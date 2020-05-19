В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ
Бороться с коррупцией в реальной жизни для украинского президента Владимира Зеленского оказалось сложнее, чем на телеэкране.
Как пишет The Wall Street Journal, за год президентства актеру и юмористу Зеленскому, который пришел к власти с обещаниями преодолеть коррупцию, удалось достичь определенных результатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Среди них издание выделяет отмены депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам. Последний интерпретируют как попытку помешать бизнесмену Игорю Коломойскому вернуть национализированный "ПриватБанк".
Однако антикоррупционные инициативы затормозили.
Издание пишет об увольнении генпрокурора Руслана Рябошапки и глав налоговой и таможни Сергея Верланов и Максима Нефьодова. Эти шаги вызвали критику со стороны европейских чиновников и активистов.
"Приход (Зеленского) к власти был многообещающим, но с тех пор импульс притормозил, мы даже наблюдаем некоторые шаги назад", - цитирует издание исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.
Многие украинцы скептически настроены относительно того, сдержит ли Зеленский свое обещание победить коррупцию в стране.
The Wall Street Journal цитирует опрос Киевского международного института социологии, который проводили в феврале. Согласно результатам, 83% опрошенных считают, что президент не поборол коррупцию в высших эшелонах власти. В ноябре этот показатель был на уровне 69%.
Вице-президент комитета Европарламента по связям между ЕС и Украиной Виола фон Крамон-Таубадель в разговоре с европейскими чиновниками отметила, что "украинцы заслуживают более энергичную борьбу с коррупцией", добавляет издание.
Напомним, 21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур президентских выборов. Вскоре после этого переизбрали Верховную Раду и сменилось правительство. Журналисты отмечали, что курс, заявленный революцией достоинства, не изменился - Украина идет в объединенную Европу и в НАТО. Война с российским агрессором продолжается, хотя усилия к тому, чтобы ее было справедливо для Украины закончить, прилагаются большие и уже приносят результат. Борьба с коррупцией, пока, впечатляющих результатов не демонстрирует, но основания для нее - и на законодательном, и на исполнительном уровне - заложены серьезные, поэтому есть основания надеяться на прогресс.
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https://www.radiosvoboda.org/a/video-krym-realii/30615742.html
ЦЕ ГІРШЕ НІЖ КОРУПЦІЯ!
ОН им в ответ:"Я проведу реформы!Народ мне доверился!Это исторический шанс!"
2019:Запад Украине:"Вы абсолютно коррумпированы".
Занавес.
После заявления Трампа рейтинги, как само собой разумеется, станут ещё более отрицательными даже, если коррупционеры возьмут на 50% меньше взяток...
Зєлю геть. Дострокові.
Кажуть, зараз знову транслюватимуть серіал "Пес". І рейтинг цього серіалу набагато вище ніж рейтинг "Сн". Тож готуймося до висунення пса кандидатом у президенти?
Не смотрите всякий шлак, и мозги будут чище, и "сердце" говном не забьется.
Это эволюция. Отравленные совком, в каждом шкафу скелеты.Европа тоже долго бурлила.
Судя по результатам, выстроенная евросистема по борьбе с коррупцией в Украине не работает и нужна другая система, настоящая, а не тот евроцирк, что есть.
Законы по борьбе с коррупцией нужно ужесточать, а не создавать все евроусловия для чиновников, чтобы те могли уходить от ответственности.
Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
В Харькове повсеместно ставятся столбы освещения. Это прекрасно. Но примерно 2/3 их - ставятся по 2 столба в лунку! При том, что нагрузка на них ничтожная - 1-2 ЛЭД светильника.
Вопрос - а зачем? Не для удвоения ли стоимости по смете?
2 Закон про імпічмент? Ви серйозно? Які можливості він дає при тому що конституційна норма для імпічменту 3/4 парламенту? Ніяких. Крапка.
3 На ділі побачимо як цей закон будуть впроваджувати. Може так статися що бєня отримає "компенсацію" у вигляді корупційних оборудок із тим же Укренерго. Та чого отримає, ВЖЕ ОТРИМУЄ!
Каким надо быть тупым, чтобы ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ фильм трактовать как ОБЕЩАНИЕ Зеленского всё сделать как в фильме...
Говённый сайт уже не знает как серануть на Зеленского ... кризис жанра у Юрика..
Прикол вашей своры в том, что хто не за Петю-парашу - тот кацап, москаль и т.д.
То есть тот, кто не хочет чтоб Украиной правил ВОР, МАРОДЁР, БРЕХУН, ФАЛЬСИФИКАТОР выборов....мало ? А чоколятні - двумя руками за такое. Как такое назвать...тупость и деградация . вот вам самое место в немытой паРаше .
Запомните, уродцы узколобые: НІКОЛИ ЗНОВ не буде цей мерзотник президентом, бо його місце НА НАРАХ ! И не по-беспределу, а за реально сделанные им преступления против Украины.
У влади інше гасло, яке доречі, було оголошено до виборів