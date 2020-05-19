Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег, - СМИ
Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом утверждает издание BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомых с расследованием.
"Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на влиятельного олигарха и отследить миллионы, которые он и его партнеры якобы отправили через американские банки-корреспонденты", – указано в материале.
В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что не знал о расследовании большого жюри и что обвинения в его адрес со стороны банковских регуляторов были преднамеренными для экспроприации ПриватБанка, а "дыра" в балансе банка была искусственно создана Нацбанком. По словам экс-владельца ПриватБанка, он не нарушал никаких законов и с ним никто не общался из Министерства юстиции США.
Его партнер по ПриватБанку Геннадий Боголюбов также заявил изданию, что любая недвижимость, купленная в США, была приобретена за законные средства, отметив, что американские правоохранительные органы не задавали ему никаких вопросов.
Уволенный в марте этого года с должности генпрокурора Украины Руслан Рябошапка сказал BuzzFeed News, что причиной стало дело ПриватБанка. По данным издания, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обсудить дело против 57-летнего олигарха и его партнера. Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что сотрудничает с ФБР в рамках "продолжающегося расследования", но отказался уточнить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР. Международная команда Министерства юстиции по отмыванию денег и клептократии также приняла участие в поездке, уточняется в материале.
Согласно ему, федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
Кроме того, ПриватБанк в иске от 21 мая 2019 года в канцелярский суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников в якобы отмывании, приблизительно, $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку активов в США.
В апреле этого года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег. После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.
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Все ходы записаны, [19.05.20 19:40]«Коломойский и Боголюбов никогда не инвестировали «свои» деньги в какой-либо бизнес или активы. Их американские активы финансировал ПриватБанк (Кипр). Он выдавал кредиты и никогда не требовал их обратно.На эти деньги бизнесмены скупали в США недвижимость и бизнес-активы: сталелитейные и ферросплавные заводы. На счета завода Warren Steel Holdings LLC зашло более $100 млн, но исключительно в форме кредитов от компаний Коломойского. Все эти компании обслуживались и получали финансирование от кипрского ПриватБанка.По такой же схеме они заводили Warren Steel Holdings в долги: путем предоставления займов от компаний Коломойского Felman и Optima Group.После этого в счет погашения задолженности по кредитным договорам Warren Steel Holdings поставлял продукцию на ферросплавные и металлургические заводы Коломойского в США по заниженным ценам.Одним из кредиторов Warren Steel Holdings была компания Felman Trading, которая продавала продукцию по рыночной цене. Прибыль оседала на ее счетах и потом переводились на личные офшорные компании Коломойского».Бизнесмен Вадим Шульман (https://t.me/vse_hody_zapisany/638) рассказал о том, за чьи деньги Игорь Коломойский покупал активы в США. 19 мая 2020 года, интервью «Экономической правде» (https://www.epravda.com.ua/publications/2020/05/19/660517/).
"ПЛІВКАМИ ПОРОШЕНО-БАЙДЕНА2 ЩОДО "БУРІСМИ" АГЕНТА фсБ ДЕРКАЧА,НАРДЕПА 8-ГО СКЛИКАННЯ.
кОМПРОМАТ НА ПЕРСОНАЛЬНО пОРОШЕНКО ,ЯКОГО ЗВИНУВАЧУЄ У ТОМУ,ЩО ЙОГО КРЕАТУРА гОНТАРЄВА "ВІДЖАЛА У НЬОГО БАНК."..
Увольнение Шокина - доказательство давления Байдена и Абамки на Украину. Почему-то это не замечается...
давно відома справа...
Інше питання -чи достатнім доказом будуть записи у Суді у справі про звинуваченя Порошенко у державній Зраді.
Хто такий Зе без Бєні ?
ВЖе ,здається більше прихильний до Ріната...
Все йде до того,що Крокодил РІнат з"їсть акулу Бєню.. ЯКОСЬ ПО..УЙ.)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
3 июня 2019 начались предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматривает иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.
В списках "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании, есть люди, структуры и счета возможно непосредственно связанные с "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.
Hellis
@13Hellis_13
У вас были претензии к работе центра "Альфа"?
Работали четко и слаженно. Но, видать, командир, восстановивший "Альфу", преданную сердцем Украине, посчитался командой Зеленского слабо лояльным. Теперь командовать будет....
Ну как же тут без Коломойского...
В 2014 его награждал Коломойский.
Новым начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ стал бывший командир днепропетровского подразделения центра.
Начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом вместо Александра Устименко стал Сергей Дусик.
Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.
В августе 2014 года начальника отдела Управления СБУ в Днепропетровской области полковника Сергея Дусика тогдашний глава ОГА Игорь Коломойский наградил почетной грамотой "за плодотворную и добросовестную работу, высокий профессионализм, творческий поиск и инициативу в работе, весомые достижения в профессиональной деятельности".
Тянут-потянут американцы концы бениных миллионов, и вытянут оффшорные счета ЗЕ, через которыйе Коломой грязное бабло гонял.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1115&v=UL7qa642yFQ&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=1115&v=UL7qa642yFQ&feature=emb_logo
охметов и фирташ кормильцы народа Украины ?
сколько пончиков ты можешь съесть на пустой желудок?
Защита слабому она!" (с)