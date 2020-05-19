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Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников

Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов к новой встрече в Нормандском формате, а украинская сторона предприняла шаги для выполнения договоренностей саммита в Париже в декабре 2019 года, чего не сделала Россия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Резников заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мне кажется, что это было бы возможно даже в режиме видеоконференции. Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря", - сказал он.

Резников указал, что лично предлагал руководителю российской делегации в ТКГ Борису Грызлову провести эту инвентаризацию. "Например, давайте посмотрим, есть ли сегодня доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц. К сожалению, Российская Федерация не обеспечила выполнение этой договоренности, хотя их лидер, президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы этого достигать", - отметил он.

Резников напомнил, что не договорились также о начале работ в двух местах на линии соприкосновения на Донбассе, где должны открыться КПВВ, которые имеют гуманитарное значение. "Кстати, Украина со своей стороны в Золотом сделала всё необходимое. Пока что какие-то ремонтные работы с той стороны не начались, хотя мы дали им все гарантии безопасности", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новосозданное ГП "Реинтеграция и восстановление" пока возьмет на баланс КПВВ и займется восстановлением подконтрольных территорий Донбасса, - Резников

Автор: 

переговоры (4913) Донбасс (26955) нормандская четверка (1596) Резников (1170)


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Топ комментарии
+26
Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников - Цензор.НЕТ 1576
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19.05.2020 21:14
+22
Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников - Цензор.НЕТ 3206
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19.05.2020 21:14
+17
Сказал, что ишак бьёт копытом и рвётся в бой.
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19.05.2020 21:15
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Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников - Цензор.НЕТ 1576
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19.05.2020 21:14 Ответить
мало того, в его зеньках весь мир увидел ...!
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19.05.2020 21:30 Ответить
Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков - Цензор.НЕТ 8594
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19.05.2020 21:31 Ответить
"Зеленский готов" как пионэр. сегодня кстати день пионера.
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19.05.2020 22:01 Ответить
Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков - Цензор.НЕТ 5281если что ,Вовочка у шланга
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19.05.2020 22:02 Ответить
Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников - Цензор.НЕТ 3206
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19.05.2020 21:14 Ответить
Абаждите , они ещё закон о гражданстве ДЛЯ оманскиХ ФЕРМЕРОВ НЕ ПРИНЯЛИ 😀😳😳
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19.05.2020 21:21 Ответить
Патрушев не підписує. Каже, що тільки в обмін на ключі від України
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19.05.2020 21:30 Ответить
ты когда его сметать собираешься ?

обещал же
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19.05.2020 21:55 Ответить
Веник вяжет.
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19.05.2020 22:08 Ответить
Спрашивала у гинеколога, там тоже нету.
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19.05.2020 21:59 Ответить
Сказал, что ишак бьёт копытом и рвётся в бой.
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19.05.2020 21:15 Ответить
А має готуватись до імпічменту.
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19.05.2020 21:16 Ответить
Зеленский договорился о признании "лднр", амнистии, и подачи воды в Крым но патриоты не дают ему исполнить договоренности
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19.05.2020 21:16 Ответить
Дают. Разве кто ему реально мешает сдавать Украину путлеру?
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19.05.2020 22:09 Ответить
Блин, кто пишет заголовки ?
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19.05.2020 21:18 Ответить
19.05.20 21:12 Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников
договоренности НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РОССИЕЙ
Так и писать надо в заголовке
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19.05.2020 21:19 Ответить
Як рєзніков сказонув, так і написали.
Хіба ви не знаєте, що ім'я агресора не вимовляє жодне зеленкуватне чмо.
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19.05.2020 21:32 Ответить
Бо це табу, як і на анал, в тім за останнє не впевнений. По тих грудневих домовленностях все може бути.
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20.05.2020 06:16 Ответить
https://lenta.ru/comments/news/2020/05/19/mi8/ В Подмосковье разбился военный вертолет

Хоть что-то приятное за день!
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19.05.2020 22:18 Ответить
Нічого дивного, він же був важчий за повітря. Закон земного тяжіння путін не відмінив ще.
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20.05.2020 06:18 Ответить
Думаю что там Украине делать нечего.Очередная встреча в Нормандском формате должа состоятся только после выполнения взятых всех членов объязательств предыдущей встречи,иначе эти встречи только переливание из пустого в порожнее.
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19.05.2020 21:20 Ответить
Если бы бабушка была дедушкой. Как говорит его лучший друг и тёзка!
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19.05.2020 21:20 Ответить
Не друх, а командир.
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19.05.2020 22:11 Ответить
З рубрики "риторичні питання".
Ковід (не вивчений і "смертоносний", без лікування та вакцини) - 300 тисяч померлих за 5,5 місяців "епідемії" (за сфальшованою офіційною статистикою).
Грип (давно і добре вивчений, з відомим "лікуванням" та "вакциною") - щороку за сезон епідемії (близько 5 місяців) приблизно 500 тисяч померлих (за статистикою ВООЗ).
Чому ж, наприклад, минулого року не було і 10% тих мір, що запроваджено у році 2020му?
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19.05.2020 21:20 Ответить
Як,міри дали результат.Ось прийняли Закон по продажі української землі без обіцяного ЗЕ референдума,карантин однако.
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19.05.2020 21:33 Ответить
далі буде гірше, бо люди нічого не роблять, аби було краще
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19.05.2020 21:36 Ответить
А що зроблять люди?Адже все що люди даже попробують робити буде протизаконним і в дію запустять Нацгвардію яка озброєна та екіперована в рази краще ніх ООС.
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19.05.2020 21:40 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXH5rYlufWJU https://www.youtube.com/watch?v=XH5rYlufWJU (Лондон)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaLEwijRlyjU https://www.youtube.com/watch?v=aLEwijRlyjU (Гамбург)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6WoEo6_TQJc https://www.youtube.com/watch?v=6WoEo6_TQJc (Мадрид)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHqd5cBEr67w https://www.youtube.com/watch?v=Hqd5cBEr67w (Торонто)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsopWt-m_LKQ https://www.youtube.com/watch?v=sopWt-m_LKQ (Пенсільванія)на минулих вихідних
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19.05.2020 21:47 Ответить
https://www.facebook.com/lidia.goncharenko.9/posts/1134750646888308

в понеділок, у Києві
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19.05.2020 21:48 Ответить
https://lenta.ua/rossiya-anonsirovala-videokonferentsiyu-s-zhitelyami-kryma-v-sovbeze-oon-50903/ Россия анонсировала видеоконференцию с жителями Крыма в Совбезе ООН
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1165544497130971&set=p.1165544497130971&type=3&av=100010262946037&eav=AfYmkVK-jnEGlpZ6k6ywBiGtDYByUXrdBrRLeWq_qslUdYlGl83_z1x586YuGSoO71s&__cft__[0]=AZUF-QNBTDpA81PPIXuU87eNSL4d6zi-_AOEZrB0N3dlRUxBAcv9kuwl3_EhXVdTYqh_2IAlz5l6gdMJIajmSV0lD3sdkP0xwR9reJ_wIZYbDW9FJb_PROhK3lsxytiFe-lxc_WeSBEvft5uVrLwRNqYa79-xV--m4DHic4GwN2k1g&__tn__=R]-R Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников - Цензор.НЕТ 8197
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19.05.2020 21:21 Ответить
чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)?
Найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради тих важкохворих хроніків
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19.05.2020 21:21 Ответить
А може не треба, Зєля? Може краще у відставку? За що не візмешся - все летить в сраку. Є ж у тебе в Моцкві житло. Заяву на стіл і рушай. Роби там своїх "Сватів" довбаних...
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19.05.2020 21:21 Ответить
У нього і в Італії є будинок! Можливо і в Ізраїлі собі купив...
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19.05.2020 21:27 Ответить
А де Вова в Італії, або в Ізраїлі побачить очі, в яких є мир?
В Мацькву, в Мацькву
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19.05.2020 21:32 Ответить
Важко не погодитися, але Зеля брехав про очі. Його брехня дуже подобалася виборцям. Він з брехні почав вибори і тепер не може зупинитися. Його брехня народила ще більшу брехню.
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19.05.2020 21:40 Ответить
Какой смысл для Украины в ваших встречах и переговорах, если там обсуждается только один вопрос о капитуляции Украины?
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19.05.2020 21:27 Ответить
Так зелупа и ко и не для Украины это делают.
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19.05.2020 22:14 Ответить
В завтра наче буде пів шостий ********** буде ляпати про свій рік президентства, я так думаю, що він гордона з усіком затьмарить своїми якимись зальотами та ляпами
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19.05.2020 21:29 Ответить
Досягнень з його боку нема від слова зовсім.
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19.05.2020 21:31 Ответить
це точно.
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19.05.2020 21:35 Ответить
Як це нема?! А ухайдохать країну за рік? Хто ще з президентів на таке спроможний? А хто став найвидатнішим лідером **********? А у кого такі ще рейтинги?
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20.05.2020 06:23 Ответить
Невже Зеля ще раз хоче зазирнути в очки фуйла ?
Вже забув як виглядає запропонований ним мир ?
То хай краще на фронт поїде і посидить добу в гарячій точці, звідки він війська відводив. Телепень.
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19.05.2020 21:31 Ответить
Він хоче встигнути на останній літак🤗 Важко бути йому президентом, коли три господаря крутять його як маріонетку.
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19.05.2020 21:34 Ответить
бабушка и)(уйло. Кто третий?
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19.05.2020 21:54 Ответить
Зустрічи у Мінську та в Нормандському форматі,нагадують безглузді зусиля однополим подружям зачати дитину.
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19.05.2020 21:33 Ответить
Які у вас спостереження і досвід!😄
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19.05.2020 21:35 Ответить
Так,я бачив це п"ять років,як це робив Петро Порошенко з Ху"лом.
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19.05.2020 21:38 Ответить
Кроти не бачать, навіть свічка не допомагає! Це відомо кожному зоологу.
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19.05.2020 21:41 Ответить
Головне шо Петру це подобалось,і він казав шо альтернативи нема.
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19.05.2020 21:45 Ответить
Це вам так вважалося, а насправді не існує білих і пухнастих політиків. У всіх випадках ваш зеля набагато гірший та веде нас в обійми путіна. Різниця у виборі була
велика. Не розумію чому ви повелися на зеліну брехню, яка була зрозуміла з самого початку?
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19.05.2020 21:51 Ответить
А чого ви на петіну брехню повелися?
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19.05.2020 22:37 Ответить
тигр в цирке тоже готов съесть 100 кг мяса, только кто ж ему даст
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19.05.2020 21:33 Ответить
А ви би Коломойського підштовхнули до голодного тигра?
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19.05.2020 21:36 Ответить
Навіщо труїти тварину?
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20.05.2020 06:27 Ответить
зеленский,зеленский...день пионерии сегодня

Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков - Цензор.НЕТ 2194
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19.05.2020 21:35 Ответить
Кілька в томаті?😄
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19.05.2020 21:37 Ответить
_Ниправильна: огурца нет. Или плавленного сырка. А водяра вообще невкусная, лучше уж портвешок Три Топора.
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19.05.2020 22:16 Ответить
А горілка - "колінвал" чи "андропівка"?
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20.05.2020 06:26 Ответить
Странно, а паяц убеждал, что достаточно посмотреть в глаза бесу путлеру и на Донбассе будет мир, значит Вовчик не встретился с бесом взглядом, может плохо старался.
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19.05.2020 21:39 Ответить
кремлевская порноактриса моника готова всегда и со всех сторон.
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19.05.2020 21:39 Ответить
А пиано полиролью натер этот зеленый сопель. Все у него через гениталии делается
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19.05.2020 21:39 Ответить
владімєр владімєравіч, как жи так-та???
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19.05.2020 21:42 Ответить
Не выполняются, потому-что Зеленский мал---мал не только ростом но и делами,а верней делишками. Кому и что он может предложить?чем заинтересовать?- этот комар со сцены.
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19.05.2020 21:43 Ответить
Мабуть, Вовка, тебе послухали, й зрозуміли, що розмовляти з тобою нема про що. Тому й в гості ніхто не зове. Дорога хіба з такими ж лопухами як ти розмовляти.
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19.05.2020 21:48 Ответить
Мало того, що розмовляти не вмієш, так ще й голова пуста. Кому ти здався?
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19.05.2020 21:50 Ответить
Хвалькуватому і обмеженому єврею хочеться продемонструвати всьому світу, свою "унікальну здатність" нахиляти в свій бік, як йому оманливо здається, сильних світу цього. І ніхто йому не скаже: "Дурень, подивися на себе в дзеркало".
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19.05.2020 21:55 Ответить
Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах на сьогодні становить $54 за 1000 кубів1 гривня 40 копійок за куб на наші гроші.Дякуємо, Володимире Олександровичу!Mason LembergP.S.Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
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19.05.2020 22:15 Ответить
Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах на сьогодні становить $54 за 1000 кубів1 гривня 40 копійок за куб на наші гроші.Дякуємо, Володимире Олександровичу!
Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
показать весь комментарий
19.05.2020 22:16 Ответить
Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков - Цензор.НЕТ 6922
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19.05.2020 22:51 Ответить
Не выполняются расией, какая неожиданность!
Только для одного идиота!
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19.05.2020 23:04 Ответить
Да ладно. Ты ж сам сказал, надо просто пиристать стрелять этд воровать на крови и война закончится просто Парашенка не хочет. Я поверил. Год прошел, где мир, **** брехливая?
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19.05.2020 23:12 Ответить
В глаза недостаточно долго Нелох смотрел, вот и не выполняются.
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20.05.2020 00:00 Ответить
Странно, что одна, что вторая сторона постоянно заявляют о" не выполнении договоренностей достигнутых в Париже", но о самих договоренностях полный молчек. Может пора обнародовать до чего там, в Париже, договорились наши зеленые ушлепки во главе с зезвиздентом?
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20.05.2020 09:17 Ответить
Деньги на счет из москвы не перевели?
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20.05.2020 10:58 Ответить
 
 