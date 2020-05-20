РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10614 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Коронавирус и карантин
1 807 62

Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с COVID-19, - Госдеп

Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с COVID-19, - Госдеп

Власти Украины получили помощь от США в размере $15,5 млн для борьбы с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госдепартамент США.

Уточняется, что Киев получил $13,1 млн гуманитарной помощи в области здравоохранения, которая "позволит улучшить возможности местных медицинских учреждений по уходу за больными и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19".

Кроме того, оказанная помощь включает $2,4 млн "для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии".

"Соединенные Штаты инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине за последние 20 лет, в том числе почти $362 млн на здравоохранение", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео подтвердил поддержку Украины и решимость США усиливать давление на РФ до выполнения ею минских соглашений и прекращения оккупации Крыма

Согласно госдепу, финансовую помощь от США в борьбе с COVID-19 также получили Казахстан - более $3,1 млн, Киргизия - $900 тыс., Таджикистан - $866 тыс., Туркменистан - около $920 тыс., Узбекистан - примерно $3,9 млн, Армения - $2,7 млн, Азербайджан - почти $3,6 млн, Белоруссия - $1,7 млн, Грузия -$2,7 млн и Молдавия - почти $2,2 млн.

Госдепартамент США (1818) карантин (16729) США (26401) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Все рівно розкрадуть, як завжди...
показать весь комментарий
20.05.2020 07:27
+7
Тут досі не розібрались,куди подівся коронавірусний общак,на який вітчизняні олігархи скидувались,а вже нове треба мутить.Тяжко-важко...
Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с COVID-19, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7263
показать весь комментарий
20.05.2020 07:35
+7
спочатку сяде зейло-оманський...
показать весь комментарий
20.05.2020 08:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
байден прислал?
показать весь комментарий
20.05.2020 07:26 Ответить
А люди как за свои в больницах лечились, так и лечатся. Зато минздрав, как немецкая актриса из фильмов для взрослых, принимает со всех сторон.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:04 Ответить
Все рівно розкрадуть, як завжди...
показать весь комментарий
20.05.2020 07:27 Ответить
Тут досі не розібрались,куди подівся коронавірусний общак,на який вітчизняні олігархи скидувались,а вже нове треба мутить.Тяжко-важко...
Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с COVID-19, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7263
показать весь комментарий
20.05.2020 07:35 Ответить
Це не перша і поки не остання помилка зевлади (це Світлана Криковій)
показать весь комментарий
20.05.2020 07:40 Ответить
В мозги всем вбили, что Зеленский всегда не при делах. Да он, хитрый упырь, лично заправляет бандитизмом в Украине!!!
показать весь комментарий
20.05.2020 08:20 Ответить
Евреи, возглавляющие преступные организации, никогда не сидят в тюрьме. За них всегда сидят шабес-гои. Могут убить конкуренты (Багси Сигал), но закон их никогда не достает (Меир Лански).
показать весь комментарий
20.05.2020 08:29 Ответить
Сидить отак Петро на березі річки і унило дивиться як повз його каси пропливають американські тугрікі
показать весь комментарий
20.05.2020 07:55 Ответить
ему бы не на "берегу реки" сидеть, а в СИЗО СБУ . С подельниками перестукиваться.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:01 Ответить
спочатку сяде зейло-оманський...
показать весь комментарий
20.05.2020 08:03 Ответить
слушайте записи....не надо изворачиваться когда у соевого хозяина дупа подгорает. Враг Украины По!
показать весь комментарий
20.05.2020 08:12 Ответить
***** - "друх" України і твій Бох! І чого це ти мені вподобайки ставиш? Йа проти Зє!лупи - московського холуя та рєЗє!дєнта *****
показать весь комментарий
20.05.2020 08:17 Ответить
Йа за Україну вболіваю! І хто працює на користь Україні - мій союзник
показать весь комментарий
20.05.2020 08:19 Ответить
лживый алчный соевый мародёр твой Бох!
показать весь комментарий
20.05.2020 08:22 Ответить
Пєца - чєлавєк, со свойстєннимі чєлавєку слабостямі, але при ньому хоч лозунг звучав "подалі від Москви!" і "Слава Україні!". А Зє!лупа з самого начала за йєдіний савєцкій саюс
з москвою і проти "нациков"
показать весь комментарий
20.05.2020 08:28 Ответить
та це посіпака зейло та таких як дубінський-коломойша..
показать весь комментарий
20.05.2020 08:33 Ответить
ну, а йєслі отброчіть ідєологію, то чісто економічєскі такого оголтєлого наглого грабєжа народа как щас не наблюдалось даже прі шапкокрадє
показать весь комментарий
20.05.2020 08:34 Ответить
а ти чьйіх будєш? Ріторіка твоя заЗє!лупная
показать весь комментарий
20.05.2020 08:44 Ответить
і шо на тих "записях" які гебнявий виставив, чи ти не віреш, що він деркачигебнявий та завжди підлизував дупу клятим кацапам?? як воно мекало у чисто расіянському стилі, чи ти є кацап сам???? а Петро нічого і не зробив, щоб говорити про "ізмену" зраду, ну а якщо ти за гебнявих то можеш далі нести цю несунитницю!!
показать весь комментарий
20.05.2020 08:32 Ответить
Проплывают пока брюхом кверху зеленые избиратели, подавившиеся піввареником.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:06 Ответить
то твоє справжнє ім'я Петро?
показать весь комментарий
20.05.2020 08:09 Ответить
Петро, на відміну від ваших ідолів, власні гроші вкладає в допомогу лікарям і людям. Тому, не звіздіть, так відверто і примітивно
показать весь комментарий
20.05.2020 08:34 Ответить
Что так мало? Вот Порошенко целые миллиарды коррупционные высылали за сдачу интересов Украины и загон граждан страны в нищету.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:00 Ответить
Ты при Зеле озолотился ? Как наши фермеры ?
показать весь комментарий
20.05.2020 08:08 Ответить
і хдє тє лярди, шо Порошенко воровал, а тепер Зє! нє варуйєт?
показать весь комментарий
20.05.2020 08:12 Ответить
Вже ж з'ясували, що матьорий Порошенко їх "крав" У державну скарбницю. Тому грошей і вистачало на все, і, навіть на класне харчувння для військових. А Зеленський, через "юність і недосвідченність", краде З державної скарбниці. Тому грошей немає ні на що, навіть, на їжу для воїнів
показать весь комментарий
20.05.2020 08:46 Ответить
Зє!лупа хоче годувати чужу армію
показать весь комментарий
20.05.2020 09:06 Ответить
Так америкоси ж розумні.Знали,що мільярди Порошенку-це будівництво лікарень,доріг і казарм,державні реформи і оборона країни ,а мільйони Зеленському-нові квартири й авто у позашлюбних дітей слуг народу.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:32 Ответить
кРадуцькому на приватне бунгало десь на Канарах
показать весь комментарий
20.05.2020 08:06 Ответить
а зейло та ко. вже давно їх по Єпіцеетрах розкидали великі "благодетелі"
показать весь комментарий
20.05.2020 08:06 Ответить
Все уйдет банде Зеленого.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:14 Ответить
следующа новость должна звучать так: "Чиновники украли $15,5 млн помощи от США для борьбы с COVID-19"
показать весь комментарий
20.05.2020 08:24 Ответить
Каждый двадцатый Американец не пожалел одного доллара для Украины.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:24 Ответить
15 центов с каждого.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:32 Ответить
15/300=0,05 цента. Но я думаю, что только негры сбрасывались.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:42 Ответить
вычти пенсов, студентов, безработных, беременных, больных, детей и подростков и будет 15 центов.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:47 Ответить
Сойдёмся посередине. Скидывались безработные пьяные негры.
показать весь комментарий
20.05.2020 10:04 Ответить
грошима краще щоб не давали допомогу ,а медичним обладнанням буде польза лікарням ,а так поповняться бюджети особисті чиновників
показать весь комментарий
20.05.2020 08:25 Ответить
Значит ЗЕлупинская власть закупит еще несколько загрузок китайского дерьма в Ан-225 Мрия.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:26 Ответить
А за керосин для Ан -225, кто будет платить?
показать весь комментарий
20.05.2020 08:28 Ответить
Как кто? Налогоплательщики Украины и США.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:34 Ответить
О. Кстати, для всестороннего развития, хочу узнать, а наложницы, это налогоплательщики женского пола?
показать весь комментарий
20.05.2020 08:48 Ответить
нє, тока "брєндовийє"
показать весь комментарий
20.05.2020 09:11 Ответить
это такие серливые врунишки женскаго полу.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:33 Ответить
нашо? Кешем дають - то в закрома
показать весь комментарий
20.05.2020 08:31 Ответить
А как же! В баулах по 1 млн. каждый.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:35 Ответить
а той поллімона куда?
показать весь комментарий
20.05.2020 08:42 Ответить
шо ти тут шепчєш?
показать весь комментарий
20.05.2020 08:41 Ответить
Распил
показать весь комментарий
20.05.2020 08:46 Ответить
ага, так, на розпал
показать весь комментарий
20.05.2020 09:07 Ответить
А американцы знают что вся ихняя помощь на борьбу с вирусом идет на пенсии боевикам?
показать весь комментарий
20.05.2020 08:48 Ответить
Во всех странах с короновирусом борются по своему. В Украине введут новые налоги.
показать весь комментарий
20.05.2020 08:52 Ответить
И НЕ СТЫДНО УКРАИНЕ ТАКИЕ ДЕНЬГИ БРАТЬ ОТ ТОП ЗАБОЛЕВШИХ !!!???
показать весь комментарий
20.05.2020 08:53 Ответить
какие?
показать весь комментарий
20.05.2020 09:34 Ответить
МАЛЕНЬКИЕ !)
показать весь комментарий
20.05.2020 13:51 Ответить
и почему должно быть стыднО?
показать весь комментарий
20.05.2020 13:53 Ответить
СУММА МИЗЕРНАЯ КАК ДЛЯ СТРАН И АМЕРИКА САМАЯ ЗАРАЖЕННАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ !!! ИМ САМИМ НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
показать весь комментарий
20.05.2020 19:11 Ответить
Не бреши, 15 млн это не мизер.
показать весь комментарий
20.05.2020 20:18 Ответить
А КАКОЙ МИЗЕР !?
показать весь комментарий
24.05.2020 00:00 Ответить
На Оман вистачить?
показать весь комментарий
20.05.2020 09:18 Ответить
дякуем USA!
Україна отримала $15,5 млн допомоги від США для боротьби з COVID-19, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6848
показать весь комментарий
20.05.2020 13:01 Ответить
 
 