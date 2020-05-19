В попытках опровергнуть шквал критики из-за нарушений в оккупированном Крыму РФ созывает видеовстречу в ООН "с участием жителей", - Кислица

Москва пытается дать ответ на шквал международной критики в свой адрес за нарушения устава ООН, а также прав и свобод в оккупированном полуострове.

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

"Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов СБ ООН по формуле Аррии, посвященное ситуации в Крыму. Тогда международное сообщество осудило Россию за оккупацию украинского полуострова и нарушения прав человека. Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц", - отметил Кислица.

Таким образом глава постоянного представительства Украины при ООН прокомментировал инициативу российской делегации провести 21 мая "неформальную видеоконференцию "Совбеза" с участием жителей Крыма".

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"Российская сторона пригласила на встречу в интернете так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Нам также хорошо известно, что в последние недели россияне пытались пригласить представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить. Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу", - подчеркнул украинский дипломат.

В этой связи он отметил, что в Кремле стремятся задействовать свои старые методы: "Сразу хочу всех успокоить. Ничего нового мы не услышим. Россияне и их "ряженые" актеры зачитают очередную мантру о "добровольном воссоединении крымского народа с РФ", а международное сообщество повторит базовые истины, где: а) Крымский полуостров - временно оккупирован, б) Россия - государство-оккупант, в) оккупационная власть должна прекратить нарушения прав человека".

Кислица также подчеркнул, что никакого признания оккупации украинского полуострова не произойдет.

Отметим, что проведение обсуждений в Совете безопасности ООН по формуле Аррии имеют неформальный характер. Решение об участии в таких дискуссиях принимаются каждым государством-членом отдельно, и были случаи, когда страны отказывались присоединиться к таким мероприятиям.

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