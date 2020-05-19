На Луганщине обнаружен схрон с 210 кг взрывчатки, принадлежащий наемнику РФ из банды "Призрак", - прокуратура. ФОТО

В ходе обыска на территории одного из домовладений в Лисичанске правоохранители обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный наемниками РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Следствием установлено, что гражданин РФ, который проживал в городе до июля 2014 г. и принимал активное участие в деятельности НЗФ "Призрак", закопал на собственном дворе взрывчатку - 72 пакета по 10 амонитовых шашек в каждом. Общая масса - более 210 килограммов. Взрывчатка, вероятно, была похищена на одной из шахт города, поскольку она используется в угольной промышленности при буровзрывных работах.

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Во время проведения обыска была задействована спецтехнику, с помощью которой на глубине более 5 метров обнаружили взрывчатку.

Владелец домовладения в настоящее время находится на оккупированной части Луганской области и продолжает участвовать в противоправной деятельности вооруженных формирований, отметили в прокуратуре.

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