УПЦ МП зібрали свій сходняк :