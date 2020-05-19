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Новости Оккупация Крыма
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В попытках опровергнуть шквал критики из-за нарушений в оккупированном Крыму РФ созывает видеовстречу в ООН "с участием жителей", - Кислица

В попытках опровергнуть шквал критики из-за нарушений в оккупированном Крыму РФ созывает видеовстречу в ООН

Москва пытается дать ответ на шквал международной критики в свой адрес за нарушения устава ООН, а также прав и свобод в оккупированном полуострове.

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

"Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов СБ ООН по формуле Аррии, посвященное ситуации в Крыму. Тогда международное сообщество осудило Россию за оккупацию украинского полуострова и нарушения прав человека. Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц", - отметил Кислица.

Таким образом глава постоянного представительства Украины при ООН прокомментировал инициативу российской делегации провести 21 мая "неформальную видеоконференцию "Совбеза" с участием жителей Крыма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия систематически запугивает и притесняет крымских татар в оккупированном Крыму, - МИД Германии

"Российская сторона пригласила на встречу в интернете так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Нам также хорошо известно, что в последние недели россияне пытались пригласить представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить. Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу", - подчеркнул украинский дипломат.

В этой связи он отметил, что в Кремле стремятся задействовать свои старые методы: "Сразу хочу всех успокоить. Ничего нового мы не услышим. Россияне и их "ряженые" актеры зачитают очередную мантру о "добровольном воссоединении крымского народа с РФ", а международное сообщество повторит базовые истины, где: а) Крымский полуостров - временно оккупирован, б) Россия - государство-оккупант, в) оккупационная власть должна прекратить нарушения прав человека".

Кислица также подчеркнул, что никакого признания оккупации украинского полуострова не произойдет.

Отметим, что проведение обсуждений в Совете безопасности ООН по формуле Аррии имеют неформальный характер. Решение об участии в таких дискуссиях принимаются каждым государством-членом отдельно, и были случаи, когда страны отказывались присоединиться к таким мероприятиям.

Также читайте: ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, - посольство

Автор: 

Крым (26364) ООН (4157) россия (95361) Совбез ООН (1104) Кислица (171)


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Топ комментарии
+10
А з чого почався той шквал ?
Чому наші змі мовчать ? Реакція влади теж слабка.
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19.05.2020 23:42
+7
с участием "мэсных жытэлэй" с ростова и краснодара
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19.05.2020 23:39
+6
кацапы фашисты 21.их логово в кремле будет уничтожено
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19.05.2020 23:43
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с участием "мэсных жытэлэй" с ростова и краснодара
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19.05.2020 23:39 Ответить
моксель знову зі своїми гебнявими витребеньками
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19.05.2020 23:39 Ответить
А з чого почався той шквал ?
Чому наші змі мовчать ? Реакція влади теж слабка.
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19.05.2020 23:42 Ответить
Наши СМИ вообще обо всем молчат. Шлен...ра Мосейчук про борщевой набор и не заикается. Он в 2,5 раза дороже стал, чем год назад.
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20.05.2020 01:04 Ответить
кацапы фашисты 21.их логово в кремле будет уничтожено
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19.05.2020 23:43 Ответить
ПРИГЛАСИТЕ ТУДА ДЖАМАЛУ- она их порвёт как Тузик тряпку
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19.05.2020 23:46 Ответить
Це якби Гітлєр показав трансляцію з Освенцима,про щасливе життя Євреїв.
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19.05.2020 23:46 Ответить
Але Геббельс якраз і щось подібне робив!
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19.05.2020 23:52 Ответить
Зара це робить Гондон.
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20.05.2020 00:20 Ответить
Є такий метод для виправдання, який називається перевод стрілок. Ось так Путін виправдовується. Хто у нас використовує подібний метод і шукає винуватих?
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19.05.2020 23:49 Ответить
142 раза на пресс-марафоне кто-то называл виновного....
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19.05.2020 23:59 Ответить
Ну это как в Собачьем сердце у Булгакова----*жильцы нашего дома.....*.
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19.05.2020 23:57 Ответить
в Минске таже картина"с участием ряженых" от неподконтрольных территорий...
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20.05.2020 00:06 Ответить
1. Мешканці будуть спеціально підібрані. Немає ні найменшого сумніву, що противники анексії не будуть допущені, або будуть допущені лише дурачки з них.
2. Думка мешканців ніяк не впливає на факт агресії. За будь-якої думки мешканців питання повинно вирішуватися з взаємною повагою сторін і згідно міжнародних законів.
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20.05.2020 00:39 Ответить
УКРАЇНА - суверенна унітарна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 Українська автономна республіка (АР Крим) і 2 міста, що мають спеціальний статус: Київ і Севастополь. Області і автономна республіка які розділені на 490 районів і 176 міст обласного і республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть наш самий найлютіший ворог -окупант в світі жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим маньяком фюрером )(уйлом з кривавоi фашистською ********* паРаші.
А Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони а це святе назавжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І незважаючи на тимчасову продажну про-кремлёвскую владу ЗЕбілів капітулянтів національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу Українську землю
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20.05.2020 06:47 Ответить
Каких жителей? Сотни тысяч кацапских семей завезенным ****** с 2014? Или сотни тысяч вынужденных покинуть Украинский Крым?

Московия - страна террорист, страна оккупант. Просто сдохни страна говна, сделай мир лучше.
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20.05.2020 01:17 Ответить
Украине надо опровергнуть тезис о "добровольном воссоединении крымского народа с РФ", конкретными фактами. взять и провести видеовстречу в ООН "с участием Украинских жителей Крыма. Так сказать, клин клином вышибать, опровергать российскую пропаганду а не прятать голову в песок. Глупыми запретами и цензурой, только поможешь российской пропаганде, посеяв сомнения.
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20.05.2020 06:37 Ответить
-
Сознание крымчан в 2014 году те которые необдуманно приветствовали оккупацию Россией Крыма, и 65% их наивно ощущали уверенность в завтрашнем дне ( опрос). А индикаторами в данном процессе роста смертности служат показатели «моральной статистики»: грабежи, разбои, убийства, самоубийства, разводы и общая преступность. Но уже в 2015 - 2018г. преступность в АРК увеличилась и продолжает увеличится по сей день на 53%, в Севастополе - на 45%. А экономические преступления - на 143% (!), в том числе вымогательство - на 70%, кражи - на 32%, грабежи - на 11%, хулиганство - на 29%. Все это - свидетельства катастрофического обнищания населения. Две трети совершивших преступление лиц не имели постоянного источника дохода. Рост озлобленности и агрессивности проявился увеличением тяжких и особо тяжких преступлений на ужасных 123%, в том числе убийств - на 53%, разбоев - на 48%, тяжелых телесных повреждений - на 25%. Число разводов увеличилось на 200%. Весь этот негатив привел к снижению рождаемости. Из-за этого скорость депопуляции (вымирания) населения катастрофически увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2012 г. Нарастает огромная опасность гуманитарной катастрофы, из за временной преступной оккупации и временной аннексии Украинского Крыма проклятой вражеской паРашей.
И сейчас во временно оккупированном Украинском Крыму вообще уже не слышно звериного рёва оккупантова: уря - уря- уря КрымНаш! А всё чаще и чаще озлобленные безнадёжно тоскливые обречённые вопли НамКрыш!.
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20.05.2020 06:42 Ответить
А чего это они катастрофически нищают? Крым сплошная стройка. Работы там полно, а они и нищают и депопулируют. Брали бы пример с Украины.
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20.05.2020 06:51 Ответить
Кстати весь мир убедится по количеству проплаченных выступлений насколько московия похожа на Северную Корею.
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20.05.2020 08:06 Ответить
 
 