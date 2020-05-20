Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ранены трое наемников РФ, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств украинские воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Так, по украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Богдановки, Красногоровки, а также дважды возле населенных пунктов Тарамчук и Водяное противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Все нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг осуществлял с использованием запрещенного минского соглашениями вооружения.

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По защитникам Новотошковского оккупанты дважды вели огонь из минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин. Рядом с Крымским российские вооруженные формирования также задействовали 120 мм минометы - 15 мин.

Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по позициям ВСУ 12 мин 120-мм калибра и 26 мин 82-мм калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.

На все случаи агрессивных действий российских наемников подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили вражескую активность", - сказано в сообщении.

По данным разведки, 19 мая украинские воины ранили троих российских оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из 120-мм минометов недалеко от Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие возле Богдановка.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в прес-центре ОС.



