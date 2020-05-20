Если договориться с Ираном не получится, то мы пойдем путем коллективного преследования везде, где возможно, - Кулеба

Украина продолжает переговоры с Ираном, пытаясь добиться цивилизованного решения по делу о гибели самолета МАУ, сбитого иранскими ПВО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Иранцы – очень сложные переговорщики, но с ними не жжем мосты и пытаемся договориться. Но у нас есть и "красные линии". Мы не будем договариваться ценой юридического признания ответственности Ирана за сбитый Boeing и ценой каких-то игр вокруг компенсаций всем пострадавшим. Мы предлагаем цивилизованно договориться", – сказал министр.



По его словам, первым шагом должно быть "скорейшее завершение технического расследования, включая обеспечение расшифровки самописцев".



"Мы проработали модель, как это можно осуществить, я предложил иранцам, они взяли время "на подумать". Потом они сказали, что хотели бы также обсудить вопросы юридической ответственности и компенсаций. Наш разговор сейчас находится на этом этапе", – пояснил Кулеба.

Читайте: Иран опроверг заявление своего депутата о том, что за сбитие "Боинга" никто не понесет ответственности, - Кулеба

Министр отметил, что переговоры также ведутся между странами, граждане которых погибли при крушении, – Канадой, Великобританией, Швецией, Афганистаном и Украиной.



"Мы между собой общаемся. Соответственно, если быстро договориться с Ираном у всех нас не получится, то мы пойдем долгим, но проверенным и эффективным путем коллективного преследования Ирана везде, где возможно, за то преступление, которое было совершено", – пояснил Кулеба.

Также читайте: Если переговоры о расследовании крушения самолета МАУ в Иране зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в суд ООН, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.