У Зеленского разрушили иновещание, чтобы показывать проекты "95 квартала" за счет налогоплательщиков, - Ирина Геращенко
Власть Зеленского подменила качественное информационное иновещание, которое помогало рассказывать миру о событиях в Украине, русскоязычным развлекательным телеканалом, на котором можно "крутить" "95 квартал".
Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Год назад Зеленский и "Слуги" пообещали как выдающиеся коммуникаторы новую информационную политику и стратегию борьбы за умы на оккупированных территориях. Сегодня мы видим эту политику во всей красе - принят закон о системе иновещания в Украине, которым на самом деле уничтожен единый государственный англоязычный телеканал, который все эти годы давал незаангажированную информацию о борьбе Украины за восстановление территориальной целостности и суверенитета на английском и других иностранных языках на весь мир" , - подчеркнула она.
"Что создано сегодня? Русскоязычный развлекательный канал на деньги налогоплательщиков. Теперь каждый украинец платит за то, чтобы русскоязычный канал с легким развлекательным контентом наполнялся "Сватами" и другими продуктами "95 квартала", - сказала сопредседатель фракции "ЕС".
"Как удалось деформировать общественное мнение, год назад в Украине уже все увидели по результатам выборов. Теперь на оккупированные территории будут транслировать "Сваты", где в главных ролях те, кто оправдывают аннексию Крыма и другой "квартал". И не будет там никакой серьезной информации о том, что происходит в Украине", - добавила Геращенко.
Сопредседатель фракции отметила, созданный развлекательный телеканал по сути является платформой для продажи продукции "95 квартала", ведь она является русскоязычной.
"На самом деле это продолжение политики "какая разница". Не получилось в марте, когда пытались в Минске провести консультативный совет, из-за сопротивления "Европейской Солидарности". Не вышла платформа Сивохи из-за сопротивления общественности - теперь идет новая тема. Будут запускать через "иновещание" на оккупированные территории "Сваты", "Квартал", но за деньги налогоплательщиков. То есть Зеленский будет и свою идеологию туда внедрять, но еще и его компания будет от этого деньги получать. Такая себе торговля на крови сериалами", - отметила она.
Также Геращенко подчеркнула, что интервью Дмитрия Гордона с представителями оккупационной власти Донбасса и Крыма являются недопустимыми.
"Где сопротивление общественности? Она молчит ... Так же как и молчит относительно интервью Гордона. Гордон оправдывается, что он это делал на заказ спецслужб, чтобы помочь им передать информацию о преступлениях коллаборационистов и террористов в Гаагу. Какие же у нас спецслужбы, если им нужен Гордон, чтобы собрать доказательства о захвате Донецкая, Луганская и о том, что Поклонская фальсифицировала дела против крымских татар и украинцев. Собственно сегодня Гордона оправдывают даже советники Зеленского. Это действительно специальная миссия - спецоперация по возвращению подонков в украинское информационное пространство. Ну, а потом будет продолжение тезиса "один народ". Мы должны этому противостоять", - отметила Ирина Геращенко.
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Хіба що армію зруйнувати.
кстати, от того же КМИС:
по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
А когда что-то говоришь всех ветром сдувает. Вот это силища!
Його рівень, Піськов хіба що...
или зебилка танька до сих пор верит в "бубочку"?
тогда... кретинизм твой - неоспорим))
Зелененький і його партія вороги всього українського, то ясно. Але що робить партія Пороха щоб подолати цих загарбників?
Показывать в ОРДЛО нужно то, что будут там смотреть.
И в этой ситуации как никогда нужно иметь свой голос, иначе за нас будет говорить "старший брат".
Или тебе важнее, чтобы улица была освещённой?
Это же элементарная модель. Зеленский изначально шел на выборы исключительно опираясь на внутреннюю политику, плевать он хотел на имидж Украины за пределами страны.