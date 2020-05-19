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Хайп Гордона на крови. Что не так со "спецоперацией" с Гиркиным-Стрелковым. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует очередной скандал, в который попал Дмитрий Гордон.

 После крымской прокурорши-предательницы Натальи Поклонской собеседником Гордона стал Игорь Гиркин, он же Стрелков.

Подзабытый реконструктор - один из самых известных экс-лидеров боевиков и бывший "министр обороны" так называемой "ДНР".

Действительно ли Гордон мог получить задание от спецслужб и почему эта версия не выдерживает критики? Ради чего скандальный медийщик одного за другим вытягивает на свет Божий персонажей, которые поют про "один народ"? И почему ему за это ничего не грозит?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

Гордон (118) Гиркин (192) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+43
Хайп Гордона на крови. Что не так со "спецоперацией" с Гиркиным-Стрелковым - Цензор.НЕТ 4246
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19.05.2020 19:51
+31
пирамидка-гандон это фсбэшная гнида в одной спайке со старым кгбистом смешко
Хайп Гордона на крови. Что не так со "спецоперацией" с Гиркиным-Стрелковым - Цензор.НЕТ 4107
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19.05.2020 19:54
+23
Хайп Гордона на крові. Що не так зі "спецоперацією" з Гіркіним-Стрєлковим - Цензор.НЕТ 7378
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19.05.2020 20:08
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Страница 2 из 2
Гордон в очередной раз доказал, что не является журналистом или медиа, а просто зарабатывает на транслировании кликабельного "чего-либо".

Псевдожурналист, вполне возможно работает на спецслужбы РФ.
глобальная проблема, которая существует в Украине. Это, зависимость Украины от российских медиа такая же, как была недавно от российского газа. РФ ее использует, для "усиления контроля и воплощения геополитических амбиций"

в Украине многие масс-медиа прямо или опосредованно контролируются российскими олигархами и спецслужбами, или недобросовестными людьми.
Эти ресурсы беспрепятственно транслируют свои месседжи и поставляют различный контент на широкую аудиторию. Почему? Короткий ответ - потому что в Украине не хватает инвестиций в собственный культурный контент. А если не поддерживать собственную культуру - нас будут кормить чужой".
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20.05.2020 01:19 Ответить
Всё равно у вас есть три варианта на ваш выбор. 1.Влюбиться в Гиркина. 2.Плюнуть на экран и переключиться на другой канал. 3. Посмотреть, оценить критически, разоблачить вражескую пропаганду и даже объяснить нам своё видение ситуации, тем самым выйти победителем спецслужбы РФ. Но Вы почему то склонны запретить, закрыть глаза и уши, как будто Вы заранее боитесь быть завербованным своим телевизором.
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22.05.2020 15:53 Ответить
Это гандонское уже..ще уже собралось интервью у Януковича и Путина брать)))
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20.05.2020 01:21 Ответить
Никакой это не хайп. Началась полномасшабная информационная атака на Украину! За высерами господина Г. и госпожи В. пошел кал господина Д. И все это практически с одного дня на второй. Мы тут копошимся в созданной этими червями грязи, а надо смотреть шире и быть готовыми к событиям совсем другого масшаба. Вам сказать, какие задачи поставлены перед спецслужбами РФ ихним вождем? Он умирает, точнее быстро стареет, вероятно знает, что скоро испустит последний пук. Поэтому спешит. Расчет был на новую власть в Украине, что она будет глупа как пробка и в нее внедрят много нужных и "правильных" русских людей. Они привели эту власть, но не для того, чтобы договариваться - за год уже можно было бы договориться. Их цель - организовать в Украине бунт. Только в условиях бунта и очередного коллапса власти (любой власти, окрас не имеет значения) кремлевские нацисты веруют, что смогут ввести войска в Киефф. Этот план не на годы. Его исполнение может начаться в любой момент. Вот поэтому такая информационная каннонада особенно настораживает. Либо фюрер хочет приурочить захват Украины к объявлению его пожизненным царем, т. е. в конце июня, либо сразу после - как "первые шаги" восстановителя Третьего Рейха. А бунт у нас планируют спровоцировать расправой с Порошенко и введением во внутренний дискурс таких кучек говна как Паклонская, Гиркин, скоро ждите "интервью" с Януковичем. Ближайшие дни и недели многое покажут.
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20.05.2020 01:40 Ответить
Хайп Гордона на крові. Що не так зі "спецоперацією" з Гіркіним-Стрєлковим - Цензор.НЕТ 1856
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20.05.2020 03:57 Ответить
Заступлюсь за Гордона.
Гордон всегда утверждал:
1. Шо путин уйло
2. Шо Крым аннексрован
3. Шо Донбасс оккупирован.

По крайней мере с этой стороны он смотрится более привлккательней чем напримкр тот же Усик.

Чо вы все набросились на человека?)
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20.05.2020 06:58 Ответить
Одна з бабусь хотіла для внучка,
Кар"єри лікаря --- кошерний ,
Чистий, теплий, білий полог,
І судячи з останніх інтерв"ю,
Спецілізація його була б ,
Проктолог.
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20.05.2020 08:01 Ответить
Продавец пирамидок - просто хитрый аферист - провокатор. Очень хорошо понимает настроения власти и зетипиллов и этим зарабатывает себе на жизнь. Как аферист и проходимец Ляшко - говорит то шо хочет слышать толпа. Как и Осел Оманский.
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20.05.2020 08:06 Ответить
че вы понимаете, признание аннексии Крыма и особого статуса дырляндии приблизит )(уйла и гиркина к Гааге сказал gандон-пирамидкин, и в лучших традициях орды и хана рамзана посоветовал извинится, я эту лысую мразь перестал воспринимать как человека когда он у онкобольных последние деньги отнимал на свое юшинсе, это тварь дикая с которой за руку нельзя здороваться, я обычно вообще не смотрю все где его харя только мелькнет, но ту глянул, хайп развели gандон гиркина за руку поймал, теперь не отвертится, включаю а там "игорьхуедиктович восхищаюсь вашим мужеством"
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20.05.2020 08:52 Ответить

Чесно кажучи не дивився інтерв'ю Гордона з цією мусоршей -прокуроршей - няшей, ні зі стрелковим (гіркіндом).
Ну що в цих сірих персонажах цікавого?
Звичайні чмошнікі.
Шкода, що українські спецслужби клеять дурня і досі не ліквідували цих чмошникiв - Гиркина + Поклонську.
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20.05.2020 09:53 Ответить
Хайп Гордона на крові. Що не так зі "спецоперацією" з Гіркіним-Стрєлковим - Цензор.НЕТ 5383
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20.05.2020 09:58 Ответить
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