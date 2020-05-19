Глава Минздрава провел собеседование с тремя победителями конкурса на глав Нацслужбы здоровья

Финалисты состоявшегося в январе конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), прошли собеседование с министром, НСЗУ ожидает скорейшего назначения главы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НСЗУ.

По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

Как сообщила агентству Мовчан, все три финалиста пришли на собеседование с министром здравоохранения и ответили на все вопросы, которые он поставил.

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На собеседовании также присутствовала госсекретарь Минздрава Инна Солодкая, проводилась видеозапись собеседования.

"Всем нам поставили одни и те же вопросы очень общего характера о главных задачах НСЗУ и о том, что нужно сделать в ближайшие годы. Не было вопросов детальных, не было техники процессов, не было вопросов о том, как сейчас организована работа службы", - сказала она.

По словам Мовчан, "встреча с министром была похожа, скорее, на формальный шаг, который он должен сделать, чтобы перейти к дальнейшему уже сформированного плана".

"Прежде чем делать следующие шаги, следует учитывать, что НСЗУ - сложный механизм, интеллектуальная организация с мощным аналитическим потенциалом и большим багажом накопленных знаний. Я была бы очень осторожной в кадровых вопросах: организация молодая и может не выдержать экспериментов", - сказала она.

Мовчан подчеркнула, что назначение главы НСЗУ – чрезвычайно ответственный шаг, "так как на кону финансирование всей медицинской сети страны и медицинское обслуживание 37 млн граждан страны".

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Согласно процедуре проведения конкурса, по итогам собеседования министр здравоохранения вносит кандидатуры на должность главы НСЗУ премьер-министру. Премьер-министр проводит собеседование с этими кандидатами и подает на рассмотрение правительства предложение кандидата на должность главы НСЗУ. Главу НСЗУ назначает Кабмин.

Как сообщалось, согласно решению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы Национального агентства по вопросам госслужбы, к следующему этапу конкурса на главу НСЗУ – собеседование с министром здравоохранения, были допущены трое из семи кандидатов, все трое представляют НСЗУ.

В конкурсе принимали восемь кандидатов. По итогам первого этапа (тестирования) из конкурса выбыл экс-депутат от Партии регионов Андрей Шипко.

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