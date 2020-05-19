У Зеленского разрушили иновещание, чтобы показывать проекты "95 квартала" за счет налогоплательщиков, - Ирина Геращенко

Власть Зеленского подменила качественное информационное иновещание, которое помогало рассказывать миру о событиях в Украине, русскоязычным развлекательным телеканалом, на котором можно "крутить" "95 квартал".

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Год назад Зеленский и "Слуги" пообещали как выдающиеся коммуникаторы новую информационную политику и стратегию борьбы за умы на оккупированных территориях. Сегодня мы видим эту политику во всей красе - принят закон о системе иновещания в Украине, которым на самом деле уничтожен единый государственный англоязычный телеканал, который все эти годы давал незаангажированную информацию о борьбе Украины за восстановление территориальной целостности и суверенитета на английском и других иностранных языках на весь мир" , - подчеркнула она.

"Что создано сегодня? Русскоязычный развлекательный канал на деньги налогоплательщиков. Теперь каждый украинец платит за то, чтобы русскоязычный канал с легким развлекательным контентом наполнялся "Сватами" и другими продуктами "95 квартала", - сказала сопредседатель фракции "ЕС".

"Как удалось деформировать общественное мнение, год назад в Украине уже все увидели по результатам выборов. Теперь на оккупированные территории будут транслировать "Сваты", где в главных ролях те, кто оправдывают аннексию Крыма и другой "квартал". И не будет там никакой серьезной информации о том, что происходит в Украине", - добавила Геращенко.

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Сопредседатель фракции отметила, созданный развлекательный телеканал по сути является платформой для продажи продукции "95 квартала", ведь она является русскоязычной.

"На самом деле это продолжение политики "какая разница". Не получилось в марте, когда пытались в Минске провести консультативный совет, из-за сопротивления "Европейской Солидарности". Не вышла платформа Сивохи из-за сопротивления общественности - теперь идет новая тема. Будут запускать через "иновещание" на оккупированные территории "Сваты", "Квартал", но за деньги налогоплательщиков. То есть Зеленский будет и свою идеологию туда внедрять, но еще и его компания будет от этого деньги получать. Такая себе торговля на крови сериалами", - отметила она.

Также Геращенко подчеркнула, что интервью Дмитрия Гордона с представителями оккупационной власти Донбасса и Крыма являются недопустимыми.

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"Где сопротивление общественности? Она молчит ... Так же как и молчит относительно интервью Гордона. Гордон оправдывается, что он это делал на заказ спецслужб, чтобы помочь им передать информацию о преступлениях коллаборационистов и террористов в Гаагу. Какие же у нас спецслужбы, если им нужен Гордон, чтобы собрать доказательства о захвате Донецкая, Луганская и о том, что Поклонская фальсифицировала дела против крымских татар и украинцев. Собственно сегодня Гордона оправдывают даже советники Зеленского. Это действительно специальная миссия - спецоперация по возвращению подонков в украинское информационное пространство. Ну, а потом будет продолжение тезиса "один народ". Мы должны этому противостоять", - отметила Ирина Геращенко.