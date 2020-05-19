Вариант корректировки второго этапа медреформы будет представлен через несколько дней, - Степанов

Через несколько дней Министерство здравоохранения Украины представит четкий вариант решения финансовых проблем медицинских учреждений, возникших в результате запуска второго этапа медицинской реформы.

Обэтом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что мы увидели по результатам запуска второго этапа реформы, не имеет ничего общего с улучшением медицины. Это разрушение медицины", - сказал Степанов.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация с психиатрическим направлением в медицине, из-за чего и был протест медиков в Киеве.

"Так называемые реформаторы просто не обратили внимания, что есть такие специализированные больницы, в которых лечатся почти 22 тысячи больных хроническими психическими заболеваниями, которые уже утратили социальные связи", - сказал министр.

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Степанов заявил: "Думаю, нам осталось несколько дней, чтобы пересмотреть и предложить в конкретных цифрах, каким образом мы будем финансировать до конца 2020 года, чтобы это не было катастрофой для некоторых больниц".