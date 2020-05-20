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Новости Коронавирус и карантин
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146 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 73 - вылечились, 9 - умерли, 18 598 - обратились за помощью, - МИД

146 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 73 - вылечились, 9 - умерли, 18 598 - обратились за помощью, - МИД

За рубежом по состоянию на 19 мая лечение от коронавирусной инфекции проходит 146 граждан Украины.

Об этом в информирует МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), Чехии (7 человек), в Австрии, Беларуси и России - по 3, США и Швеции - по 2.

От COVID-19 за рубежом умерли 9 украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинка с COVID-19 умерла в Великобритании, - представитель МИД Погорельцев

В то же время от COVID-19 уже выздоровели за рубежом 73 украинца, больше всего - в Греции (22). Польше (6), Германии (5), Испании (5), Японии (4), Чехии (4) и Доминиканской республике (4).

"18 598 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".

146 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 73 - вылечились, 9 - умерли, 18 598 - обратились за помощью, - МИД 01

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карантин (16729) МИД (6934) украинцы (3861) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Господа нехорошие, организующие коронавирусную панику! Она же пандемия паранойи. У вас явный передоз. Скоро с ваших страшилок люди будут дружно смеяться. Тщательней надо, тщательней...
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20.05.2020 08:19 Ответить
 
 