Хайп Гордона на крови. Что не так со "спецоперацией" с Гиркиным-Стрелковым. ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует очередной скандал, в который попал Дмитрий Гордон.
После крымской прокурорши-предательницы Натальи Поклонской собеседником Гордона стал Игорь Гиркин, он же Стрелков.
Подзабытый реконструктор - один из самых известных экс-лидеров боевиков и бывший "министр обороны" так называемой "ДНР".
Действительно ли Гордон мог получить задание от спецслужб и почему эта версия не выдерживает критики? Ради чего скандальный медийщик одного за другим вытягивает на свет Божий персонажей, которые поют про "один народ"? И почему ему за это ничего не грозит?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
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Псевдожурналист, вполне возможно работает на спецслужбы РФ.
глобальная проблема, которая существует в Украине. Это, зависимость Украины от российских медиа такая же, как была недавно от российского газа. РФ ее использует, для "усиления контроля и воплощения геополитических амбиций"
в Украине многие масс-медиа прямо или опосредованно контролируются российскими олигархами и спецслужбами, или недобросовестными людьми.
Эти ресурсы беспрепятственно транслируют свои месседжи и поставляют различный контент на широкую аудиторию. Почему? Короткий ответ - потому что в Украине не хватает инвестиций в собственный культурный контент. А если не поддерживать собственную культуру - нас будут кормить чужой".
Гордон всегда утверждал:
1. Шо путин уйло
2. Шо Крым аннексрован
3. Шо Донбасс оккупирован.
По крайней мере с этой стороны он смотрится более привлккательней чем напримкр тот же Усик.
Чо вы все набросились на человека?)
Кар"єри лікаря --- кошерний ,
Чистий, теплий, білий полог,
І судячи з останніх інтерв"ю,
Спецілізація його була б ,
Проктолог.
Чесно кажучи не дивився інтерв'ю Гордона з цією мусоршей -прокуроршей - няшей, ні зі стрелковим (гіркіндом).
Ну що в цих сірих персонажах цікавого?
Звичайні чмошнікі.
Шкода, що українські спецслужби клеять дурня і досі не ліквідували цих чмошникiв - Гиркина + Поклонську.