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Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег, - СМИ

Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег, - СМИ

Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом утверждает издание BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомых с расследованием.

"Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на влиятельного олигарха и отследить миллионы, которые он и его партнеры якобы отправили через американские банки-корреспонденты", – указано в материале.

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В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что не знал о расследовании большого жюри и что обвинения в его адрес со стороны банковских регуляторов были преднамеренными для экспроприации ПриватБанка, а "дыра" в балансе банка была искусственно создана Нацбанком. По словам экс-владельца ПриватБанка, он не нарушал никаких законов и с ним никто не общался из Министерства юстиции США.

Его партнер по ПриватБанку Геннадий Боголюбов также заявил изданию, что любая недвижимость, купленная в США, была приобретена за законные средства, отметив, что американские правоохранительные органы не задавали ему никаких вопросов.

Уволенный в марте этого года с должности генпрокурора Украины Руслан Рябошапка сказал BuzzFeed News, что причиной стало дело ПриватБанка. По данным издания, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обсудить дело против 57-летнего олигарха и его партнера. Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что сотрудничает с ФБР в рамках "продолжающегося расследования", но отказался уточнить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР. Международная команда Министерства юстиции по отмыванию денег и клептократии также приняла участие в поездке, уточняется в материале.

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Согласно ему, федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Кроме того, ПриватБанк в иске от 21 мая 2019 года в канцелярский суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников в якобы отмывании, приблизительно, $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку активов в США.

В апреле этого года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег. После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

Автор: 

Коломойский (1791) расследование (3037) США (26401)


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Топ комментарии
+67
то-то у зебильной власти тупо с фейкома деркача вылезли)) да еще так глупо и топорно сделаными
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19.05.2020 20:09
+46
Скорей бы уже этого г0ндона бородатого за яйца подвесили !
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19.05.2020 20:10
+42
Почему Зеля не сажают Коломойского который обокрал всех украинцев только на приватбанке на 6млрд $
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19.05.2020 20:12
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Страница 2 из 2
Це той деркач,що записував кучму -а-ля плівки мельниченка?
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19.05.2020 21:48 Ответить
- Знаешь, Гирша, я тебя охарактеризовал с луч­шей стороны.
- Да? А как именно?
- Я сказал, что у тебя дела идут прекрасно: боль­шое состояние, неограниченный кредит, огромные доходы…
- Я тебе очень благодарен, дорогой… А где это ты дал мне такую высокую оценку?
- Как это где? В налоговой инспекции.
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19.05.2020 20:34 Ответить
Ну на конец то.Хоть американцы возмутся за борьбу с коррупцией в Украине.А то за всю независимость некому этим заниматься.
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19.05.2020 20:35 Ответить
Коломойський опинився під розслідуванням великого журі США за обвинуваченням у відмиванні грошей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9
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19.05.2020 20:37 Ответить
Коломойський опинився під розслідуванням великого журі США за обвинуваченням у відмиванні грошей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7770
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19.05.2020 21:10 Ответить
Вот тебе, бабушка, и Юриевый день! США пока намекают.
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19.05.2020 20:37 Ответить
Бородатая бабушка?
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19.05.2020 21:03 Ответить
Как уже надоели эти олигархи, из за них только проблемы!
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19.05.2020 20:38 Ответить
Когда уже Зеленского в международный розыск?
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19.05.2020 20:41 Ответить
ЗЕлена дрысля - настолько мелкое животное, что его, как и неуловимого Джо, никто не будет искать. Пригреет солнышко и эта кучка ЗЕленого дерьма высохнет и ветром сдует это недоразумение.
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20.05.2020 07:49 Ответить
Коломойський опинився під розслідуванням великого журі США за обвинуваченням у відмиванні грошей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4976
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19.05.2020 20:43 Ответить
выдать львёнка Бонифация в Штаты!!
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19.05.2020 20:44 Ответить
сума відмитого Бєнею бабла через "Приват.Кіпр" ПІВТРИЛЬЙОНА ДОЛАРІВ ВРАЗИЛА НАВІТЬ США.
Все ходы записаны, [19.05.20 19:40]«Коломойский и Боголюбов никогда не инвестировали «свои» деньги в какой-либо бизнес или активы. Их американские активы финансировал ПриватБанк (Кипр). Он выдавал кредиты и никогда не требовал их обратно.На эти деньги бизнесмены скупали в США недвижимость и бизнес-активы: сталелитейные и ферросплавные заводы. На счета завода Warren Steel Holdings LLC зашло более $100 млн, но исключительно в форме кредитов от компаний Коломойского. Все эти компании обслуживались и получали финансирование от кипрского ПриватБанка.По такой же схеме они заводили Warren Steel Holdings в долги: путем предоставления займов от компаний Коломойского Felman и Optima Group.После этого в счет погашения задолженности по кредитным договорам Warren Steel Holdings поставлял продукцию на ферросплавные и металлургические заводы Коломойского в США по заниженным ценам.Одним из кредиторов Warren Steel Holdings была компания Felman Trading, которая продавала продукцию по рыночной цене. Прибыль оседала на ее счетах и потом переводились на личные офшорные компании Коломойского».Бизнесмен Вадим Шульман (https://t.me/vse_hody_zapisany/638) рассказал о том, за чьи деньги Игорь Коломойский покупал активы в США. 19 мая 2020 года, интервью «Экономической правде» (https://www.epravda.com.ua/publications/2020/05/19/660517/).
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19.05.2020 20:45 Ответить
сЬОГОДНІ бЄНЯ ВІДІМСТИВ.
"ПЛІВКАМИ ПОРОШЕНО-БАЙДЕНА2 ЩОДО "БУРІСМИ" АГЕНТА фсБ ДЕРКАЧА,НАРДЕПА 8-ГО СКЛИКАННЯ.
кОМПРОМАТ НА ПЕРСОНАЛЬНО пОРОШЕНКО ,ЯКОГО ЗВИНУВАЧУЄ У ТОМУ,ЩО ЙОГО КРЕАТУРА гОНТАРЄВА "ВІДЖАЛА У НЬОГО БАНК."..
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19.05.2020 20:50 Ответить
Главное помнить, что даже если жюри сочтет, что имеются достаточные основания для предъявления обвинений в уголовно наказуемом правонарушении, это не означает, что подобное обвинение неизбежно будет предъявлено. Главная задача большого жюри - определить, существует ли достаточно оснований полагать, что было совершено преступление.
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19.05.2020 20:58 Ответить
Главное помнить, шо зеленая шайка аж бегом кинулась вылизывать агента кгб Деркача.
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19.05.2020 22:44 Ответить
Я не в курсе деталей дела Деркача, но если это слив инфы про тёмные делишки Байдена и его семьи, то почему это фейк? Байден с членами его семьи не только в Украине грязными махинациями занимались, в Китае, к примеру, тоже, и это не секрет за пределами Украины. Непонятно почему в Украине считают обвинения Байдена в коррупции фейком? Что, только Трамп может быть замешан в коррупции, а демократы все в белом?
Увольнение Шокина - доказательство давления Байдена и Абамки на Украину. Почему-то это не замечается...
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19.05.2020 20:59 Ответить
не фейк..
давно відома справа...

Інше питання -чи достатнім доказом будуть записи у Суді у справі про звинуваченя Порошенко у державній Зраді.
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19.05.2020 21:07 Ответить
Зебіли протягом року ще не втомилися щодня стрибати і кричати "Бегипетя"?
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19.05.2020 22:13 Ответить
Да когда уже наконец?!
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19.05.2020 22:28 Ответить
Пока все идет к тому, что *********** ЗЕ обвинят в отмывании грязных денег Коломойского.
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19.05.2020 22:35 Ответить
і відмиванні самого брудного каламойського. Шкода, що США не хоче покарати беніну маріонетку-зеленського за те, що він укриває злочинця, а буде карати всю країну.
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20.05.2020 00:28 Ответить
Тепер є штучно створена діра в бюджеті.
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20.05.2020 05:29 Ответить
Сознался наш Скумбриевич! Не выдержал очной ставки.. Подкачал..
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20.05.2020 08:26 Ответить
$10 млрд, спистил зеля с мойшей, а виноват порох? Ну-ну
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20.05.2020 10:14 Ответить
Тухес КАЛАмойши все ближе к пропасти. Или он надеется,что бубочка с кварталом, с ним замазанный в отмывании денег, его не отдаст?
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19.05.2020 21:01 Ответить
Як будут з Бєні трясти бабло(американська фінрозвідка),то Зе сам віддасть...А КУДИ ДІНЕТЬСЯ..
Хто такий Зе без Бєні ?

ВЖе ,здається більше прихильний до Ріната...
Все йде до того,що Крокодил РІнат з"їсть акулу Бєню.. ЯКОСЬ ПО..УЙ.)
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19.05.2020 21:10 Ответить
Сядуть всі! В тому числі і бородата баба Лєсчєнка.
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19.05.2020 21:11 Ответить
Украинский народ не сможет победить в одиночку олигархат. Эти упыри уже 30 лет сосут народную кровь. Но законно их уничтожить невозможно в принципе. Все политпартии финансируются олигархатом. Все ключевые СМИ под контролем олигархата. Все суды, прокуратуры, полиция, налоговая, таможня под контролем олигархата. Любой человек представляющий угрозу олигархически-мафиозной Системе уничтожается ещё на дальних подступах. Учитывая взрывоопасность ситуации и возможность кровавой революции в нищей стране в любую секунду, не пора ли Западу брать ситуацию под свой контроль? Для начала - объявить всех олигархов вне Закона и выдать международный ордер на их арест.
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19.05.2020 21:14 Ответить
Показательно сгноить пару-тройку олигархов первого эшелона в Гуантанамо для начала.
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19.05.2020 21:16 Ответить
бене каломойскому с такими раскладами и в Израиле вряд ли получится спрятаться, штаты с евреями плотно дружат, выковыряют от туда на раз.
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19.05.2020 21:14 Ответить
Беня помог Путину заморочить головы сериалом с Зеленским, за что теперь ответит перед США
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19.05.2020 21:16 Ответить
За тобой плечет психиатр.
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19.05.2020 21:45 Ответить
ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ
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20.05.2020 09:19 Ответить
Богдан хороший адвокатишка!
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19.05.2020 22:23 Ответить
Главное ахметку, фирташа,йулю, медведчука и тд и тп не трогайте- это самые честные люди. И не только в Украине, а и на планете, да и в солнечной системе пожалуй. Им покровительствует сам всегалактический император и стерховод вова маленькая лысая голова.
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19.05.2020 21:19 Ответить
спокойно, козлодоев, сядут усе ...я устретил вас, и усё былое....
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19.05.2020 21:59 Ответить
Ахметов чи не єдиний, хто не помічений в офшорах, і він завжди платив податки. На йому тримається економіка. Якщо стане новий, буде те, що у Венесуелі.
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20.05.2020 05:43 Ответить
_Янки, удавите каломойшу и охметова насмерть, мразей. Украина с ними справиться не может ибо не хочет.
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19.05.2020 21:26 Ответить
Знайшлись гроші, які бєня з привату виводив... а в тому йому ще й бубочка допомогав, через свій квартал...
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19.05.2020 21:39 Ответить
"Коломойский сказал, что не знал о расследовании большого жюри"

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
3 июня 2019 начались предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматривает иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.
В списках "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании, есть люди, структуры и счета возможно непосредственно связанные с "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.
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19.05.2020 21:48 Ответить
Нужно что бы США его взяли, что бы другие подобные поутихли.
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19.05.2020 21:51 Ответить
взяли бабу беню за ***** хорошо
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19.05.2020 21:55 Ответить
Суды в США и Лондоне - это не продажные украинские суды имени Портнова и Бени. И ФБР не подкупишь, как наше СБУ.
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19.05.2020 22:01 Ответить
"Альфа" будет служить Бене?

Hellis
@13Hellis_13

У вас были претензии к работе центра "Альфа"?
Работали четко и слаженно. Но, видать, командир, восстановивший "Альфу", преданную сердцем Украине, посчитался командой Зеленского слабо лояльным. Теперь командовать будет....

Ну как же тут без Коломойского...
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19.05.2020 22:04 Ответить
Зеленский сменил начальника "Альфы".
В 2014 его награждал Коломойский.

Новым начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ стал бывший командир днепропетровского подразделения центра.
Начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом вместо Александра Устименко стал Сергей Дусик.
Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.

В августе 2014 года начальника отдела Управления СБУ в Днепропетровской области полковника Сергея Дусика тогдашний глава ОГА Игорь Коломойский наградил почетной грамотой "за плодотворную и добросовестную работу, высокий профессионализм, творческий поиск и инициативу в работе, весомые достижения в профессиональной деятельности".
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19.05.2020 22:07 Ответить
А глаза такие честные-пречестные.
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19.05.2020 22:07 Ответить
Сколько веревочке не виться, а заканчивать придется на даче в Барвихе.
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19.05.2020 22:07 Ответить
Фірташа,Коломойшу,Ахмєтова,Пінчука,Новінського,Порошенка,Мєртвєчука,Рабіновічя,Бойко,Єрмака на палю.
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19.05.2020 22:15 Ответить
ще б одного і була б футбольна команда
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19.05.2020 22:22 Ответить
шмаркли точно не хватает в вашем списке
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20.05.2020 12:16 Ответить
Він проста маріонетка я перелічив ляльководів,можливо не всіх.
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20.05.2020 20:51 Ответить
Новинский, Мертвечук, Рабинович, Бойко, Ермак - тоже марионетки, так сказать 1-го уровня.
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21.05.2020 13:37 Ответить
pt земальчикам пора покупать туалетную бамагу
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19.05.2020 22:21 Ответить
И вот тут у ЗЕбанария должа начаться насчтоящая измена...

Тянут-потянут американцы концы бениных миллионов, и вытянут оффшорные счета ЗЕ, через которыйе Коломой грязное бабло гонял.
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19.05.2020 22:33 Ответить
Подруга Бени Юлька вместо работы в Раде омолаживалась и отдыхала с сауной и рестораном с Власенко (карантин не для высшей знати!) в элитном 5-звездочном элитном СПА-комплексе спонсора "Свободы" Кривецкого.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1115&v=UL7qa642yFQ&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=1115&v=UL7qa642yFQ&feature=emb_logo
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19.05.2020 23:00 Ответить
Завидуешь?
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19.05.2020 23:22 Ответить
Если карантин для народа - то для всех. Чем эта ************ со своим дружком лучше других?
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19.05.2020 23:27 Ответить
Надіюся, хоч амери цю мразоту прижмуть...
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19.05.2020 23:21 Ответить
А що робити, коли маємо мало справжніх чоловіків, та й ті голосували за Зе.
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20.05.2020 05:53 Ответить
Вот должен сидеть в тюрьме
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19.05.2020 23:21 Ответить
почему только Коломойский ?
охметов и фирташ кормильцы народа Украины ?
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19.05.2020 23:25 Ответить
Так, ці двоє платять податки. Фірташ не олігарх, йому жінки дали старт, а далі вже він сам пішов.
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20.05.2020 05:59 Ответить
Ох зря они Байдена зацепили,и на весь мир это показали,ох и зря)))Там сними договариваться никто не будет,тупо удавку на шею и все)))
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19.05.2020 23:36 Ответить
Беня, тікай! І Зебеню прихопи.
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20.05.2020 00:54 Ответить
игорь, четвертый раз спрашиваю:
сколько пончиков ты можешь съесть на пустой желудок?
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20.05.2020 00:56 Ответить
Поки парашенків з каломоями не пересаджають до буцигарні-не бачити Україні вільної волі.
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20.05.2020 02:52 Ответить
Что же надо было сделать что бы расстроить так своих? Не хорошо.
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20.05.2020 06:15 Ответить
от і чудово. Америкоси так просто нічого не роблять. Так що дорога йому на історичну батьківщину
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20.05.2020 07:41 Ответить
Беня в отличии от пороха-барыги-труса боец который как бульдог готовый к любой схватке)))уверен что он был готов и этому!!))и начинает сливать компромат на барыгу)))но это только начало"беседа пороха и Байдена" то ли еще будет))))
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20.05.2020 09:15 Ответить
"На пулю вся его надежда,
Защита слабому она!" (с)
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20.05.2020 09:55 Ответить
Вся надія на дурний нарід, який до цього часу ненавидить "мародера", який нічого не змапродерив і обожнює мародера Беню і Зелю, які вивели з їх гамандів мільярди доларів США. Такий він розумний нарід! І як буде Бені потрібно - то він їх знову мобілізує на свій захист. Поводирі для овець - козли, вже пішли на стежинки - Гоnдон і Деркач в дії. Вівці - вперед за ними і не думайте поганого на Беню, він хороший.
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20.05.2020 10:06 Ответить
Ох и деньжыщи там ходят....
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21.05.2020 13:42 Ответить
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