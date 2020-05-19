В попытках опровергнуть шквал критики из-за нарушений в оккупированном Крыму РФ созывает видеовстречу в ООН "с участием жителей", - Кислица
Москва пытается дать ответ на шквал международной критики в свой адрес за нарушения устава ООН, а также прав и свобод в оккупированном полуострове.
Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.
"Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов СБ ООН по формуле Аррии, посвященное ситуации в Крыму. Тогда международное сообщество осудило Россию за оккупацию украинского полуострова и нарушения прав человека. Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц", - отметил Кислица.
Таким образом глава постоянного представительства Украины при ООН прокомментировал инициативу российской делегации провести 21 мая "неформальную видеоконференцию "Совбеза" с участием жителей Крыма".
"Российская сторона пригласила на встречу в интернете так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Нам также хорошо известно, что в последние недели россияне пытались пригласить представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить. Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу", - подчеркнул украинский дипломат.
В этой связи он отметил, что в Кремле стремятся задействовать свои старые методы: "Сразу хочу всех успокоить. Ничего нового мы не услышим. Россияне и их "ряженые" актеры зачитают очередную мантру о "добровольном воссоединении крымского народа с РФ", а международное сообщество повторит базовые истины, где: а) Крымский полуостров - временно оккупирован, б) Россия - государство-оккупант, в) оккупационная власть должна прекратить нарушения прав человека".
Кислица также подчеркнул, что никакого признания оккупации украинского полуострова не произойдет.
Отметим, что проведение обсуждений в Совете безопасности ООН по формуле Аррии имеют неформальный характер. Решение об участии в таких дискуссиях принимаются каждым государством-членом отдельно, и были случаи, когда страны отказывались присоединиться к таким мероприятиям.
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Чому наші змі мовчать ? Реакція влади теж слабка.
2. Думка мешканців ніяк не впливає на факт агресії. За будь-якої думки мешканців питання повинно вирішуватися з взаємною повагою сторін і згідно міжнародних законів.
I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть наш самий найлютіший ворог -окупант в світі жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим маньяком фюрером )(уйлом з кривавоi фашистською ********* паРаші.
А Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони а це святе назавжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І незважаючи на тимчасову продажну про-кремлёвскую владу ЗЕбілів капітулянтів національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу Українську землю
Московия - страна террорист, страна оккупант. Просто сдохни страна говна, сделай мир лучше.
Сознание крымчан в 2014 году те которые необдуманно приветствовали оккупацию Россией Крыма, и 65% их наивно ощущали уверенность в завтрашнем дне ( опрос). А индикаторами в данном процессе роста смертности служат показатели «моральной статистики»: грабежи, разбои, убийства, самоубийства, разводы и общая преступность. Но уже в 2015 - 2018г. преступность в АРК увеличилась и продолжает увеличится по сей день на 53%, в Севастополе - на 45%. А экономические преступления - на 143% (!), в том числе вымогательство - на 70%, кражи - на 32%, грабежи - на 11%, хулиганство - на 29%. Все это - свидетельства катастрофического обнищания населения. Две трети совершивших преступление лиц не имели постоянного источника дохода. Рост озлобленности и агрессивности проявился увеличением тяжких и особо тяжких преступлений на ужасных 123%, в том числе убийств - на 53%, разбоев - на 48%, тяжелых телесных повреждений - на 25%. Число разводов увеличилось на 200%. Весь этот негатив привел к снижению рождаемости. Из-за этого скорость депопуляции (вымирания) населения катастрофически увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2012 г. Нарастает огромная опасность гуманитарной катастрофы, из за временной преступной оккупации и временной аннексии Украинского Крыма проклятой вражеской паРашей.
И сейчас во временно оккупированном Украинском Крыму вообще уже не слышно звериного рёва оккупантова: уря - уря- уря КрымНаш! А всё чаще и чаще озлобленные безнадёжно тоскливые обречённые вопли НамКрыш!.