Около 60 млн человек в мире могут оказаться в состоянии крайней бедности из-за COVID-19, - Всемирный банк
Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас.
По определению ВБ, в состоянии "крайней бедности" находятся люди с ежедневным доходом 1,9 доллара и ниже.
Мэлпас заявил журналистам, что банк прогнозирует в этом году глубокую рецессию в мировой экономике.
"Чтобы вернуться к росту, наша цель должна заключаться в быстром и гибком реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предоставлении денежной и другой поддержки бедным слоям населения, поддержании частного сектора и укреплении экономической устойчивости", - отметил он.
Банк обязуется в течение 15 месяцев выделить 160 млрд долларов в виде субсидий и другой экономической поддержки наиболее уязвимым странам.
До сих пор средства были распределены между 100 государствами, в которых проживают 70% населения мира, 39 из 100 находятся в странах Африки к югу от Сахары, сообщил финансист. Тем не менее, по его словам, одних этих усилий будет недостаточно, он призвал сделать пожертвования как отдельных лиц, так и организации и правительства.
Ранее эксперты Oxfam - международного объединения организаций по борьбе с бедностью - предупреждали о риске нищеты для еще 500 млн человек из-за пандемии.
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Нельз сравнивать экономику Германии, например, и что-то несуразное, типа "экономики" Украины.
І без скрути важкі наслідки для величзної кількості людей.
Читаю теж різні джерела ... вчора натрапила на фр. статтю з Франції.
Гостра. Від 24.04. Написано, що раціональність - вимкнена, самі емоції, страх ...
Що та допомога, яку уряди зараз виплачуюють тим, хто лишився без роботи (короткостроково чи довгостроково) потім вернеться збільшенням податків - бо платити треба за все. І платити будуть ці самі люди. А потім вони ж нарікатимуть на політиків / владу, які це зробили. А політики просіли під тиском тієї ж громадськості, яку накрутили до істерії ЗМІ.
Також ці гроші, які могли б бути потрачені на соціальні програми, розвиток / підтримку бізнесів / різних ініціатив, на той же благоустрій, будівництво - пішли на =вірус=. І ще скільки вбахкають далі, бо тепер більшість з нетерпінням очікує на вакцину ...