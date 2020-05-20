Если договориться с Ираном не получится, то мы пойдем путем коллективного преследования везде, где возможно, - Кулеба
Украина продолжает переговоры с Ираном, пытаясь добиться цивилизованного решения по делу о гибели самолета МАУ, сбитого иранскими ПВО.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Иранцы – очень сложные переговорщики, но с ними не жжем мосты и пытаемся договориться. Но у нас есть и "красные линии". Мы не будем договариваться ценой юридического признания ответственности Ирана за сбитый Boeing и ценой каких-то игр вокруг компенсаций всем пострадавшим. Мы предлагаем цивилизованно договориться", – сказал министр.
По его словам, первым шагом должно быть "скорейшее завершение технического расследования, включая обеспечение расшифровки самописцев".
"Мы проработали модель, как это можно осуществить, я предложил иранцам, они взяли время "на подумать". Потом они сказали, что хотели бы также обсудить вопросы юридической ответственности и компенсаций. Наш разговор сейчас находится на этом этапе", – пояснил Кулеба.
Министр отметил, что переговоры также ведутся между странами, граждане которых погибли при крушении, – Канадой, Великобританией, Швецией, Афганистаном и Украиной.
"Мы между собой общаемся. Соответственно, если быстро договориться с Ираном у всех нас не получится, то мы пойдем долгим, но проверенным и эффективным путем коллективного преследования Ирана везде, где возможно, за то преступление, которое было совершено", – пояснил Кулеба.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
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А что эта фраза означает?
https://www.youtube.com/watch?v=pDvtcQFpHmc
Так что, если кто и будет преследовать Иран везде, где это можно, то точно не зебанарии. Кишка тонка. Особенно, если на ЗЕленуху из Кремля цыкнут.
Що там Іран, коли тільки додуматись ватажок бандитів - терористів в окупованій кремлем бандитській резервації "лугандонія - орло" . І цей кремлівський - опричник пасічник виставив нашому ЗЕбілу капітулянт жорсткий ультиматум: "Війська народної міліції" орло " про те що це збіговисько московських - окупантів і терористів - колаборантів приведені в боєготовність". І він загрожує штурмом наших позицій далеко відсунути лінію фронту ....
А перед цим .... резидент ЗЕбіл - капітулянт як спеціально наче в допомогу окупантам і терористам заявив про наміри Києва відновити зруйнований окупантами міст в Станиці Луганській. Та й навіщо виродку пасічнику кривавою терористичною атакою відсувати лінію фронту? Коли наші продажні ЗЕбіли капітулянти ці слуги кремля, вони і без його наступів самі відводять війська злочинно залишаючи нашу рідну українську землю на поталу лютому ворогу загарбнику..