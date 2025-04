Украина руками кагэбэшника Деркача залезла в международный скандал, связанный с предвыборной дракой двух американских кандидатов, - Сакварелидзе

Экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе прокомментировал ситуацию с обнародованием нардепом Андреем Деркачом якобы переговоров Порошенко и Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Опять Украина залезла уже руками КГБ шника Деркача (близкого друга Луценка, кстати) и продажного Прокурора Кулика в международный скандал, связанный с предвыборной дракой двух кандидатов в Президенты США!

Украина показала, что тут все можно слить и купить. Даже конфиденциальные разговоры лидеров стран. Это, конечно, сильно "внушает доверие".

Также читайте: Нардеп Деркач опубликовал записи якобы Байдена и Порошенко. В "ЕС" заявили, что "сфабрикованные фрагменты" это российская провокация

Очевидная новая медия атака направленна на одного из кандидатов в Президенты США, который исходя из последних опросов, может им и стать. Скорее, согласовано с Джулиани и ко.

Им, в принципе, по..иг и на Деркача, и на Кулика, главное ударить по конкуренту.

И с каким осадком лидер США будет смотреть на наши проблемы после всего этого срача?

Сами добиваемся, чтобы нас считали "pain in the ass" или "black hole in Europe"

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами"