У меня есть ощущение, что Янукович жертва, - Гордон заявил, что будет "очень интересное интервью" с беглым президентом
Журналист Дмитрий Гордон, после скандальных интервью с террористом Игорем Гиркиным и изменницей Натальей Поклонской заявил о том, что беглый президент Виктор Янукович "очень хочет дать ему интервью".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала 24Украина.
Гордон заявил: "Мне кажется, что Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью. О чем у меня есть косвенные подтверждения и доказательства и я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным".
Он продолжил: "Потому что я думаю, что Виктор Янукович - жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации и я хотел бы с ним об этом поговорить".
На просьбу поговорить об этом подробнее, Гордон сказал: "Не могу".
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20.05.2020, 09:28 • 223 • https://uainfo.org/blognews/1589955321-interv-yu-gordona-z-girkinim-ta-poklonskoyu-nam-ogoloshena.html#mc-container 0
Нам оголошена війна. Не тиха, не підпільна, не таємна. Ця війна почалась не вчора. І не у 2014 році. І не у 2004-му. Значно раніше.
Але зараз - наступна фаза цієї війни, і вона відкрита, свавільна та нахабна. Де головний трофей - наш мозок. Їм потрібно наш мозок атакувати, захопити, перемогти, підкорити.
І тут з'являються перелицьовані персонажі, зрадників називають героями, ницість і підлість видають за доблесть і відвагу.
Вони називають це "свободою слова". Вони називають це "альтернативною точкою зору". Вони називають це "спектром думок".
Вони вже неодноразово так робили. У них часто це виходило. Наприклад, коли президентом став двічі судимий за кримінальні злочини. Або коли президентом став комік. Обидва - як насмішка над здоровим глуздом. Як приклад відсутності не просто розуму у виборців, а і банального інстинкту самозбереження.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1589832843-pislya-bikovih-zavzhdi-prihodyat-girkini-i-tse-lishe-pochatok.html Після бикових завжди приходять гіркіни, і це лише початок принижень - письменник
У них виходило боротися з українською мовою. З українськими героями. З нашою історією.
Вони спробували підважити незалежність країни. Спаплюжити наші цінності. Висміяти наші рани.
Знівечене і патерналістське суспільство радо підхоплює широко розтиражований меседж "у нас другоє мнєніє" і з гигиканням несе його в зубах. Не думаючи, що шлях, яким воно біжить, навряд чи стане злітною смугою. Скоріше - тунелем до пекла. Хоч і асфальтованим.
Тому легітимізуються Поклонська і Гіркін з придуманою на ходу "флешкою для Гааги". Тому активно підігрівається інтерес до опитування про "найкращого президента", яким називають Кучму - того, при кому виникла і зміцніла олігархічна система і промисловий потенціал країни було розподілено між кількома родинами. Тому люди слухають в ефірах нафталінового Кравчука, забувши про "кравчучки", розкрадене і знищене Чорноморське морське пароплавство. Народ вважає, що Кравчук теж був непоганим президентом. А поганий хто? Звісно, що Ющенко.
При Ющенку почалося економічне зростання. Він став першим справді українським президентом, який усвідомлював свою проукраїнськість і розумів свою роль. Але в інформаційному просторі залишилось про "сеньйора Голодомора", вишиванки і глечики.
Бо все українське - смішне, несерйозне, меншовартісне, незначне, шароварне, глупе.
Згадайте, як билась в падучій колишня нардепка Олена Бондаренко з вимогою не встановлювати квоти на українську музику в ефірах. Як висміювали цю тему, знущались і приколювались. За кілька років ми маємо купу гуртів і виконавців, які цікаві та затребувані не лише в Україні.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1589463401--okupatsiya-mozku-kazanzhi-rozpovila-shcho-ne-tak-z-interv-yu.html "Окупація мозку", - Казанжи розповіла, що не так з інтерв'ю Гордона з Поклонською
Вся п'ята колона в країні, досі зберігаючи вплив у судових та державних органах, нещадно бореться з активістами Майдану, нівелюючи загиблих у ході Революції Гідності. Вони накрали стільки грошей, що можуть дозволити собі не лише розкішно відсиджуватися в еміграції, а і впливати на події в Україні. Через суди. Через фейкові партії. Через штучно створених "лідерів думок". Через медіа, які відпрацьовують прокремлівський порядок денний.
Вони нищать державу і країну, а ми їм оплачуємо державну охорону. Як ексміністерці часів Януковича Олені Лукаш. Цікаво, чи й досі ми її "охороняємо"?
Ми зараз стоїмо перед купою викликів. Карантин і безпекові заходи, необхідні задля зниження рівня захворювань, яскраво демонструють нам, яка тонка межа між свободою і несвободою. Ми - вільні. Але з певними обмеженнями. Щоб залишитися здоровими і живими.
Отак і межа між правдою і брехнею. Між фактами і пропагандою. Між реальністю і уявленнями.
Якщо не навчимось розрізняти, залишимось не країною, а територією на мапі світу. З людьми, яким свого часу вдало загидили мозок.
І люди не пручались.
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Істота під кличкою "гордон" вважає, що вбивця понад 130 людей є жертвою.
(А Васька слушает, да ест.) (Иван Крылов, "Кот и повар")
Как и Гордон.