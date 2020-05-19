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Вариант корректировки второго этапа медреформы будет представлен через несколько дней, - Степанов

Вариант корректировки второго этапа медреформы будет представлен через несколько дней, - Степанов

Через несколько дней Министерство здравоохранения Украины представит четкий вариант решения финансовых проблем медицинских учреждений, возникших в результате запуска второго этапа медицинской реформы.

Обэтом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что мы увидели по результатам запуска второго этапа реформы, не имеет ничего общего с улучшением медицины. Это разрушение медицины", - сказал Степанов.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация с психиатрическим направлением в медицине, из-за чего и был протест медиков в Киеве.

"Так называемые реформаторы просто не обратили внимания, что есть такие специализированные больницы, в которых лечатся почти 22 тысячи больных хроническими психическими заболеваниями, которые уже утратили социальные связи", - сказал министр.

Также читайте: Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине. ФОТО

Степанов заявил: "Думаю, нам осталось несколько дней, чтобы пересмотреть и предложить в конкретных цифрах, каким образом мы будем финансировать до конца 2020 года, чтобы это не было катастрофой для некоторых больниц".

Автор: 

Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+4
Да первый-то этап, который курировала Супрун, сделан вполне нормально. Это первичка, семейные врачи. Там нет претензий ни у врачей, ни у пациентов.
Второй этап должен был начаться и начался с апреля этого года, это уже реформирование больниц.
Но когда его планировала Супрун, был другой президент, другое правительство и в казне были деньги.
Никто же тогда не представлял, что зелёные гении, дружно выбранные мудрым народом, за полгода полностью опустошат казну, а механизм реформирования уже запущен.
Вот и пришлось этот этап проводить практически без денег, весело просранных зелёными гениями.
А без денег, как известно, ничего не получится.
Разрушат больницы из-за сокращения финансирования, а пациенты не смогут получать высокоспециализированную помощь. Но зато не Порошенко, так что радуемся все вместе.
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19.05.2020 21:47
+3
Це не другий етап медреформи, а зовсім інші дії, ніж планувалося раніше!
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19.05.2020 20:51
+3
Так другий етап реформи вже скінчився. Всі бачили. Сказали - нам лікарі не треба - нам санітара в міністри МОЗ. Щоб не виділявся серед команди недоумків. То і був другий етап. А третій зараз санітар придумає. Дасть команду якомусь санітару.
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19.05.2020 21:56
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Це не другий етап медреформи, а зовсім інші дії, ніж планувалося раніше!
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19.05.2020 20:51 Ответить
Реформа предложенная Саакашвили нормальная, а у Радуцкого -это не реформа, а лайно, этот "фершал" ничего хорошего не предложит, оно коррумпированное и слабоумное.
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19.05.2020 21:00 Ответить
Я кажу про те, що потім не треба говорити про реформу Супрун. Це зовсім інші дії та плани. Вони проваляться повністю. Якщо цікаво, то я обгрунтую.
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19.05.2020 21:06 Ответить
Мастер фломастер. Радуцкий надиктует Зеле в уши вложат. И пошла рехформа)))
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19.05.2020 20:52 Ответить
В турборежиме ? Опять?
Вариант корректировки второго этапа медреформы будет представлена через несколько дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 6399
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19.05.2020 21:01 Ответить
После имитатора шмыгаля, степенов второй имитатор в высших органах власти.
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19.05.2020 21:09 Ответить
Первый этап кончился фразой хирурга : " Больше ко Мне не приходить.
Вам уже ничего не поможет. Оформляйте инвалидность "
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19.05.2020 21:20 Ответить
Да первый-то этап, который курировала Супрун, сделан вполне нормально. Это первичка, семейные врачи. Там нет претензий ни у врачей, ни у пациентов.
Второй этап должен был начаться и начался с апреля этого года, это уже реформирование больниц.
Но когда его планировала Супрун, был другой президент, другое правительство и в казне были деньги.
Никто же тогда не представлял, что зелёные гении, дружно выбранные мудрым народом, за полгода полностью опустошат казну, а механизм реформирования уже запущен.
Вот и пришлось этот этап проводить практически без денег, весело просранных зелёными гениями.
А без денег, как известно, ничего не получится.
Разрушат больницы из-за сокращения финансирования, а пациенты не смогут получать высокоспециализированную помощь. Но зато не Порошенко, так что радуемся все вместе.
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19.05.2020 21:47 Ответить
Тобто реформа накривається совковим емалірованим тазіком... ті лікарні, які підготувались, вклали розум, сили й гроші залишились у дурнях - в них гроші відберуть й розподілять поровну всім, за виключеням того, що прилипне до рук розподільщика... перемогли совкові главлікарі, які тримають гроші в руках, продають безплатні ліки через свої аптеки й не збираються нічого міняти...
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19.05.2020 21:56 Ответить
Так другий етап реформи вже скінчився. Всі бачили. Сказали - нам лікарі не треба - нам санітара в міністри МОЗ. Щоб не виділявся серед команди недоумків. То і був другий етап. А третій зараз санітар придумає. Дасть команду якомусь санітару.
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19.05.2020 21:56 Ответить
Трохи продовжу - це ж якщо б побачили, що міністр - професіонал, то і в інші б міністерства професіоналів би почали призначати. То недоумки б стали санітарами, чи просто пацієнтами психлікарень, а більшість і просто за грати потрапили. Небезпечно для такої складнопобудованої системи - халабуди з рукожопих ідіотів.
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19.05.2020 22:01 Ответить
шморкля расставляет ворье по креслам. Откат обговорен.
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19.05.2020 22:33 Ответить
Відключення гарячого водопостачання під час епідемії та карантину - це надто небезпечно, і може призвести до збільшення кількості хворих.------------------------------Дублюючи цей комент ви допомагаєте зупинити захворюваність в Україні. Бо відключивши гарячу воду монополісти збираються зекономити газ за рахунок здоров"я населення.
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19.05.2020 22:37 Ответить
Бактерии лучше размножаются в теплой воде. Так шо отключайте!
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19.05.2020 22:38 Ответить
Денег нет но вы держитесь. - рехформа медецины от осла Оманского.
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19.05.2020 22:37 Ответить
 
 