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Новости Коронавирус и карантин
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В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях: вырабатывались антитела, которые смогли остановить размножение вируса

В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях: вырабатывались антитела, которые смогли остановить размножение вируса

В США испытали на группе добровольцев вакцину от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.

О начале испытаний препарата на группе добровольцев было сообщено в апреле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Вакцину с рабочим названием mRNA-1273 вводили здоровым людям. В нем принимают участие 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Участников поделили на три группы. Для каждой была назначена своя доза препарата - 25, 100 или 250 мкг. Лекарство вводили путем инъекции в плечо два раза с интервалом в 28 дней.

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При этом нужное количество антител выработалось у группы, которой назначили дозу в 25 мкг. В результате число антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, вылечившихся от COVID-19, или находилось на том же уровне.

При этом препарат признан безопасным, не дающим никаких сопутсвующих осложнений. Производители считают это успехом и готовы приступить к финальной стадии клинических испытаний, которая должна начаться в июле.

"На начальной стадии вакцина зарекомендовала себя безопасной и переносимой без осложнений", - говорится в сообщении компании.

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После проведенных исследований у восьми добровольцев были выявлены антитела, которые смогли остановить размножение вируса, пишет Украинская правда. Исследования проводились совместно с Национальным институтом инфекционных заболеваний США.

Во время испытаний было выявлено, что чем выше была доза вакцины - тем больше антител производилось организмом. Вакцина вызывает иммунный ответ, подобный тому, что наблюдается у людей, которые были инфицированы вирусом и выздоровели. В первой фазе исследования у восьми пациентов, получивших две дозы вакцины в самой маленькой и средней дозе (25 и 100 микрограммов) выработались нейтрализующие антитела к вирусу, аналогичные тем пациентам, которые выздоровели от инфекции. У пациентов, получавших вакцину в больших дозах наблюдались побочные реакции, однако они не были опасными для жизни.

Однако до сих пор не понятно, достаточно ли этого ответа для предотвращения заражения людей вирусом. Также не известно насколько долговременным будет ответ антител.

Компания Mоderna первая в мире провела клинические испытания с РНК-вакциной, которая использует сегмент генетического материала самого вируса, чтобы спровоцировать выработку антител иммунной системой. Пока опубликованы результаты только для самой молодой группы добровольцев.

Однако компания намерена вскоре перейти к следующему этапу испытаний, в котором примут участие 600 человек.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26401) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Та завжди знав що янкі придумають відповідь на цю холеру
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20.05.2020 08:32
+7
молитвой и вакциной можно добится лучшего результата,чем просто молитвой)
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20.05.2020 08:58
+6
Зеленский, готовь миллион долларов!!!
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20.05.2020 08:46
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помнится, когда СПИД был в тренде, было нечто подобное: почти каждое утро "сенсационные" открытия
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20.05.2020 08:34 Ответить
Та завжди знав що янкі придумають відповідь на цю холеру
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20.05.2020 08:32 Ответить
К большому сожалению, только там есть умные люди. А наш народ умеет только то, о чем здесь пишут каждые пару часов ежедневно.
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20.05.2020 09:06 Ответить
мокша ваш "народ" може тільки гадити своїм своїм калхозним нарєчієм в інших країнах...
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20.05.2020 09:44 Ответить
Трохи не так - якщо людина розумна, то вона їде туди.
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20.05.2020 12:53 Ответить
Я вважаю якщо людина дійсно розумна то вона може дати собі ради у будь якй краіні
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20.05.2020 14:03 Ответить
Штати збирали тих < умних людей> з всього світу біля 100 років , особливо під час 2 світ. війни коли еврєі з Європи тікали від м,ясників Гімлера , в тому чслі й вчені . Сіліконова долина не на голому місці будувалася
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20.05.2020 14:07 Ответить
Если правда, отличная новость.
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20.05.2020 08:37 Ответить
Зеленский, готовь миллион долларов!!!
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20.05.2020 08:46 Ответить
Так это же Порошенко должен пропиариться на этом, не?! Пускай он купит на ворованные деньги и мы за него проголосуем как то!
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20.05.2020 11:45 Ответить
Трамп вже пропіарився і обіцяв безкоштовно роздавати, але Петя може розповідати, що купив.
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20.05.2020 12:55 Ответить
Ну-ну...
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20.05.2020 08:49 Ответить
Наступний етап, це тим на кому проводили дослідити, спробувати їх заразити справжнім корві-19, і щоб вони всі не заразилися.
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20.05.2020 08:49 Ответить
не верю - реальное спасение в молитве(но только православным), а еретики, т.н. "ученые", будут гореть вечно, это знают все православные. реально не понимаю - почему пытаться бороться с тем что ниспослано нам для проверки веры.
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20.05.2020 08:51 Ответить
молитвой и вакциной можно добится лучшего результата,чем просто молитвой)
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20.05.2020 08:58 Ответить
Тогда почему веруны не лечатся в Лавре, а бегут занимать койкоместа в больницах для еретиков?
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20.05.2020 08:59 Ответить
Пути косподни неисповедимы в своих путях)
Я даже тест придумал - веропитека отправить в лес с волками и предложить выбрать - Пиплию и кадило, или ружье и фонарь. И вот тут мы получаем 99% атеистов (а 1% - забирают санитары в психлечебницу)
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20.05.2020 09:07 Ответить
Боря , ты как раз в тот 1 % и входишь.
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20.05.2020 09:56 Ответить
я не православный, так шо страйк твой - где-то в сторону т.н. "Мавзолея"
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20.05.2020 10:02 Ответить
пісдоріан сірий, а чому мокші нав'язують своє калхозноє нарєчіє українцям, а не валять за порєбрік?? Тому краще за собою дивись "врун нєвєрун"
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20.05.2020 09:47 Ответить
Потому что законодательство такое. Попробуй старушке, которая забыла с утра выпить таблетки от давления, не вызвать скорую. У священника будут большие неприятности.
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20.05.2020 09:55 Ответить
Це тільки вірянам РПЦ допомагає.
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20.05.2020 12:57 Ответить
давай не будем копаться в сортах говна, а?
то же самое "помогает" даже Попе Римскому, ну иииии??
веропитеки обосрались - признай.
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20.05.2020 13:14 Ответить
Наступний етап, це тим на кому проводили дослідити, спробувати їх заразити справжнім корві-19, і щоб вони всі не заразилися.
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20.05.2020 09:08 Ответить
А если умрут, то кто отвечать будет?
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20.05.2020 09:12 Ответить
Думаю ми цього не взнаємо..
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20.05.2020 12:04 Ответить
Кто первый найдет вакцину, тот и виновник эпидемии. Удивлен, что не кацапы.
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20.05.2020 09:13 Ответить
У кацапа шизофренія)) або віво мокша добре знає свій народ...
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20.05.2020 09:48 Ответить
тебе➡️🇷🇺передай ***** привет.
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20.05.2020 10:38 Ответить
Антибіотик винайшов британець, до цього британці тисячі років розповзюджували ОРВІ.
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20.05.2020 11:16 Ответить
Не тільки ОРВІ, ковдри з віспою для індіанців увійшли в історію.
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20.05.2020 13:42 Ответить
ТЕХНОКРАТОВ К ВЛАСТИ !!! ТЕХНОКРАТИЮ ВО ВСЕМ МИРЕ !!!
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20.05.2020 09:18 Ответить
отличная новость!
только нужно доработать, что б эта вакцина помогала всем кроме росиян )))
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20.05.2020 09:22 Ответить
слава США, руснявым индейцам вакцину не давать!
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20.05.2020 09:59 Ответить
 
 