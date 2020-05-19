Хайп Гордона на крови. Что не так со "спецоперацией" с Гиркиным-Стрелковым. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует очередной скандал, в который попал Дмитрий Гордон.

После крымской прокурорши-предательницы Натальи Поклонской собеседником Гордона стал Игорь Гиркин, он же Стрелков.

Подзабытый реконструктор - один из самых известных экс-лидеров боевиков и бывший "министр обороны" так называемой "ДНР".

Действительно ли Гордон мог получить задание от спецслужб и почему эта версия не выдерживает критики? Ради чего скандальный медийщик одного за другим вытягивает на свет Божий персонажей, которые поют про "один народ"? И почему ему за это ничего не грозит?

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