В Раде уже есть инициатива о создании ВСК для оценки обнародованных нардепом Деркачом записей, - Разумков

Правоохранительная система и специальные службы должны отреагировать на аудиоматериалы, обнародованные народным депутатом Андреем Деркачом.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил Глава ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, у меня не было возможности посмотреть весь эфир, но те выжимки… та информация, она, мягко говоря, поражает, - и сама информация, и то, из каких кабинетов, возможно, она появилась. Но сто процентов должна отреагировать правоохранительная система, на мой взгляд, должны отреагировать и специальные службы… Главным вопросом для меня как для гражданина является то, соответствует ли она действительности. Если это соответствует действительности - то последствия должны быть более чем жесткими", - сказал Разумков.

По его словам, пока в отношении этих записей вопросов больше, чем ответов.

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"Уже есть инициатива в парламенте о создании временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые… были медийно заявлены. Пока что она никак документально никак не оформлена, но мне почему-то кажется, что это будет иметь продолжение", - добавил Глава ВР.

Напомним, 19 мая СМИ сообщили, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Первая тема аудиозаписей касается получения "$1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Вторая - касается развала парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года.

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Напомним, в "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали обнародованные нардепом Андреем Деркачом записи "российской провокацией" и "сфабрикованными фрагментами", чтобы вовлечь Украину в избирательную кампанию в США и разрушить двухпартийную поддержку Киева.

В "Самопомочи", которая упоминалась в обнародованных фрагментах, также видят в этом российский след, а также считают, что это служит двум целям: показать несостоятельность Украины как государства и дискредитировать ее в глазах американских партнеров.