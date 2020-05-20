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Новости Коронавирус и карантин
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Объем выбросов углекислого газа в мире сократился на 17% в период действия ограничений из-за коронавируса

Объем выбросов углекислого газа в мире сократился на 17% в период действия ограничений из-за коронавируса

Выбросы углекислого газа в мире в разгар периода действия ограничительных мер во время пандемии коронавируса в апреле сократились на 17%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на исследование международной группы ученых из организации Global Carbon Project.

В частности, в США в прошлом месяце объем выбросов уменьшился примерно на треть. Значительнее всего этот показатель уменьшился, в частности, в Калифорнии.

При этом, в Индии выбросы СО2 сократились на 26%, в Европе - на 27%. В Китае сокращение почти на четверть выбросов было зафиксировано в феврале - именно тогда в этой стране действовали многочисленные меры по сдерживанию распространения коронавируса.

По подсчетам ученых, уровень выбросов за этот год будет ниже на 4-7%, чем в 2019 году. Этот показатель будет зависеть от того, как долго будут действовать ограничительные меры. Так, если в силе останутся самые строгие меры в течение всего года, то сокращение будет в размере 7%, если такие меры будут сняты в ближайшее время, то этот показатель составит 4%.

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Исследователи отмечают, что на фоне снятия ряда ограничений уровень выбросов СО2 к 30 апреля в мире увеличилось на 3,3 млн тонн в день. Они считают, что если бы страны придерживались сокращений выбросов углекислого газа на уровне апреля не только во время пандемии, но на протяжении нескольких десятилетий, то, возможно в итоге, удалось бы избежать нагревания планеты на 1,9 градуса по Цельсию.

В исследовании говорится, что практически половина сокращений выбросов произошла от уменьшения использования транспорта, главным образом легковых и грузовых автомобилей. На снижение движения авиатранспорта приходится лишь 10% от общего числа сокращения выбросов.

Ранее ученых из разных стран уже проводили подобные исследования и фиксировали улучшение состояния воздуха в связи с введенными для борьбы с коронавирусом ограничения, в том числе на транспорт и на работу промышленных предприятий.

В конце апреле Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщил, что улучшение качества воздуха ввиду введенных ограничительных мер привело к снижению показателя смертности в Европе от заболеваний, вызванных загрязнением воздуха. По подсчетам центра, благодаря сокращению вредных выбросов в атмосферу в европейских странах удалось за апрель избежать около 11 тыс. смертей в результате заболеваний, связанных с плохим качеством воздуха. Наиболее высокие показатели относительно числа смертей, которые удалось избежать, зафиксированы в Германии, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

исследование (567) карантин (16729) экология (1607) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Нада проста пирестать дишать
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20.05.2020 08:02
+2
Что то её уже и не слышно.
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20.05.2020 07:56
+1
Можно ещё ненадолго (лет на 50) запретить людям дышать... греточке трумберг понравится....
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20.05.2020 07:49
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Можно ещё ненадолго (лет на 50) запретить людям дышать... греточке трумберг понравится....
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20.05.2020 07:49 Ответить
Что то её уже и не слышно.
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20.05.2020 07:56 Ответить
вродь на днях в заголовках новостей мелькала....
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20.05.2020 07:58 Ответить
че, вас о5 забанили? "зяблики" заговор сдёлали))
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20.05.2020 07:59 Ответить
чёт такое...
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20.05.2020 08:05 Ответить
Надо запретить дышать властям. Перекрыли всем кислород, падлы.
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20.05.2020 07:59 Ответить
неплохо быть таким "экспертом" - захотел - поехал установил датчик, не захотел - выбросил его а написал от балды. и конечно же, получил "получку" за свою тяжеловатую "работу")
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20.05.2020 08:01 Ответить
Нада проста пирестать дишать
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20.05.2020 08:02 Ответить
Если в кране нет воды - значит кран уже не ваш а Игоря Валерьевича
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20.05.2020 08:05 Ответить
Пошли кофе пить! (С)
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20.05.2020 08:08 Ответить
Вуглекислого газу в атмосфері всьоГо аж 0,03%. Збільшення або зменшення ніяк ні нащо не впливає, а от збільшення рівня кретинізації людського стада може призвести до непередбачуваних наслідків!
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20.05.2020 08:11 Ответить
земля стала обратно замерзать. но чувствую, что скоро все обратно начнут наращивать и глобальное потепление обратно продолжится!
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20.05.2020 08:13 Ответить
Ти це поясни АХтівістам ,з двома гліальними клітинами на три нейрони, типу грети тумбочкіної!
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20.05.2020 14:15 Ответить
 
 