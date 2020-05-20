Число жертв коронавируса в мире превысило 323,3 тыс. человек, заболели более 4,9 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 мая в мире зарегистрировали 4 900 155 (4 805 005 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 323 333 (318 534 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 91 921, заболевших - 1 528 568.

Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 299 941 человека, количество смертей - 2 837.

На третье место по количеству заболевших поднялась Бразилия - 271 885 инфицированных и 17 983 летальных случаев.

По числу зараженных Великобритания находится на четвертом месте - 250 138 случаев, при этом умерли уже 35 422 человек.

Испания сообщает о 232 037 случаях COVID-19, 27 778 человек умерли.

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В Италии зафиксировано 226 699 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 32 169 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Во Франции умерли 28 025 человек, в Германии - 8 081, в Иране - 7 119, в Турции - 4 199, в Бельгии - 9 108, в Нидерландах - 5 734, Канаде - 6 028.

В Беларуси число зараженных достигло 31 508 человек, из которых 175 умерли, в Польше - 19 268, умерли - 948; в Молдове - 6 340, умерли - 221; в Венгрии - 3 556, умерли - 467; в Румынии - 17 191, умерли - 1 137; в Словакии - 1 495, умерли - 28.

Напомним, в Украине на утро 19 мая подтверждено 260 новых случаев COVID-19: всего - 18 876, летальных - 548, выздоровели 5 632 человек