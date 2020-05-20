​Киевские спасатели ночью трижды выезжали на пожары в автомобилях в разных районах столицы. ФОТО

За минувшие сутки спасатели Киевского гарнизона трижды выезжали на тушение пожаров в автомобилях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Так, 19 мая в 23:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник во дворе 20-этажного жилого дома на ул. Вильямса, 5 в Голосеевском районе столицы.

По прибытию, пожарные установили, что горит припаркованный автомобиль Sang Yong. Уже через 20 минут бойцы ликвидировали возгорание.

Еще один вызов поступил 20 мая в 01:51. Во дворе 24-этажного жилого дома на ул. Ахматовой, 22 в Дарницком районе столицы, возник пожар в автомобиле Toyota Corolla. В 2:15 пожарные ликвидировали возгорание.

В результате пожара сгорели и повреждены моторный отсек, салон, колеса и лакокрасочное покрытие рядом расположенного автомобиля Volvo.

Также, в 3:29 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Бальзака, 55 в Деснянском районе столицы.

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По прибытию на место происшествия пожарные установили, что загорелся автомобиль BMW.

Уже через 15 минут спасатели ликвидировали возгорание.



Фото: сайт ГСЧС

Причины возникновения пожаров устанавливаются.

К счастью, жертв и пострадавших нет.