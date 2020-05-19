Кабмин планирует сначала разрешить кинотеатрам работать с заполненными на треть залами, но им это может быть невыгодно, - и.о. министра культуры Фоменко

Кабинет Министров рассматривает возможность сначала открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале. В свою очередь, это может быть невыгодно объектам хозяйствования.

Об этом в комментарии hromadske рассказала исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", - заявила она.

В то же время Фоменко уточнила, что по информации от представителей отрасли культуры, такая заполненность увеличит расходы на содержание и продолжение деятельности, но не принесет желаемой прибыли.

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"Такое количество людей (в залах кинотеатров. - Ред.), скажем, не покрывает те расходы, на которые рассчитывает объект хозяйствования", - добавила она.

Напомним, исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко также сказала, что правительство планирует разрешить работать всей культурной сфере, включая кинотеатры, на последнем этапе снятия карантина. Предварительной датой рассматривают 1 июля, однако есть нюансы.