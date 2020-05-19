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У Зеленского разрушили иновещание, чтобы показывать проекты "95 квартала" за счет налогоплательщиков, - Ирина Геращенко

У Зеленского разрушили иновещание, чтобы показывать проекты

Власть Зеленского подменила качественное информационное иновещание, которое помогало рассказывать миру о событиях в Украине, русскоязычным развлекательным телеканалом, на котором можно "крутить" "95 квартал".

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Год назад Зеленский и "Слуги" пообещали как выдающиеся коммуникаторы новую информационную политику и стратегию борьбы за умы на оккупированных территориях. Сегодня мы видим эту политику во всей красе - принят закон о системе иновещания в Украине, которым на самом деле уничтожен единый государственный англоязычный телеканал, который все эти годы давал незаангажированную информацию о борьбе Украины за восстановление территориальной целостности и суверенитета на английском и других иностранных языках на весь мир" , - подчеркнула она.

"Что создано сегодня? Русскоязычный развлекательный канал на деньги налогоплательщиков. Теперь каждый украинец платит за то, чтобы русскоязычный канал с легким развлекательным контентом наполнялся "Сватами" и другими продуктами "95 квартала", - сказала сопредседатель фракции "ЕС".

"Как удалось деформировать общественное мнение, год назад в Украине уже все увидели по результатам выборов. Теперь на оккупированные территории будут транслировать "Сваты", где в главных ролях те, кто оправдывают аннексию Крыма и другой "квартал". И не будет там никакой серьезной информации о том, что происходит в Украине", - добавила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в информационной войне, - Вятрович обратился к Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV. ДОКУМЕНТ

Сопредседатель фракции отметила, созданный развлекательный телеканал по сути является платформой для продажи продукции "95 квартала", ведь она является русскоязычной.

"На самом деле это продолжение политики "какая разница". Не получилось в марте, когда пытались в Минске провести консультативный совет, из-за сопротивления "Европейской Солидарности". Не вышла платформа Сивохи из-за сопротивления общественности - теперь идет новая тема. Будут запускать через "иновещание" на оккупированные территории "Сваты", "Квартал", но за деньги налогоплательщиков. То есть Зеленский будет и свою идеологию туда внедрять, но еще и его компания будет от этого деньги получать. Такая себе торговля на крови сериалами", - отметила она.

Также Геращенко подчеркнула, что интервью Дмитрия Гордона с представителями оккупационной власти Донбасса и Крыма являются недопустимыми.

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"Где сопротивление общественности? Она молчит ... Так же как и молчит относительно интервью Гордона. Гордон оправдывается, что он это делал на заказ спецслужб, чтобы помочь им передать информацию о преступлениях коллаборационистов и террористов в Гаагу. Какие же у нас спецслужбы, если им нужен Гордон, чтобы собрать доказательства о захвате Донецкая, Луганская и о том, что Поклонская фальсифицировала дела против крымских татар и украинцев. Собственно сегодня Гордона оправдывают даже советники Зеленского. Это действительно специальная миссия - спецоперация по возвращению подонков в украинское информационное пространство. Ну, а потом будет продолжение тезиса "один народ". Мы должны этому противостоять", - отметила Ирина Геращенко.

Автор: 

Геращенко Ирина (1627) Зеленский (20224) иновещание (9) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+18
Ні на що інше воно- оте зеленкуватне, не здатне !
Хіба що армію зруйнувати.
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19.05.2020 19:28
+15
вислюк оманський нашел себе третьего хозяина?)) беня, ахметка..ааа, *****!) даа, зебилы выбрали себе макаку)
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19.05.2020 19:32
+14
то-то твой вислюк оманський так поддерживает 112 и опзж.. Да и те его нахваливают))
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19.05.2020 19:37
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Теперь на оккупированные территории будут транслировать "Сваты", где в главных ролях те, кто оправдывают аннексию Крыма и другой "квартал". И не будет там никакой серьезной информации о том, что происходит в Украине", - добавила Геращенко. Источник: https://censor.net/n3196596сегодня Гордона оправдывают даже советники Зеленского. Это действительно специальная миссия - спецоперация по возвращению подонков в украинское информационное пространство. Ну, а потом будет продолжение тезиса "один народ". Мы должны этому противостоять", - отметила Ирина Геращенко. Источник: https://censor.net/n3196596
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19.05.2020 19:28 Ответить
Ты думаешь от сватов больше вреда чем от 112 ОПЗЖ оппного канала с нескрываемой, не замаскированной рюзькой пропагандой?
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19.05.2020 19:34 Ответить
то-то твой вислюк оманський так поддерживает 112 и опзж.. Да и те его нахваливают))
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19.05.2020 19:37 Ответить
Ні на що інше воно- оте зеленкуватне, не здатне !
Хіба що армію зруйнувати.
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19.05.2020 19:28 Ответить
найгірший різновид проносу -Зелений...
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19.05.2020 19:38 Ответить
У Зеленского разрушили иновещание, чтобы показывать проекты "95 квартала" за счет налогоплательщиков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 585
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19.05.2020 19:28 Ответить
Серы-геи Ирок не любят?
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19.05.2020 19:51 Ответить
Вполне нормально для уровня "95-го квартала"....
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19.05.2020 19:29 Ответить
У геращенки мозго совсем уже забарыжилось. Оно не видит 112 с мертветчуком и рабиновичем которые уже не прикрываясь тянут Украину в кацапию.
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19.05.2020 19:29 Ответить
зебил.. то-то вислюк оманський не видит медведчука и рабиновича, которые расцвели именно при вислюке оманськом и зебилах)
кстати, от того же КМИС:
по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
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19.05.2020 19:31 Ответить
Низя,то свои апазиционные к'аналы.
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19.05.2020 19:35 Ответить
Слуга трёх господ, не о том думаешь.

А когда что-то говоришь всех ветром сдувает. Вот это силища!
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19.05.2020 19:30 Ответить
вислюк оманський нашел себе третьего хозяина?)) беня, ахметка..ааа, *****!) даа, зебилы выбрали себе макаку)
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19.05.2020 19:32 Ответить
Та ну, *****.
Його рівень, Піськов хіба що...
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19.05.2020 19:35 Ответить
Кто бы сомневался, что ты ***** своё ценишь
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19.05.2020 20:35 Ответить
Ты всех своих хозяев перечислил?
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19.05.2020 19:36 Ответить
твой, зебилка.. и твоего вислюка
или зебилка танька до сих пор верит в "бубочку"?
тогда... кретинизм твой - неоспорим))
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19.05.2020 19:42 Ответить
Ну это не хуже,чем компенсации из бюджете ахметке его потерь на оккупированных территориях,которые вы ему сделали.
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19.05.2020 19:31 Ответить
У Зеленского разрушили иновещание, чтобы показывать проекты "95 квартала" за счет налогоплательщиков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6855
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19.05.2020 19:31 Ответить
Поход на Лектора из Молчания ягнят
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19.05.2020 19:35 Ответить
На анус він схожий
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19.05.2020 19:43 Ответить
То ли дело Прямый - про порошенко вообще никогда ни слова не говорит.
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19.05.2020 19:33 Ответить
А ведь действительно - зачем теперь Украине англоязычный инфо.канал? Вам теперь надо русскоязычных побольше....
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19.05.2020 19:38 Ответить
...ни слова не говорит,а тирадами
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19.05.2020 19:51 Ответить
Україна немає покриття радіосигналом своєї території В 120 км,в Канівському районі непочути української інформації.Геть зруйнований інформпростір
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19.05.2020 19:35 Ответить
Йудейский каганат наркомана и Бени всегда все хочет на халяву.
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19.05.2020 19:39 Ответить
Ми дали Пороху шанс і він став президентом... Чому всі посібники російських окупантів не сіли за грати??? Що зробив Порох?
Зелененький і його партія вороги всього українського, то ясно. Але що робить партія Пороха щоб подолати цих загарбників?
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19.05.2020 19:40 Ответить
На каналах телебачення і на деяких інтернет -ресурсах обс .... рає діючого президента . Мабуть з почуття щирого патріотизму до української влади в Українї .
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19.05.2020 20:19 Ответить
Гавно обвинение.
Показывать в ОРДЛО нужно то, что будут там смотреть.
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19.05.2020 19:50 Ответить
Якшо в Краматорську немає звучання першого національного , то це - злочин . В інших прифронтових селах і містечках він є . Питання , шо він недостатньо потужний . Так це можна було вирішити ще років за п"ять . -
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19.05.2020 19:51 Ответить
У Зеленського зруйнували іномовлення, щоб показувати проєкти "95 кварталу" за рахунок платників податків, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4787
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19.05.2020 20:00 Ответить
країна перетворилася на бананову республіку в якій керують олігархи.
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19.05.2020 20:09 Ответить
І плати після цього податки. Зебобіки просувають ідеї руського міра за бюджетні кошти.
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19.05.2020 20:14 Ответить
Замість того що б поширювати державну мову та іномовлення на англійській ,вони пропонують тупі російськомовні свати і квартал ,це вже дно.
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19.05.2020 20:20 Ответить
Читаєш тут декотрих і наче в дурку попав: наче люди,а розсуду та аналізу ...нуль!
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19.05.2020 20:23 Ответить
Доки тут будуть писати про "прюєкти" - добра в Україні не буде. ******* українська, якщо можна так виразитися, культура є сурогатним місивом, яке не може бути компонентом жодної культури. Навіть прізвища хохлів втратили натуральний вигляд і звучання і є результатом відтворення звуків при допомозі скандально відомої щелепи. Повсюдно замість "и" пишуть "і", замість"е" - "є". Аніщєнкі, Філіпєнкі, десятки і сотні перекручених українських прізвищ - це результат і наслідок незворотної деградації національної ідентичності і культури.
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19.05.2020 20:34 Ответить
Стесняюсь спросить, Ирка дура уже точно знает, что будут показывать на канале которого ещё нет? .... кстати, передачи на английском для лугандона , ну прям очень актуальны
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19.05.2020 20:45 Ответить
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19.05.2020 21:56 Ответить
За відсутності "холодної війни" між Заходом і Сходом іномовлення, навряд, чи комусь потрібне. Ті, хто прожив велику частину свого життя у концтаборі СССР, ще пам'ятають, напевно, як сов'єти глушили західні радіостанції на КХ і СХ. Голос Америки мав спеціальні передачі, які здійснювалися редакцією VOA in Special English. Там були тематичні передачі такі як Making of a Nation, Science in Action та інші, були музикальні передачі і новини. Також працювало Радіо Люксембург англійською мовою, де диск-жокеї у вечірні години транслювали західну музику. Ця радіостанція ще називалася Radio 208 (two o eight). Якщо Тоні Блекберн ще живий - передаю йому привіт.
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19.05.2020 21:03 Ответить
Алё, холодная война в самом разгаре, ау, проснись. Ты где был последние 6 лет? Грузию забыл? Крым? Экспансия эрэфии нам только снится?
И в этой ситуации как никогда нужно иметь свой голос, иначе за нас будет говорить "старший брат".
Или тебе важнее, чтобы улица была освещённой?
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19.05.2020 22:59 Ответить
95 квартал это халтура кторую смотрит недалёкое население. Создан беней не для шоу а своей манипуляцей массами. Дизель шоу на несколько порядков выше этого заполитизированного гавна
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19.05.2020 21:11 Ответить
Ось для чого були потрібні зустрічі тет-а-тет між Зеленським та Путіним домовленості вспливають самі собою.За президента Порошенко на іномовленні англійською мовою кожного дня транслювали брифінги наших військових де розповідали про агресію з боку РФ її російсько-терористичних військ в зоні АТО-ООС.
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19.05.2020 21:21 Ответить
понимаете, зелень не может стричь бабки с иностранцев. Отсюда и приоритеты модной зелёной власти холуёв и безработных домохозяек - разводить местного, потолстевшего, лоха-протипорошенка на бабки.
Это же элементарная модель. Зеленский изначально шел на выборы исключительно опираясь на внутреннюю политику, плевать он хотел на имидж Украины за пределами страны.
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19.05.2020 22:56 Ответить
гнати зе поців потрібно вже і бажано на х..й!
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20.05.2020 00:03 Ответить
 
 