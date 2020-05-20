Госрегистратор РГА незаконно зарегистрировала право собственности на недвижимость стоимостью почти 13 млн грн, - прокуратура Харьковщины

Государственный регистратор Красноградской райгосадминистрации Харьковской области подозревается в злоупотреблении своими полномочиями (ч.3 ст.265-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 8 апреля 2019 года государственный регистратор Красноградской РГА незаконно зарегистрировала переход права собственности на нежилое помещение, несмотря на наложенный судом арест на указанное имущество и вопреки "Порядку государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и действующему законодательству", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, общая стоимость этой недвижимости составляет почти 13 млн грн.

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Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.