Мы должны не позднее, чем через месяц предложить Раде новые кандидатуры в конкурсную комиссию ГБР, - глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Монастырский

Комитет Верховной Рады в ближайшее время заново обратиться к фракциям, чтобы они делегировали своих кандидатов в конкурсную комиссию по избранию директора Госбюро расследований.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, комментируя сегодняшнее провальное голосование за постановление, которым предлагалось делегировать в комиссию двух народных депутатов от "Слуги народа" и научного сотрудника.

"Теперь будет заново обращение к фракциям, оглашен набор кандидатур, мы будем выходить на повторное рейтинговое голосование в комитете по предложенным кандидатурам и дальнейшее голосование уже в зале", - объяснил он.

По его словам, в комитете постараются как можно скорее провести все необходимые процедуры. Но если будут делегированы люди не из парламента, то они должны приехать на заседание комитета, чтобы депутаты могли с ними познакомиться. "Депутаты должны понимать, что это люди, которые смогут уделить внимание процессу конкурса, и имеют достаточный авторитет, чтобы стать членами такой комиссии", - считает нардеп.

По словам Монастырского, несмотря на ситуацию с пандемией, этот вопрос нельзя откладывать.

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"Мы должны провести этот отбор за месяц и не позднее 19 июня предложить парламенту новые кандидатуры членов комиссии. Если получится, то и раньше. Все-таки предыдущее решение комитета было принято в феврале, сейчас конец мая, а мы вынуждены начинать процесс сначала. Сейчас мы находимся в таком себе "капкане", когда в Госбюро расследований временно исполняющего обязанности уже нет, есть исполняющий обязанности. Это не дает возможности органу проводить адекватную работу по формированию новой штатной структуры. Хорошо бы, если бы этим всем занимался новый руководитель", - подчеркнул глава комитета.

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