Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников
Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов к новой встрече в Нормандском формате, а украинская сторона предприняла шаги для выполнения договоренностей саммита в Париже в декабре 2019 года, чего не сделала Россия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Резников заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Мне кажется, что это было бы возможно даже в режиме видеоконференции. Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря", - сказал он.
Резников указал, что лично предлагал руководителю российской делегации в ТКГ Борису Грызлову провести эту инвентаризацию. "Например, давайте посмотрим, есть ли сегодня доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц. К сожалению, Российская Федерация не обеспечила выполнение этой договоренности, хотя их лидер, президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы этого достигать", - отметил он.
Резников напомнил, что не договорились также о начале работ в двух местах на линии соприкосновения на Донбассе, где должны открыться КПВВ, которые имеют гуманитарное значение. "Кстати, Украина со своей стороны в Золотом сделала всё необходимое. Пока что какие-то ремонтные работы с той стороны не начались, хотя мы дали им все гарантии безопасности", - сказал он.
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обещал же
договоренности НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РОССИЕЙ
Так и писать надо в заголовке
Хіба ви не знаєте, що ім'я агресора не вимовляє жодне зеленкуватне чмо.
Хоть что-то приятное за день!
Ковід (не вивчений і "смертоносний", без лікування та вакцини) - 300 тисяч померлих за 5,5 місяців "епідемії" (за сфальшованою офіційною статистикою).
Грип (давно і добре вивчений, з відомим "лікуванням" та "вакциною") - щороку за сезон епідемії (близько 5 місяців) приблизно 500 тисяч померлих (за статистикою ВООЗ).
Чому ж, наприклад, минулого року не було і 10% тих мір, що запроваджено у році 2020му?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaLEwijRlyjU https://www.youtube.com/watch?v=aLEwijRlyjU (Гамбург)
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsopWt-m_LKQ https://www.youtube.com/watch?v=sopWt-m_LKQ (Пенсільванія)на минулих вихідних
в понеділок, у Києві
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Найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради тих важкохворих хроніків
В Мацькву, в Мацькву
Вже забув як виглядає запропонований ним мир ?
То хай краще на фронт поїде і посидить добу в гарячій точці, звідки він війська відводив. Телепень.
велика. Не розумію чому ви повелися на зеліну брехню, яка була зрозуміла з самого початку?
Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
Только для одного идиота!