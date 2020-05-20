В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях: вырабатывались антитела, которые смогли остановить размножение вируса

В США испытали на группе добровольцев вакцину от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.

О начале испытаний препарата на группе добровольцев было сообщено в апреле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Вакцину с рабочим названием mRNA-1273 вводили здоровым людям. В нем принимают участие 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Участников поделили на три группы. Для каждой была назначена своя доза препарата - 25, 100 или 250 мкг. Лекарство вводили путем инъекции в плечо два раза с интервалом в 28 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19

При этом нужное количество антител выработалось у группы, которой назначили дозу в 25 мкг. В результате число антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, вылечившихся от COVID-19, или находилось на том же уровне.

При этом препарат признан безопасным, не дающим никаких сопутсвующих осложнений. Производители считают это успехом и готовы приступить к финальной стадии клинических испытаний, которая должна начаться в июле.

"На начальной стадии вакцина зарекомендовала себя безопасной и переносимой без осложнений", - говорится в сообщении компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине не ведется разработка вакцины от коронавируса. Мы решили построить соответствующую лабораторию, - главный санврач Ляшко

После проведенных исследований у восьми добровольцев были выявлены антитела, которые смогли остановить размножение вируса, пишет Украинская правда. Исследования проводились совместно с Национальным институтом инфекционных заболеваний США.

Во время испытаний было выявлено, что чем выше была доза вакцины - тем больше антител производилось организмом. Вакцина вызывает иммунный ответ, подобный тому, что наблюдается у людей, которые были инфицированы вирусом и выздоровели. В первой фазе исследования у восьми пациентов, получивших две дозы вакцины в самой маленькой и средней дозе (25 и 100 микрограммов) выработались нейтрализующие антитела к вирусу, аналогичные тем пациентам, которые выздоровели от инфекции. У пациентов, получавших вакцину в больших дозах наблюдались побочные реакции, однако они не были опасными для жизни.

Однако до сих пор не понятно, достаточно ли этого ответа для предотвращения заражения людей вирусом. Также не известно насколько долговременным будет ответ антител.

Компания Mоderna первая в мире провела клинические испытания с РНК-вакциной, которая использует сегмент генетического материала самого вируса, чтобы спровоцировать выработку антител иммунной системой. Пока опубликованы результаты только для самой молодой группы добровольцев.

Однако компания намерена вскоре перейти к следующему этапу испытаний, в котором примут участие 600 человек.