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Реформа "Укроборонпрома" предполагает три стадии и должна завершиться после 2022 года, - Абромавичус

Реформа

Законодательство для начала реформы украинской оборонной промышленности может быть принято Верховной Радой в августе-сентябре.

Такое убеждение во вторник во время онлайн-включения, организованного "Атлантическим советом" (Вашингтон) выразил гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно нынешней динамике, я верю, что это законодательство будет принято в августе или сентябре", - сказал Абромавичус.

Он представил стратегию реформирования государственного концерна, которая предусматривает три основные стадии. Так, до 2021 года ожидается завершение фазы "стабилизации через корпоратизацию", которая кроме введения корпоративного управления будет охватывать также имплементацию международных стандартов, решения вопросов задолженности и банкротства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпредприятие Антонов обратилось к Зеленскому: руководство "Укроборонпрома" уничтожает оборонный комплекс страны

Вторая стадия, которая будет предусматривать консолидацию, реструктуризацию и восстановление оборонных активов, запланирована на период 2021-2022 гг.

Начало третьей фазы реформирования, которая получила название "рост и инновации", ожидается после 2022 года.

При этом, сам концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде, будет разделен на шесть отдельных корпораций: авиастроения, авиаремонта, ракетостроения, радарных установок и систем ПВО, бронетехники, морских систем.

Напомним, 8 мая "Укроборонпром" представил стратегию трансформации и дорожную карту реформ. 28 наименее перспективных предприятий передадут Фонду госимущества, еще 50 - реорганизуют.

Также читайте: Саакашвили заявил о приоритетности реформы "Укроборонпрома": Ускорим процесс преобразования концерна

Автор: 

реформы (3951) Укроборонпром (1238) Абромавичус Айварас (481)


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Топ комментарии
+6
Всего 1 год понадобился власти, чтобы отменить сухпай НАТО и вернуть в армию жестяные банки с тушенкой.
Всего за год новая украинская власть поменяла сухпай. Военные плюются как за год все испоганилось.
Теперь нашим воинам снова приходится привыкать к тушенке в жестяных банках, чего давно уже нет в армии стран НАТО. Никакого тебе беспламенного подогрева. Если хочешь есть теплую еду, разжигай огонь, сливай противнику позиции дымом, трать время, зато еду теплую поешь, а не хочешь - ешь холодную еду. Сейчас же не идет речь о каких-то новых разработках, о проведении реформы в Минобороны, сейчас речь идет о том, чтобы сохранить те наработки, которые были проведены предыдущей власти во главе с Порошенко.
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20.05.2020 00:04
+6
15.05.20 18:20 https://censor.net/news/3195880/gospredpriyatie_antonov_obratilos_k_zelenskomu_rukovodstvo_ukroboronproma_unichtojaet_oboronnyyi_kompleks
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20.05.2020 00:06
+5
"Антонов" уже взвыл от их "реформ", хотят уничтожить то, что не получалось уничтожить все годы независимости.
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20.05.2020 00:28
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Реформа "Укроборонпрома" предполагает мое увольнение, - Абромавичус
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20.05.2020 00:00 Ответить
За решетку..
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20.05.2020 00:04 Ответить
Всего 1 год понадобился власти, чтобы отменить сухпай НАТО и вернуть в армию жестяные банки с тушенкой.
Всего за год новая украинская власть поменяла сухпай. Военные плюются как за год все испоганилось.
Теперь нашим воинам снова приходится привыкать к тушенке в жестяных банках, чего давно уже нет в армии стран НАТО. Никакого тебе беспламенного подогрева. Если хочешь есть теплую еду, разжигай огонь, сливай противнику позиции дымом, трать время, зато еду теплую поешь, а не хочешь - ешь холодную еду. Сейчас же не идет речь о каких-то новых разработках, о проведении реформы в Минобороны, сейчас речь идет о том, чтобы сохранить те наработки, которые были проведены предыдущей власти во главе с Порошенко.
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20.05.2020 00:04 Ответить
У власти - предатели. Тут, собственно, и обсуждать нечего.
Правда, значительное число военных голосовали за Бубочку; так они лишь потребляют результаты своего выбора, забыв: а кто же именно создавал с полного нуля эту армию.
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20.05.2020 00:36 Ответить
Так было, а так стало...Реформа "Укроборонпрому" передбачає три стадії і має завершитися після 2022 року, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8833
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20.05.2020 00:05 Ответить
Торопятся и Укроборонпром развалить по-быстрому"
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20.05.2020 00:05 Ответить
За рік доламати не змогли?
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20.05.2020 00:05 Ответить
15.05.20 18:20 https://censor.net/news/3195880/gospredpriyatie_antonov_obratilos_k_zelenskomu_rukovodstvo_ukroboronproma_unichtojaet_oboronnyyi_kompleks
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20.05.2020 00:06 Ответить
Тобто, чергова нищівно-переможна рехворма повинна завершитися у світлому майбутньому, коли вона вже нах...віг нікому не буде потрібною?
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20.05.2020 00:25 Ответить
"Антонов" уже взвыл от их "реформ", хотят уничтожить то, что не получалось уничтожить все годы независимости.
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20.05.2020 00:28 Ответить
Третье правительство за год; и все занимаются только одним - перестановками мебели в борделе.
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20.05.2020 00:34 Ответить
Почему-то само слово " реформа" вызывает в Украине негативную реакцию .
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20.05.2020 00:35 Ответить
А это слово кочует из телевизора в телевизор уже тридцать лет. Аллергия выработалась.
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20.05.2020 00:37 Ответить
В 2021 году этот "деятель" будет уже далеко далеко попивать пивко на Лазурке...
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20.05.2020 00:37 Ответить
Это план по передаче всего в частные руки?
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20.05.2020 02:59 Ответить
Помнится, заходя в Укроборонпром этот балабол обещал 5 ярдов экспортных доходов, теперь остались только корпоратизация, имплементации, реорганизация и деградация
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20.05.2020 08:05 Ответить
Боюсь що після цієї чергової "реформи" від "Укроборонпрому" вже нічого не залишиться!
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20.05.2020 08:40 Ответить
Надеюсь Айвараса не уберут из Укроборонпрома до 2022 года,как убрали Рябошапку из генпрокуратуры.По моему, он единственный достойный человек,и профессиональный менеджер,который еще остался в правительстве.Остальных всех уже ушли.А те кто руководили до него Укроборопромом при Овоще и при Порошенко,ему и в подметки не годятся.
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20.05.2020 09:08 Ответить
В Америк нет ни какого государственного "оборонпрома", и ни когда не было. И ничего,не страдают.
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20.05.2020 09:18 Ответить
 
 