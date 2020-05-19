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Новости Борьба с коррупцией Год Зеленского
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В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ

В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ

Бороться с коррупцией в реальной жизни для украинского президента Владимира Зеленского оказалось сложнее, чем на телеэкране.

Как пишет The Wall Street Journal, за год президентства актеру и юмористу Зеленскому, который пришел к власти с обещаниями преодолеть коррупцию, удалось достичь определенных результатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Среди них издание выделяет отмены депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам. Последний интерпретируют как попытку помешать бизнесмену Игорю Коломойскому вернуть национализированный "ПриватБанк".

Однако антикоррупционные инициативы затормозили.

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Издание пишет об увольнении генпрокурора Руслана Рябошапки и глав налоговой и таможни Сергея Верланов и Максима Нефьодова. Эти шаги вызвали критику со стороны европейских чиновников и активистов.

"Приход (Зеленского) к власти был многообещающим, но с тех пор импульс притормозил, мы даже наблюдаем некоторые шаги назад", - цитирует издание исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Многие украинцы скептически настроены относительно того, сдержит ли Зеленский свое обещание победить коррупцию в стране.

The Wall Street Journal цитирует опрос Киевского международного института социологии, который проводили в феврале. Согласно результатам, 83% опрошенных считают, что президент не поборол коррупцию в высших эшелонах власти. В ноябре этот показатель был на уровне 69%.

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Вице-президент комитета Европарламента по связям между ЕС и Украиной Виола фон Крамон-Таубадель в разговоре с европейскими чиновниками отметила, что "украинцы заслуживают более энергичную борьбу с коррупцией", добавляет издание.

Напомним, 21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур президентских выборов. Вскоре после этого переизбрали Верховную Раду и сменилось правительство. Журналисты отмечали, что курс, заявленный революцией достоинства, не изменился - Украина идет в объединенную Европу и в НАТО. Война с российским агрессором продолжается, хотя усилия к тому, чтобы ее было справедливо для Украины закончить, прилагаются большие и уже приносят результат. Борьба с коррупцией, пока, впечатляющих результатов не демонстрирует, но основания для нее - и на законодательном, и на исполнительном уровне - заложены серьезные, поэтому есть основания надеяться на прогресс.

Автор: 

Зеленский (20224) коррупция (8555) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+49
В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ - Цензор.НЕТ 4031
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19.05.2020 20:17
+44
В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ - Цензор.НЕТ 6886
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19.05.2020 20:22
+43
а в житті всрався недоартист .
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19.05.2020 20:15
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Херсонські фермери розповідають про посушливий рік на їхніх полях та свої побоювання, що влада може подати воду в Крим. Екснардеп, підприємець з Херсонщини Сергій Хлань розповів свою версію того, що могло статися з Північно-Кримським каналом та попередив, який процес може свідчити про спробу відновити водопостачання півострова. Експрем'єр Олексій Гончарук в ексклюзивному інтерв'ю відповів на питання, чи справді його уряд готував подачу води в Крим та об'єднання Північно-Кримського та Каховського магістрального каналів.

https://www.radiosvoboda.org/a/video-krym-realii/30615742.html

ЦЕ ГІРШЕ НІЖ КОРУПЦІЯ!
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19.05.2020 20:32 Ответить
А ещё играя в цивилизацию на компе он достиг явно большего
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19.05.2020 20:33 Ответить
В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ - Цензор.НЕТ 2411
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19.05.2020 20:41 Ответить
Наивный дурачок) он не знал, что у хохлов это в крови и побороть коррупцию здесь невозможно!
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19.05.2020 20:44 Ответить
В фильме правильно показано, где есть несколько олигархов, которые расставляют везде своих людей во власти, только Зеленский не простой учитель Голобородько, а один из ставленников олигарха, притом мигрирует, от одного к другому, тут сравнение вовсе не корректное и ждать тут бесполезно борьбы с коррупцией
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19.05.2020 20:47 Ответить
В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности,не Зеленского ,а Голобородько,а Зеленскому надо было сначала попробовать поработать директором колхозного рынка г. Днепропетровска,а потом перевестись работать директором центрального рынка г Тбилиси и если бы у него получилось, то тогда можно было и в Президенты.
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19.05.2020 20:54 Ответить
2014:Запад Украине:"Вы абсолютно коррумпированы".
ОН им в ответ:"Я проведу реформы!Народ мне доверился!Это исторический шанс!"
2019:Запад Украине:"Вы абсолютно коррумпированы".
Занавес.
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19.05.2020 21:00 Ответить
Трамп: Я задержал помощь Украине т.к. они абсолютно коррумпированы, как сказал мне в разговоре Моника.
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19.05.2020 23:47 Ответить
К сожалению так было так и остается.
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20.05.2020 03:05 Ответить
Сор из избы не выносят, а делают молча работу в стране...
После заявления Трампа рейтинги, как само собой разумеется, станут ещё более отрицательными даже, если коррупционеры возьмут на 50% меньше взяток...
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20.05.2020 11:09 Ответить
Вы о том что сказал Трамп? Или о каком соре из избы. Если о том, что сказал Трамп и его отношение к Украине, то это большей частью правда, а то что Трамп вынес этот сор из избы во многом результат провальной политики в том числе и Порошенко по отношению к Трампу начиная с выборов его. Нам ИМХО вообще бы стоило держаться от подобных политических вопросов в стороне. К сожалению мы в данный момент истории не субъект геополитики, а скорее объект. Что касаемо последних заявлений Деркача, то мне кажется сие есть недоработка наших спецслужб и контрразведки. Они должны были его заткнуть до того как это все было обнародовано. Теперь уже поздно. Остается выгребать последствия. И тут необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть подлинность данных записей. Причем это должны сделать именно те эксперты, кому доверяют американцы. Сор к сожалению уже вынесен. И мы в этой ситуации проигрываем при любом раскладе. Опять наступаем на те же грабли. Что Порошенко с Трампом, что Зеленский с Байденом.
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20.05.2020 12:09 Ответить
Детский сад...Коррумпированы мы-согласно международного рейтинга.А ты гогочи дальше.
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20.05.2020 10:54 Ответить
Международному рейтингу!!! Ах, как это убедительно, если учесть, что информацию агентства получают от ЦРУ... нет, ФБР... нет, Массад... Как же они формируют рейтинг? Может и у таких, как ты спрашивают? Чего это твой Зелемойский сказал, чтобы меньше о коррупции говорили?
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20.05.2020 10:59 Ответить
Чмирьок зелений сів на схеми Пєці і почав мародерити ще більше.
Зєлю геть. Дострокові.
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19.05.2020 21:00 Ответить
Дострокові підтримую, але зевиборці хочуть Рабіновича!
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19.05.2020 21:03 Ответить
Кандидата на дострокові(цього літа) треба напрацьовувати і напрацьовувати. А українці шмарклі жують тільки
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19.05.2020 21:08 Ответить
Якщо зараз напрацювати, то колишні зевиборці закидають його лайном і брехнею! Технологія брехні у Коломойського і регіоналів відпрацьована. Тепер українцям готують ОПЗЖ!
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19.05.2020 21:16 Ответить
если посчитать, сколько бабла каломойша получил от государства Украина за последний год, то окажется, что минимум десятая часть дефицита бюджета 2020 пошла в карман кукловода зеленского. а вы говорите, что зельцман борется с корупцией. да не борется он, он крышует коррупцию.
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19.05.2020 21:10 Ответить
Він серіалом привернув до себе наші серця. Реальність розачарувала повністю.
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19.05.2020 21:13 Ответить
Не будьте таким вразливим. Голоснули за кота в мішку? Він виявивсь чортом? Під сраку! Іншого, іншого, аж поки нормального не оберем. А як ще? На шмарклях вішатись?
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19.05.2020 21:16 Ответить
У тому і суть, що він нас обере до нитки! Потім можемо бути в обіймах ***** і не буде ніяких виборів.
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19.05.2020 21:18 Ответить
нахера голосовать за кота в мешке? Блин, а я-то думаю, откуда берутся клиенты всяких лохотронов, фавбетов и прочих "быстроденег"? Да вы, батенька, прямиком из словарного определения, классический, типичный - лох.
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19.05.2020 22:42 Ответить
Так ти ж за нього агітував. Яка ж ти безсоромна ...
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19.05.2020 22:50 Ответить
На відміну від шмарклів я вже пів року агітую за "Зєлю геть і дострокові". А ви тільки скиглите, нікчеми
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19.05.2020 23:26 Ответить
Осталось ещё 4 года, ведь у тебя в жизни много этих сроков по пять лет... Пустяк, при средней продолжительности жизни в Украине их у каждого штук 13 этих пятилеток минус 5 детства и получения профессии, минус 5 лет обосноваться в жизни итого - аж целых 7 пятилеток!!!
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19.05.2020 23:51 Ответить
Пан не читати, ні рахувати, ні навть думати не вміє. Була совість, і ту продав. Співчуваю
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20.05.2020 06:01 Ответить
Мне хоть что-то можно продать, а тебе, господин-барин, вообще нечего продавать - ни совести, ни ума...
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20.05.2020 11:06 Ответить
Якби у ваших головах були мізкі, то сьогодні б не страждали ваші серця.
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19.05.2020 21:16 Ответить
Ахтем Сеїтаблаєв блискуче зіграв хірурга у телесеріалі. Цікаво, хто з фанів "СН" дозволив би Ахтему прооперувати свою (тоблто фанську) дитину або маму? А "оперувати" Україну довірили блазню із самодіяльності?
Кажуть, зараз знову транслюватимуть серіал "Пес". І рейтинг цього серіалу набагато вище ніж рейтинг "Сн". Тож готуймося до висунення пса кандидатом у президенти?
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19.05.2020 21:24 Ответить
каким сериалом, чьи сердца? Я не видел этого говна, мне хватило половины пилотной серии, чтобы сделать выводы.
Не смотрите всякий шлак, и мозги будут чище, и "сердце" говном не забьется.
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19.05.2020 22:37 Ответить
По моему,-- это достижение клоуна: надо же, провёл такой фокус-мокус, оказавшись по стечению удачных обстоятельств на скамье президента(до кресла президента явно не дорос)
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19.05.2020 21:25 Ответить
Убей сначала в себе, кто раба а кто дракона, и будет из кого выбирать.
Это эволюция. Отравленные совком, в каждом шкафу скелеты.Европа тоже долго бурлила.
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19.05.2020 21:28 Ответить
У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ - Цензор.НЕТ 5074
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19.05.2020 21:33 Ответить
ожидание и реальность
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19.05.2020 23:25 Ответить
Так ведь создали все структуры, по европравилам, чтобы те боролись с коррупцией.
Судя по результатам, выстроенная евросистема по борьбе с коррупцией в Украине не работает и нужна другая система, настоящая, а не тот евроцирк, что есть.
Законы по борьбе с коррупцией нужно ужесточать, а не создавать все евроусловия для чиновников, чтобы те могли уходить от ответственности.
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19.05.2020 21:34 Ответить
В реалиях Украины есть только одна реально эффективная система борьбы с корупцией - автомат Калашникова...но есть одна проблема..расстрелять прийдёца всех, полностью всех.
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19.05.2020 21:56 Ответить
По каким правилам, если ЮВТ блокировала трибуны, когда принимались законы по Европейским правилам, а ЕС рекомендовал в 2013 году (да, да, при убийце-Януковиче), чтобы декларировались не только совместно проживающие, но и те, на кого сбрасывается #нажитоенепосильнымтрудом?
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19.05.2020 23:54 Ответить
с коррупцией лучше всего бороться как в Китае. Проворовался - к стенке. Всё.
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20.05.2020 10:18 Ответить
Так в Китае борятся только с мелкими взяточниками, партийньіе бонзьі там воруют не меньше наших олигархов.
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20.05.2020 11:58 Ответить
Зеленский чмо и подонок.
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19.05.2020 21:36 Ответить
зачем правду озвучивать)
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19.05.2020 22:04 Ответить
Тю , тупые американцы , это же два разных человека ! В сериале президент-крутяк Голобородько , а в Украине президентом это костноязычное чучело ЗЕ ! Они что ,разницы не видят ? ))
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19.05.2020 22:11 Ответить
У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ - Цензор.НЕТ 2793
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20.05.2020 09:27 Ответить
Поки не буде проведено фахових експертиз цих записів , не можна нічому вірити .От наприклад хтось скаже що Сергій Іванов - гей, а це не правда , але спробуй тоді відмити репутацію.
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20.05.2020 09:34 Ответить
Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах на сьогодні становить $54 за 1000 кубів1 гривня 40 копійок за куб на наші гроші.Дякуємо, Володимире Олександровичу!
Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
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19.05.2020 22:16 Ответить
Захід такий наївний чи придурююється?
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19.05.2020 22:30 Ответить
WSJ - это Руперт Мёрдок, а Руперт Мёрдок - это человек для которого принципы важнее денег. Когда WSJ раскрывало мегаафёру с Терранос, у Мёрдок было в Э.Холмс вложено личного интереса на 100млн.д, но он отказался давить на редакцию, как того требовала Холмс, сказав фразу, которая служит наилучшей характеристикой и, одновременно, рекламой для любого СМИ: "Я не вмешиваюсь в редакционную политику своего издания". В Украине эта Э.Холмс была бы уже в правительстве со всем сомнительным баблищем и образом успешной пизнесь-вумен. В Украине нет ни одного независимого издания (СМИ), и Цензор, мне думается, тоже любит плотно покушать с зажатым носом.
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19.05.2020 22:42 Ответить
Тепер і WSJ виявилися порохоботами?
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19.05.2020 23:01 Ответить
Я не знаю насчёт Верланова, но вот Нефедова правильно поперли. Как была коррупция на таможне до него, так ничего и не поменялось. Новая таможня, а люди старые, смешно читать было. Сейчас что-то там зашевелились, но в лучшее вертится с трудом.
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19.05.2020 23:36 Ответить
У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ - Цензор.НЕТ 536
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20.05.2020 00:37 Ответить
интересная темка для СБУ, НАБУ и пр.
В Харькове повсеместно ставятся столбы освещения. Это прекрасно. Но примерно 2/3 их - ставятся по 2 столба в лунку! При том, что нагрузка на них ничтожная - 1-2 ЛЭД светильника.
Вопрос - а зачем? Не для удвоения ли стоимости по смете?
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20.05.2020 00:38 Ответить
1 Зняття депутатської недоторканності в державі із нерозвинутими інститутами демократії та засиллям олігархічного впливу не тільки не дає ніяких переваг, та навпаки посилює вплив корупціонерів та грошових мішків.
2 Закон про імпічмент? Ви серйозно? Які можливості він дає при тому що конституційна норма для імпічменту 3/4 парламенту? Ніяких. Крапка.
3 На ділі побачимо як цей закон будуть впроваджувати. Може так статися що бєня отримає "компенсацію" у вигляді корупційних оборудок із тим же Укренерго. Та чого отримає, ВЖЕ ОТРИМУЄ!
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20.05.2020 08:03 Ответить
Достиг больших высот в корупции..
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20.05.2020 08:17 Ответить
Походу всему народу надо телепортироваться в сериал, а то наяву одно *********.
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20.05.2020 09:14 Ответить
У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ - Цензор.НЕТ 9936
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20.05.2020 09:18 Ответить
"Бороться с коррупцией в реальной жизни для украинского президента Владимира Зеленского оказалось сложнее, чем на телеэкране."

Каким надо быть тупым, чтобы ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ фильм трактовать как ОБЕЩАНИЕ Зеленского всё сделать как в фильме...
Говённый сайт уже не знает как серануть на Зеленского ... кризис жанра у Юрика..
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20.05.2020 09:45 Ответить
Ты сюда забыл добавить BBC и WSJ , куда им тягаться с мировым лидером , и ещё я смотрю ты любитель говна , если по говненым сайтам лазишь
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20.05.2020 10:03 Ответить
так чого ти тут сидиш, кацап? Йди на сру весну.
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20.05.2020 10:11 Ответить
Вообще-то я украинец...а ты - дебил если видишь флажок и несёшь бред, впрочем, как каждый кто брешет за брехливую *****. ***** собрал свору брехунов и как самый матёрый брехун её возглавил.
Прикол вашей своры в том, что хто не за Петю-парашу - тот кацап, москаль и т.д.
То есть тот, кто не хочет чтоб Украиной правил ВОР, МАРОДЁР, БРЕХУН, ФАЛЬСИФИКАТОР выборов....мало ? А чоколятні - двумя руками за такое. Как такое назвать...тупость и деградация . вот вам самое место в немытой паРаше .
Запомните, уродцы узколобые: НІКОЛИ ЗНОВ не буде цей мерзотник президентом, бо його місце НА НАРАХ ! И не по-беспределу, а за реально сделанные им преступления против Украины.
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20.05.2020 18:29 Ответить
від тебе кацапсятиною тхне за тисячі кілометрів. Який ти в біса українець? Українці українською спілкуються, думають як українці. А ти - каапський лапоть. Йди вже геть.
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22.05.2020 09:10 Ответить
нашим неповноцінним спігромадянам треба заборонити на законодавчому рівні показувати такі фільми, бо вони починають вірити у серіали, голосувати за серіальних героїв. А жити доводиться в реальному світі, в тому числі і тим, хто не голосував за зедебільних голобородьок..
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20.05.2020 10:10 Ответить
Який сериал? Самі додумали.
У влади інше гасло, яке доречі, було оголошено до виборів
У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ - Цензор.НЕТ 4176
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20.05.2020 10:38 Ответить
Яка боротьба з корупцією у людини, яка "косила" від армії і терпить у своєму оточенні відвертих ворогів України. Убогий недоумок очолив отару баранів.
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20.05.2020 10:57 Ответить
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