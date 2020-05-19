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Новости Агрессия России против Украины
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На Луганщине обнаружен схрон с 210 кг взрывчатки, принадлежащий наемнику РФ из банды "Призрак", - прокуратура. ФОТО

В ходе обыска на территории одного из домовладений в Лисичанске правоохранители обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный наемниками РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

На Луганщине обнаружен схрон с 210 кг взрывчатки, принадлежащий наемнику РФ из банды Призрак, - прокуратура 01

Следствием установлено, что гражданин РФ, который проживал в городе до июля 2014 г. и принимал активное участие в деятельности НЗФ "Призрак", закопал на собственном дворе взрывчатку - 72 пакета по 10 амонитовых шашек в каждом. Общая масса - более 210 килограммов. Взрывчатка, вероятно, была похищена на одной из шахт города, поскольку она используется в угольной промышленности при буровзрывных работах.

На Луганщине обнаружен схрон с 210 кг взрывчатки, принадлежащий наемнику РФ из банды Призрак, - прокуратура 02

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Во время проведения обыска была задействована спецтехнику, с помощью которой на глубине более 5 метров обнаружили взрывчатку.

На Луганщине обнаружен схрон с 210 кг взрывчатки, принадлежащий наемнику РФ из банды Призрак, - прокуратура 03

Владелец домовладения в настоящее время находится на оккупированной части Луганской области и продолжает участвовать в противоправной деятельности вооруженных формирований, отметили в прокуратуре.

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Автор: 

взрывчатка (839) правоохранительные органы (2968) прокуратура (5004) силовики (2797) тайник (130) Луганская область (6490)


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Топ комментарии
+11
И вы хотите с боевиками заключить мир на их условиях, открыть границы и пустить бандюков сюда, чтобы они достали свой схроны и начали взрывать мосты и убивать людей?
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19.05.2020 21:37
+8
Так це схрон Консультативної групи!
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19.05.2020 21:44
+4
Кто нибудь пытался вырыть ямку глубиной 5 метров ? Главное зачем ? И то , что нашли , уже давно не является взрывчаткой при таком с ней обращении .
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19.05.2020 22:31
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И вы хотите с боевиками заключить мир на их условиях, открыть границы и пустить бандюков сюда, чтобы они достали свой схроны и начали взрывать мосты и убивать людей?
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19.05.2020 21:37 Ответить
Не , мы вспоминаем донбасс , который кормил фсю Украину .
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19.05.2020 21:50 Ответить
Так це схрон Консультативної групи!
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19.05.2020 21:44 Ответить
Что-то улыбнуло "на глубине 5 метров"... это почти 2 этажа!
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19.05.2020 21:46 Ответить
Та мабуть у криниці без води заклав і землею присипав.
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19.05.2020 21:59 Ответить
Может и так, но засыпать криницю вручную ведрами 2 тонны земли - я скажу, что это не так то просто!
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19.05.2020 22:12 Ответить
Сам поржал)
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19.05.2020 22:51 Ответить
И долго же проходил обыск с 2-14 по 2020.
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19.05.2020 22:24 Ответить
Кто нибудь пытался вырыть ямку глубиной 5 метров ? Главное зачем ? И то , что нашли , уже давно не является взрывчаткой при таком с ней обращении .
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19.05.2020 22:31 Ответить
Абсолютно вірно. Амонал води стільки набрав, що вже не заведеться. Максимум- на добрива піде
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19.05.2020 22:55 Ответить
А дамбасіти кричали що схрони у бендер.
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19.05.2020 22:40 Ответить
Схроны у бендер, а на Дамбасе, это копанки)
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19.05.2020 22:52 Ответить
 
 