На Николаевщине сотрудник СБУ вымогал у фермера 2 тыс. долл. и 10 т. зерна в качестве взятки, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке старшего оперуполномоченного по особо важным делам одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, старший оперуполномоченный требовал 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна от совладелицы фермерского хозяйства. Взамен правоохранитель обещал не привлекать предпринимательницу к уголовной ответственности за самовольный захват земельного участка.

19 мая оперативника СБУ задержали во время получения 2 тысяч долларов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности. В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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