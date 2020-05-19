На Николаевщине сотрудник СБУ вымогал у фермера 2 тыс. долл. и 10 т. зерна в качестве взятки, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке старшего оперуполномоченного по особо важным делам одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, старший оперуполномоченный требовал 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна от совладелицы фермерского хозяйства. Взамен правоохранитель обещал не привлекать предпринимательницу к уголовной ответственности за самовольный захват земельного участка.
19 мая оперативника СБУ задержали во время получения 2 тысяч долларов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности. В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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В год на каждого жителя надо 1 тона зерна.
В Харькове повсеместно ставятся столбы освещения. Это прекрасно. Но примерно 2/3 их - ставятся по 2 столба в лунку! При том, что нагрузка на них ничтожная - 1-2 ЛЭД светильника.
Вопрос - а зачем? Не для удвоения ли стоимости по смете?