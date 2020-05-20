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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Если договориться с Ираном не получится, то мы пойдем путем коллективного преследования везде, где возможно, - Кулеба

Если договориться с Ираном не получится, то мы пойдем путем коллективного преследования везде, где возможно, - Кулеба

Украина продолжает переговоры с Ираном, пытаясь добиться цивилизованного решения по делу о гибели самолета МАУ, сбитого иранскими ПВО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Иранцы – очень сложные переговорщики, но с ними не жжем мосты и пытаемся договориться. Но у нас есть и "красные линии". Мы не будем договариваться ценой юридического признания ответственности Ирана за сбитый Boeing и ценой каких-то игр вокруг компенсаций всем пострадавшим. Мы предлагаем цивилизованно договориться", – сказал министр.

По его словам, первым шагом должно быть "скорейшее завершение технического расследования, включая обеспечение расшифровки самописцев".

"Мы проработали модель, как это можно осуществить, я предложил иранцам, они взяли время "на подумать". Потом они сказали, что хотели бы также обсудить вопросы юридической ответственности и компенсаций. Наш разговор сейчас находится на этом этапе", – пояснил Кулеба.

Читайте: Иран опроверг заявление своего депутата о том, что за сбитие "Боинга" никто не понесет ответственности, - Кулеба

Министр отметил, что переговоры также ведутся между странами, граждане которых погибли при крушении, – Канадой, Великобританией, Швецией, Афганистаном и Украиной.

"Мы между собой общаемся. Соответственно, если быстро договориться с Ираном у всех нас не получится, то мы пойдем долгим, но проверенным и эффективным путем коллективного преследования Ирана везде, где возможно, за то преступление, которое было совершено", – пояснил Кулеба.

Также читайте: Если переговоры о расследовании крушения самолета МАУ в Иране зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в суд ООН, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Автор: 

Иран (1773) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Импотенты херовы
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20.05.2020 00:09
+8
Ми бачимо що ти верещиш як порося якого каструють без наркозу.
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20.05.2020 00:41
+6
при зешмакле уже иран украину опустил
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20.05.2020 00:14
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Импотенты херовы
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20.05.2020 00:09 Ответить
при зешмакле уже иран украину опустил
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20.05.2020 00:14 Ответить
Ми бачимо що ти верещиш як порося якого каструють без наркозу.
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20.05.2020 00:41 Ответить
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20.05.2020 00:56 Ответить
Поросятке щаз не до этого, ему яйца Пуло защимил с Байденом.
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20.05.2020 00:57 Ответить
Вот ты длбб прорашистский ,эта муйня ,которую затеяла заСраха не стоит выеденного тобой яйца кащеева ....
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20.05.2020 08:54 Ответить
похоже на угрозу писюном перебить полено
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20.05.2020 00:15 Ответить
"мы пойдем путем коллективного преследования везде, где возможно"

А что эта фраза означает?
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20.05.2020 00:16 Ответить
Она означает что отказав всем в создании международной комиссии по расследованию, (и поехав сами), мы расчитываем что все возьмут нас Иран на деньги трусить.
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20.05.2020 00:49 Ответить
Я думаю пора перестать играться с Ираном и внести их лидеров в Миротворец. Посмотрим как они тогда запоют.
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20.05.2020 00:18 Ответить
Придется из-за поребрика Украиной любоваться!
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20.05.2020 01:08 Ответить
покончат с собой)))
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20.05.2020 11:12 Ответить
русский, а от кого ваш фюрер в бункере прячется?
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20.05.2020 00:33 Ответить
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20.05.2020 00:52 Ответить
Корчинський: про "гардона"
https://www.youtube.com/watch?v=pDvtcQFpHmc
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20.05.2020 00:26 Ответить
Вы или ударенные , или полностью припизженн*е . Я простой обыватель вижу на флайтрадар , какой самолёт и где летит , а военные нет???
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20.05.2020 00:38 Ответить
Идёт игра с обывателями типа "кто кого нае...т". Зебил что-то мутит и мухлюет.
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20.05.2020 00:55 Ответить
Ну если учесть что украинские власти до последнего делали заявления в стиле "какие ваши доказательства вины Ирана"... (видать научились у РФ), то скорее второй вариант)
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20.05.2020 01:26 Ответить
Да тут собственно в чем дело,пво было не иранское, а татаро-мордовское и сбит был самолет во время закулисных терок вислюка оманского с падлышевым-абортниковым неспроста ...
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20.05.2020 09:05 Ответить
Ух ты---сильно! надо успеть совет дать---ну чтоб туда никого не послали в то логово! А то как то братаны северные послали туда Грибоедова---дальше классика жанра!
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20.05.2020 00:55 Ответить
Слова гопника из подворотни. не министра.
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20.05.2020 00:59 Ответить
Преследовать - удел полиции. надо цивилизованно добиваться истины и справедливости.
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20.05.2020 01:00 Ответить
Иран Украину откровенно послал после того, как Бубочка почти месяц мямлила про то, что все не так однозначно.

Так что, если кто и будет преследовать Иран везде, где это можно, то точно не зебанарии. Кишка тонка. Особенно, если на ЗЕленуху из Кремля цыкнут.
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20.05.2020 01:37 Ответить
А какой груз вез наш Боинг если пассажиров было только 40% а самолет задержали из за перегруза?Видимо именно из за этого груза и сбили наш самолет.
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20.05.2020 05:42 Ответить
-
Що там Іран, коли тільки додуматись ватажок бандитів - терористів в окупованій кремлем бандитській резервації "лугандонія - орло" . І цей кремлівський - опричник пасічник виставив нашому ЗЕбілу капітулянт жорсткий ультиматум: "Війська народної міліції" орло " про те що це збіговисько московських - окупантів і терористів - колаборантів приведені в боєготовність". І він загрожує штурмом наших позицій далеко відсунути лінію фронту ....
А перед цим .... резидент ЗЕбіл - капітулянт як спеціально наче в допомогу окупантам і терористам заявив про наміри Києва відновити зруйнований окупантами міст в Станиці Луганській. Та й навіщо виродку пасічнику кривавою терористичною атакою відсувати лінію фронту? Коли наші продажні ЗЕбіли капітулянти ці слуги кремля, вони і без його наступів самі відводять війська злочинно залишаючи нашу рідну українську землю на поталу лютому ворогу загарбнику..
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20.05.2020 05:54 Ответить
Г-н Кулеба, в этой истории главное - не извинения и компенсации, а мотив, заказчик, исполнитель. Если бы Иран ничего не скрывал, давно получилось бы договориться.
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20.05.2020 07:28 Ответить
ТАК ЗАКРОЙТЕ ИХ ПОСОЛЬСТВО !!!
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20.05.2020 07:57 Ответить
БАРЫГИ ВЫ НЕФТЕГАЗОВЫЕ !!!
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20.05.2020 07:58 Ответить
значит не договорились...
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20.05.2020 09:59 Ответить
 
 