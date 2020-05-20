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Новости Силовики
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Госрегистратор РГА незаконно зарегистрировала право собственности на недвижимость стоимостью почти 13 млн грн, - прокуратура Харьковщины

Госрегистратор РГА незаконно зарегистрировала право собственности на недвижимость стоимостью почти 13 млн грн, - прокуратура Харьковщины

Государственный регистратор Красноградской райгосадминистрации Харьковской области подозревается в злоупотреблении своими полномочиями (ч.3 ст.265-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 8 апреля 2019 года государственный регистратор Красноградской РГА незаконно зарегистрировала переход права собственности на нежилое помещение, несмотря на наложенный судом арест на указанное имущество и вопреки "Порядку государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и действующему законодательству", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, общая стоимость этой недвижимости составляет почти 13 млн грн.

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Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Автор: 

правоохранительные органы (2968) прокуратура (5004) силовики (2797) Харьковщина (5577) госрегистрация (8)


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Знакомый таможенник, вышел из тюрьмы и купил Прадо с салона... При совке и за 50000 р расстреливали
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20.05.2020 00:50 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Статья 93, ч.1, дополнившая УК законом от 25 июля 1962 года, допускала применение смертной казни к виновным в хищениях в особо крупных размерах (на сумму свыше 10 тысяч рублей и с учётом значимости похищенного для народного хозяйства). Применение смертной казни за такие преступления было отменено законом РСФСР от 5 декабря 1991 года
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20.05.2020 01:12 Ответить
какие 50 тыс грн в совке? статья расстрельная за хищение хозсобственности --- 15 тыс.рублей! примерный эквивалент - 15 тыс долларов!
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20.05.2020 08:25 Ответить
Отлистать надо было больше---по таксе.
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20.05.2020 00:59 Ответить
Супер. Все как всегда в этой стране
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20.05.2020 00:59 Ответить
совок -дрянь , в нормальных странах ,лохторат не верит в уклонистов клоунов играющих хером по роялю
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20.05.2020 01:01 Ответить
Это не регистратору от 5ти до 8ми лет светит, это судья от 5ти до 8ми лет будет "дело изучать".
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20.05.2020 01:10 Ответить
Яка дрібниця, йолпт...
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20.05.2020 01:21 Ответить
Какой то очередной бред от прокурватуры. Если наложен и надлежащим образом внесен в реестр арест, то программа не пропустит регистрационных действий.
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20.05.2020 09:36 Ответить
 
 