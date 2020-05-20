В Раде уже есть инициатива о создании ВСК для оценки обнародованных нардепом Деркачом записей, - Разумков
Правоохранительная система и специальные службы должны отреагировать на аудиоматериалы, обнародованные народным депутатом Андреем Деркачом.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил Глава ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"К сожалению, у меня не было возможности посмотреть весь эфир, но те выжимки… та информация, она, мягко говоря, поражает, - и сама информация, и то, из каких кабинетов, возможно, она появилась. Но сто процентов должна отреагировать правоохранительная система, на мой взгляд, должны отреагировать и специальные службы… Главным вопросом для меня как для гражданина является то, соответствует ли она действительности. Если это соответствует действительности - то последствия должны быть более чем жесткими", - сказал Разумков.
По его словам, пока в отношении этих записей вопросов больше, чем ответов.
"Уже есть инициатива в парламенте о создании временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые… были медийно заявлены. Пока что она никак документально никак не оформлена, но мне почему-то кажется, что это будет иметь продолжение", - добавил Глава ВР.
Напомним, 19 мая СМИ сообщили, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
Первая тема аудиозаписей касается получения "$1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Вторая - касается развала парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года.
Напомним, в "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали обнародованные нардепом Андреем Деркачом записи "российской провокацией" и "сфабрикованными фрагментами", чтобы вовлечь Украину в избирательную кампанию в США и разрушить двухпартийную поддержку Киева.
В "Самопомочи", которая упоминалась в обнародованных фрагментах, также видят в этом российский след, а также считают, что это служит двум целям: показать несостоятельность Украины как государства и дискредитировать ее в глазах американских партнеров.
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🤣
Плюс крышевание Бурисмы от всяких проверок
Это для кого-то новость?
І тепер,з допомогою відомих правдолюбців Деркача,Омельченка,Лукаш,Портнова,Шокіна і деяких слуг, в них це може вдатись.
А на плівках кагебешника Деркача нічого сенсаційного немає. Про те,що зняли Шокіна в обмін на черговий кредитний транш,говорив і сам Байден,Бурісма перед українським законом чиста.А якщо в США є питання до участі сина Байдена в цій компанії-можуть почати розслідування (очевидно,такого бажання немає).
Так что получается, что Порошенко слил Байдена?
Что ж он раньше этого не сделал? Понял, что республиканцы делают больше пользы Украине?
А я вважав його в тій шоблі найрозумнішим....
Ті ж кацапські роги стирчать і зараз.
Організувати підтримку Трампу, позбавивши американської підтримки Україну.
Чи не тому і прокацапські мендель, шарії, ганд.ни активізувались?
Чи не тому Зєрмаки кинулись з сепарнею домовлятися, подвійне громадянство протягувати, зустрічі з кацапами ініціювати, про крим патякати
Байден з Обамою негарно зіграв підставивши генерала Флінта і зараз в США розкручується скандал від якого можуть вигребсти і Байден, і Обама, і Хіларі, не кажучи вже про колишніх керівників НАБ, ЦРУ та ФБР, які зліпили "справу Флінта". Крім того, син Байдена погорів не тільки на Бурісмі, а ще гірше на Китаї, звідки отримав півтора мільярда. І це все всплило перед виборами.
Таким чином, даючи Трампу аргументи проти Байдена, кремлядь через Деркачів намагається війти в довіру до Трампа, який здорово нахлобучив ***** з санкціями і нафтою. По-суті, вони пропонують Трампу другу каденцію в обмін на Україну, або нафту, або санкції...
Правда, є надія що, ця витівка коштуватиме дуже дорого не тільки Байдену, а й українським корупціонерам, деркачам та кремляді. Трампушка вже показав свою здатність робити неочікувані кроки.