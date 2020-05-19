В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ

Бороться с коррупцией в реальной жизни для украинского президента Владимира Зеленского оказалось сложнее, чем на телеэкране.

Как пишет The Wall Street Journal, за год президентства актеру и юмористу Зеленскому, который пришел к власти с обещаниями преодолеть коррупцию, удалось достичь определенных результатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Среди них издание выделяет отмены депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам. Последний интерпретируют как попытку помешать бизнесмену Игорю Коломойскому вернуть национализированный "ПриватБанк".

Однако антикоррупционные инициативы затормозили.

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Издание пишет об увольнении генпрокурора Руслана Рябошапки и глав налоговой и таможни Сергея Верланов и Максима Нефьодова. Эти шаги вызвали критику со стороны европейских чиновников и активистов.

"Приход (Зеленского) к власти был многообещающим, но с тех пор импульс притормозил, мы даже наблюдаем некоторые шаги назад", - цитирует издание исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Многие украинцы скептически настроены относительно того, сдержит ли Зеленский свое обещание победить коррупцию в стране.

The Wall Street Journal цитирует опрос Киевского международного института социологии, который проводили в феврале. Согласно результатам, 83% опрошенных считают, что президент не поборол коррупцию в высших эшелонах власти. В ноябре этот показатель был на уровне 69%.

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Вице-президент комитета Европарламента по связям между ЕС и Украиной Виола фон Крамон-Таубадель в разговоре с европейскими чиновниками отметила, что "украинцы заслуживают более энергичную борьбу с коррупцией", добавляет издание.

Напомним, 21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур президентских выборов. Вскоре после этого переизбрали Верховную Раду и сменилось правительство. Журналисты отмечали, что курс, заявленный революцией достоинства, не изменился - Украина идет в объединенную Европу и в НАТО. Война с российским агрессором продолжается, хотя усилия к тому, чтобы ее было справедливо для Украины закончить, прилагаются большие и уже приносят результат. Борьба с коррупцией, пока, впечатляющих результатов не демонстрирует, но основания для нее - и на законодательном, и на исполнительном уровне - заложены серьезные, поэтому есть основания надеяться на прогресс.