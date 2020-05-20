Число жертв коронавируса в мире превысило 323,3 тыс. человек, заболели более 4,9 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 20 мая в мире зарегистрировали 4 900 155 (4 805 005 вчера) случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 323 333 (318 534 вчера) смертей от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 91 921, заболевших - 1 528 568.
Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 299 941 человека, количество смертей - 2 837.
На третье место по количеству заболевших поднялась Бразилия - 271 885 инфицированных и 17 983 летальных случаев.
По числу зараженных Великобритания находится на четвертом месте - 250 138 случаев, при этом умерли уже 35 422 человек.
Испания сообщает о 232 037 случаях COVID-19, 27 778 человек умерли.
В Италии зафиксировано 226 699 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 32 169 летальные.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Франции и Испании.
Во Франции умерли 28 025 человек, в Германии - 8 081, в Иране - 7 119, в Турции - 4 199, в Бельгии - 9 108, в Нидерландах - 5 734, Канаде - 6 028.
В Беларуси число зараженных достигло 31 508 человек, из которых 175 умерли, в Польше - 19 268, умерли - 948; в Молдове - 6 340, умерли - 221; в Венгрии - 3 556, умерли - 467; в Румынии - 17 191, умерли - 1 137; в Словакии - 1 495, умерли - 28.
Напомним, в Украине на утро 19 мая подтверждено 260 новых случаев COVID-19: всего - 18 876, летальных - 548, выздоровели 5 632 человек
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Причем, в Сети уже зарегистрированы социальные сообщества, где общаются люди, которые болели свыше 3-4 недель и вот они рассказывают о необычных эффектах работы психики. Явление это уже довольно распространенное и вроде бы обратимое. По крайней мере, мне попалась статья профессионального вирусолога, который оказался в таком состоянии и чтобы не утратить контроль за своим сознанием, стал фиксировать свое состояние в виде дневника. Ему это нужно было для связи с реальностью. Он решил, что лекарств от этой инфекции нет, а потому - надо попытаться быть исследователем до любого исхода заболевания.
И когда он это опубликовал, оказалось, что такое состояние переживали или прямо сейчас переживают очень многие люди. Им этот дневник оказался очень нужен, поскольку из него они поняли, что их состояние - следствие воздействия вируса и что оно проходит с выздоровлением.
Это к тому, что пока еще трудно рассуждать о том, какие последствия будут у тех, кто переболел вирусом, и что на самом деле произошло с организмом под его воздействием.https://defence-line.org/2020/05/nizhnij-sloj-problemy-chast-1/
Третий уровень, упрощенно, касается качества власти и того, как она себя проявила в действительно критической ситуации, а если совсем просто, то речь идет о том, кого мы все выбираем в лидеры своих стран, и на сколько то, что мы выбрали, способно адекватно реагировать на такие вызовы и угрозы.
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именно в нашем случае, пандемии китайского вируса, об этом представляется возможным рассуждать лишь по реакции правительств отдельных стран. По большому счету, это не слишком похоже именно на боевое применение бактериологического оружия, поскольку поражение было не направленным и прямо скажем, не тем патогеном, который считался бы эффективным именно в военном отношении, исходя из его летальности. Наверняка военные применили бы что-то другое, что по своим поражающим свойствам стремилось бы к 100%. Именно по характеру пандемии, здесь скорее можно было бы вести речь о терроризме биологического характера. Для био террориста не так важно получить избирательное средство поражения, а скорее - важен масштаб последствий, и согласимся, масштаб оказался огромным.
А теперь вернемся к Китаю и к необходимости расследовать инцидент, как и к уровню понимания проблемы в целом. На самом деле, ситуация с пандемией показала, что человечество в принципе не готово к такому ходу событий. А это значит, что оно - крайне уязвимо к подобным атакам. По сути, вспышке уже полгода, а до сих пор нет ни эффективного медицинского препарата, который целенаправленно убивает вирус, ни вакцины, которая может предотвратить масштабную вспышку. Мало того, ряд специалистов из области вирусологии говорят о том, что получить вакцину, которая закрыла бы эту тему, будет очень сложно, потому что вирус довольно активно мутирует и за время, когда будет разрабатываться вакцина, она может стать просто устаревшей, поскольку вирус будет иметь уже другой генетический код
Дослідники штучно створюють в лабораторії патогенні мікроорганізми на основі мікроорганізмів, які зустрічаються в природі. Такі досліди проводяться вже років 15. Мета таких дослідів передбачити виникнення у природі патогенних мікроорганізмів та завчасно розробити ефективні ліки.
Про небезпечність таких експериментів багато вчених говорять давно. Зважаючи на думку таких вчених адміністрація Обами в кінці 2014 року наклала мораторій на Gain of Function Mutation дослідження.
Центр подібних досліджень був перенесений в Ухань, Китай. Подібні дослідження до останнього часу фінансувались урядами США, Австралії, Франції. Тобто, гроші із США, Австралії, Франції, а виконавці в Китаї.
До речі,Gain of Function Mutation дослідження в США проводились під загальним керівництвом відомого Вам Фаучі.
Також зважте на те, що усі ті дослідники, які проводили небезпечні експерименти, енергійно проводять дослідження, які мають за мету продемонструвати природнє походження Корони-2 і ще більш завзято заявляють про неможливість штучного походження Корони-2.