Реформа "Укроборонпрома" предполагает три стадии и должна завершиться после 2022 года, - Абромавичус

Законодательство для начала реформы украинской оборонной промышленности может быть принято Верховной Радой в августе-сентябре.

Такое убеждение во вторник во время онлайн-включения, организованного "Атлантическим советом" (Вашингтон) выразил гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно нынешней динамике, я верю, что это законодательство будет принято в августе или сентябре", - сказал Абромавичус.

Он представил стратегию реформирования государственного концерна, которая предусматривает три основные стадии. Так, до 2021 года ожидается завершение фазы "стабилизации через корпоратизацию", которая кроме введения корпоративного управления будет охватывать также имплементацию международных стандартов, решения вопросов задолженности и банкротства.

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Вторая стадия, которая будет предусматривать консолидацию, реструктуризацию и восстановление оборонных активов, запланирована на период 2021-2022 гг.

Начало третьей фазы реформирования, которая получила название "рост и инновации", ожидается после 2022 года.

При этом, сам концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде, будет разделен на шесть отдельных корпораций: авиастроения, авиаремонта, ракетостроения, радарных установок и систем ПВО, бронетехники, морских систем.

Напомним, 8 мая "Укроборонпром" представил стратегию трансформации и дорожную карту реформ. 28 наименее перспективных предприятий передадут Фонду госимущества, еще 50 - реорганизуют.

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