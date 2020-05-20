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В Раде уже есть инициатива о создании ВСК для оценки обнародованных нардепом Деркачом записей, - Разумков

В Раде уже есть инициатива о создании ВСК для оценки обнародованных нардепом Деркачом записей, - Разумков

Правоохранительная система и специальные службы должны отреагировать на аудиоматериалы, обнародованные народным депутатом Андреем Деркачом.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил Глава ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, у меня не было возможности посмотреть весь эфир, но те выжимки… та информация, она, мягко говоря, поражает, - и сама информация, и то, из каких кабинетов, возможно, она появилась. Но сто процентов должна отреагировать правоохранительная система, на мой взгляд, должны отреагировать и специальные службы… Главным вопросом для меня как для гражданина является то, соответствует ли она действительности. Если это соответствует действительности - то последствия должны быть более чем жесткими", - сказал Разумков.

По его словам, пока в отношении этих записей вопросов больше, чем ответов.

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"Уже есть инициатива в парламенте о создании временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые… были медийно заявлены. Пока что она никак документально никак не оформлена, но мне почему-то кажется, что это будет иметь продолжение", - добавил Глава ВР.

Напомним, 19 мая СМИ сообщили, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Первая тема аудиозаписей касается получения "$1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Вторая - касается развала парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года.

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Напомним, в "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали обнародованные нардепом Андреем Деркачом записи "российской провокацией" и "сфабрикованными фрагментами", чтобы вовлечь Украину в избирательную кампанию в США и разрушить двухпартийную поддержку Киева.

В "Самопомочи", которая упоминалась в обнародованных фрагментах, также видят в этом российский след, а также считают, что это служит двум целям: показать несостоятельность Украины как государства и дискредитировать ее в глазах американских партнеров.

Автор: 

ВСК (458) Деркач Андрей (134) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+16
пхахаха!а как с ермаком там тянут!
на высер деркача всем плевать!
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20.05.2020 01:06
+13
Экспертиза - только в Штатах! После брата Дерьмака, невинно убиенного Пэдрой на Донбассе, зеленой шобле веры нет. От слова "геть".
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20.05.2020 01:17
+13
да там слугам урода нужно роздуть созданный рашкой фейк - чтобы оправдать зашквары вислюка))
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20.05.2020 01:27
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RO$HEN капець...
🤣
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20.05.2020 04:06 Ответить
...всім по будках
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20.05.2020 08:20 Ответить
Деркач - агент КГБ-ФСБ, выполняет задание спецслужб РФ по дискредитации Украины перед США. Откуда у него запись? Дожились - на 6-ом году войны на Банковой, в ВРУ, СБУ сидят враги и сливают Украину Кремлю!
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20.05.2020 04:48 Ответить
а в чем слив? общеизвестный факт, чтобы заполучить 1 лярд помощи и разтырить его по карманам, бврыги дали завуалированную взятку Байдену - назначили его сына на сладкую должность в Бкрисме с феерической зарплатой во много раз превышающей зарплату седня Коболеву.
Плюс крышевание Бурисмы от всяких проверок
Это для кого-то новость?
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20.05.2020 06:20 Ответить
Общєізвєстний факт,що Московія намагалась підмінити свою участь у втручанні в вибори США ,втручанням України.
І тепер,з допомогою відомих правдолюбців Деркача,Омельченка,Лукаш,Портнова,Шокіна і деяких слуг, в них це може вдатись.
А на плівках кагебешника Деркача нічого сенсаційного немає. Про те,що зняли Шокіна в обмін на черговий кредитний транш,говорив і сам Байден,Бурісма перед українським законом чиста.А якщо в США є питання до участі сина Байдена в цій компанії-можуть почати розслідування (очевидно,такого бажання немає).
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20.05.2020 06:50 Ответить
Слив в пленках ермака
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20.05.2020 07:26 Ответить
а запись разговоров якобы делал лично Порошенко"
Так что получается, что Порошенко слил Байдена?
Что ж он раньше этого не сделал? Понял, что республиканцы делают больше пользы Украине?
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20.05.2020 05:36 Ответить
Ага, і подарував записи Деркачу!
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20.05.2020 09:37 Ответить
Нет, он от своего имени сливать будет. Только через полезных идиотов
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20.05.2020 15:00 Ответить
Хвореньке зібільне звірятко?
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20.05.2020 15:32 Ответить
Разумков,на радість московським друзям,готовий рішуче втрутитись в вибори США.
А я вважав його в тій шоблі найрозумнішим....
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20.05.2020 06:35 Ответить
Да! Посадить наконец то мародера шоб не гробив Ослу економику.
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20.05.2020 07:04 Ответить
Як тільки за свій рік при владі відзвітує на сьогоднішній пресконференції, так одразу і саджайте свого зеленого баригу!
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20.05.2020 09:38 Ответить
От чоловік постарався,розклав на полички.
В Раде уже есть инициатива о создании ВСК для оценки обнародованных нардепом Деркачом записей, - Разумков - Цензор.НЕТ 6361

В Раде уже есть инициатива о создании ВСК для оценки обнародованных нардепом Деркачом записей, - Разумков - Цензор.НЕТ 2763
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20.05.2020 07:29 Ответить
давайте, дятлы, топите себя дальше. это ж надо встромить свой @бальник в "дело Байдена" накануне выборов в США.
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20.05.2020 07:36 Ответить
Знову Україну намагаються використати в передвиборній президентській гонці в США, вже не вперше "пережовують" того Байдена і його сина. Далі, мабуть, "запустять" ще і "отруєного ртуттю" Шокіна
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20.05.2020 07:39 Ответить
«19 мая ознаменовался очень интересным триггером, ярко демонстрирующим согласованность создания негативной информационной волны, не просто поддакивающей пятой колонной в Украине, а непосредственными пособниками страны-агрессора. Деркач вместо следствия и экспертизы заранее сделал вывод, буквально слово в слово вторящий нарративам кремлевской пропаганды - Украиной управлял Байден.» https://uainfo.org/blognews/1589921805-zapeli-v-unison-kremlevskie-marionetki-atakuyut-ukrainu.html
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20.05.2020 08:02 Ответить
Петр Алексеевич непревзойденный мастер "договорняков" , где с Байденом , где с Ахметовым и Колей Злочевским - везде имел свой "гешефт" . Настоящий патриот Украины , правда она у него своя .
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20.05.2020 08:14 Ответить
Ага и воровал в бюджет, и производства открывались и ВВП рос, вот стервец, не то что нынешние....
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20.05.2020 09:39 Ответить
Зеленая шобла ,ради сохранения рейтинга своего обосравшегося членограя,уже идет на гос.преступления! Ради отвлечения от вислюка оманского и пленок дурака ,они уже передают гос.секреты ,делают интервью с террористами и бандитами.Цель одна,отвлечь внимание от зедебила,и от провала экономики и внешней политике.Впрочем ,не знаю где нет краха.Все где затронули эти зеленые мухи ,превращается в зеленое г-но.
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20.05.2020 08:43 Ответить
Їх ціль показати що, українське керівництво підконтрольне кремляді.
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20.05.2020 11:12 Ответить
І фуйло, і коломойський рили на Пороха. Не нарили. Оббрехали, перед виборами, щоб не було часу на спростування. Щоб привести до влади Зеленського.
Ті ж кацапські роги стирчать і зараз.
Організувати підтримку Трампу, позбавивши американської підтримки Україну.
Чи не тому і прокацапські мендель, шарії, ганд.ни активізувались?
Чи не тому Зєрмаки кинулись з сепарнею домовлятися, подвійне громадянство протягувати, зустрічі з кацапами ініціювати, про крим патякати
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20.05.2020 09:14 Ответить
То,что мародер редкий мерзавец, это видно по голосованию на выборах президента,и по его мерзким поступкам.А вот ввязываться Украине в возню Трампа с Байденом совсем не следует.Считаю,что все события последних дней связанные с пленками,провокация против Украины ФСБ РФ.
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20.05.2020 09:27 Ответить
ФСБ через гебістів Деркачів підбирається до Трампа.
Байден з Обамою негарно зіграв підставивши генерала Флінта і зараз в США розкручується скандал від якого можуть вигребсти і Байден, і Обама, і Хіларі, не кажучи вже про колишніх керівників НАБ, ЦРУ та ФБР, які зліпили "справу Флінта". Крім того, син Байдена погорів не тільки на Бурісмі, а ще гірше на Китаї, звідки отримав півтора мільярда. І це все всплило перед виборами.
Таким чином, даючи Трампу аргументи проти Байдена, кремлядь через Деркачів намагається війти в довіру до Трампа, який здорово нахлобучив ***** з санкціями і нафтою. По-суті, вони пропонують Трампу другу каденцію в обмін на Україну, або нафту, або санкції...
Правда, є надія що, ця витівка коштуватиме дуже дорого не тільки Байдену, а й українським корупціонерам, деркачам та кремляді. Трампушка вже показав свою здатність робити неочікувані кроки.
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20.05.2020 10:16 Ответить
Вы только посмотрите какая оперативность! Вот бы так поступили с записями ермака, обнародованных Леросом!
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20.05.2020 10:32 Ответить
Тут жопа на багато глибше. Деркачі втягнули українську владу в бійку від якої може дуже постраждати вся українська Система, включаючи самих деркачів. Зараз все буде залежати наскільки глибоко вирішить вдарити США та, хто переможе на наступних виборах. Це, вже початок нової "Холодної війни" і українські посадовці виступили з дуже невдалої для себе позиції при будь-якому розскладі.
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20.05.2020 11:11 Ответить
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