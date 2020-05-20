За сутки на Львовщине выявили 38 новых случаев COVID-19, всего 1136 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 20 мая на Львовщине подтвердили 1136 случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.
"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4474 человека, госпитализированы - 555, на амбулаторном лечении - 3919 человек, выписаны - 395 человек. Сейчас в больнице находятся 168 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1136 человек, 32 человек умерли. 225 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 290 ПЦР-тестов, из которых 38 - положительные (из них - 21 это жители Львова).
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