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Новости Коронавирус и карантин
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Около 60 млн человек в мире могут оказаться в состоянии крайней бедности из-за COVID-19, - Всемирный банк

Около 60 млн человек в мире могут оказаться в состоянии крайней бедности из-за COVID-19, - Всемирный банк

Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас.

По определению ВБ, в состоянии "крайней бедности" находятся люди с ежедневным доходом 1,9 доллара и ниже.

Мэлпас заявил журналистам, что банк прогнозирует в этом году глубокую рецессию в мировой экономике.

"Чтобы вернуться к росту, наша цель должна заключаться в быстром и гибком реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предоставлении денежной и другой поддержки бедным слоям населения, поддержании частного сектора и укреплении экономической устойчивости", - отметил он.

Банк обязуется в течение 15 месяцев выделить 160 млрд долларов в виде субсидий и другой экономической поддержки наиболее уязвимым странам.

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До сих пор средства были распределены между 100 государствами, в которых проживают 70% населения мира, 39 из 100 находятся в странах Африки к югу от Сахары, сообщил финансист. Тем не менее, по его словам, одних этих усилий будет недостаточно, он призвал сделать пожертвования как отдельных лиц, так и организации и правительства.

Ранее эксперты Oxfam - международного объединения организаций по борьбе с бедностью - предупреждали о риске нищеты для еще 500 млн человек из-за пандемии.

бедность (253) Всемирный Банк (447) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
я даже знаю, где живут 50% этого количества
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20.05.2020 07:40
+4
Те, що бідних під час і після пандемії буде дуже багато всім зрозуміло, а прогнози річ невдячна. При цьому давати гроші тоталітарним і корумпованим режимам не слід, бо ці гроші люди не отримають.
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20.05.2020 07:50
+4
Как минимум, десять миллионов человек из 60, это граждане Украины.
Нельз сравнивать экономику Германии, например, и что-то несуразное, типа "экономики" Украины.
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20.05.2020 07:59
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я даже знаю, где живут 50% этого количества
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20.05.2020 07:40 Ответить
Та ну! Какая ерунда! Муфлоны справляют культ великого вируса! Вы о чём вообще? Всех разорим, но вирусочек не пасаран! И вообще: каждый человек - это дрянь в принципе ибо является разносчиком. Каждое животное - тоже. И вообще у свидетелей секты Великого Вируса презумпция виновности. Каждый обязан им доказывать, что он не носитель или не потенциальный носитель. Это секта смерти вааще-то, но "интеллекта" муфлона недостаточно для осознания этого факта. Муфлон озабочен разработкой алгоритмов, способных заставить весь мир одеть намордники...
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20.05.2020 07:46 Ответить
Те, що бідних під час і після пандемії буде дуже багато всім зрозуміло, а прогнози річ невдячна. При цьому давати гроші тоталітарним і корумпованим режимам не слід, бо ці гроші люди не отримають.
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20.05.2020 07:50 Ответить
Ти зараз можеш точно сказати, в якій країні тоталітаризм, а в якій ні? Я - ні, бо він вже під новим обличчям.
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20.05.2020 08:04 Ответить
Можно точно сказать, что в Швеции его нет.
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20.05.2020 08:16 Ответить
Тема рептилоидов становится все актуальней
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20.05.2020 07:51 Ответить
ни хрена не понятно: ты за белых, али за красных, касатик?
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20.05.2020 07:53 Ответить
Та все понятно, но так ограбить людей под прикрытием вируса могли только рептилоиды. Рептилоиды не люди.
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20.05.2020 08:02 Ответить
Как минимум, десять миллионов человек из 60, это граждане Украины.
Нельз сравнивать экономику Германии, например, и что-то несуразное, типа "экономики" Украины.
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20.05.2020 07:59 Ответить
Экономикоподобная экономика у нас.
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20.05.2020 09:41 Ответить
Состоянии крайней бедности, это когда у тебя один загородный дом и всего лишь один автомобиль?
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20.05.2020 08:25 Ответить
Не, бабушкин дом и дедушкин Запорожец - это конец эпохи бедности.
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20.05.2020 08:59 Ответить
статистика неправдоподобная,у нас только 10~15 млн.в состоянии крайней бедности.
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20.05.2020 08:59 Ответить
Удар дуже сильний.
І без скрути важкі наслідки для величзної кількості людей.
Читаю теж різні джерела ... вчора натрапила на фр. статтю з Франції.
Гостра. Від 24.04. Написано, що раціональність - вимкнена, самі емоції, страх ...
Що та допомога, яку уряди зараз виплачуюють тим, хто лишився без роботи (короткостроково чи довгостроково) потім вернеться збільшенням податків - бо платити треба за все. І платити будуть ці самі люди. А потім вони ж нарікатимуть на політиків / владу, які це зробили. А політики просіли під тиском тієї ж громадськості, яку накрутили до істерії ЗМІ.

Також ці гроші, які могли б бути потрачені на соціальні програми, розвиток / підтримку бізнесів / різних ініціатив, на той же благоустрій, будівництво - пішли на =вірус=. І ще скільки вбахкають далі, бо тепер більшість з нетерпінням очікує на вакцину ...
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20.05.2020 09:00 Ответить
 
 