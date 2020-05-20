На утро 20 мая зафиксированы 354 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 19 230, летальных - 564, выздоровели 5 955 человек. ВИДЕО

В Украине за сутки зафиксировали 354 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 323 человека.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздарва Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 354 человека. Из них 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек", - отметил Степанов.

Зафиксированы 16 летальных случаев от коронавируса. В то же время выздоровели 323 человек.

За все время пандемии заболели 19 230 человек, из них 1 376 детей, а также 3 757 медработников. Выздоровели 5 955 человек, а летальных случаев - 564.

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По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 766 случаев;

Волынская область - 676 ​​случаев;

Днепропетровская область - 849 случаев;

Донецкая область - 133 случая;

Житомирская область - 583 случая;

Закарпатская область - 922 случая;

Запорожская область - 385 случаев;

Ивано-Франковская область - 1246 случаев;

Кировоградская область - 450 случаев;

г. Киев - 2410 случаев;

Киевская область - 1261 случай;

Львовская область - 1136 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 264 случая;

Одесская область - 792 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ривненская область - 1217 случаев;

Сумская область - 164 случая;

Тернопольская область - 1089 случаев;

Харьковская область - 836 случаев;

Херсонская область - 172 случая;

Хмельницкая область - 280 случаев;

Черновицкая область - 2796 случаев;

Черкасская область - 381 случай;

Черниговская область - 115 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 мая 2020 в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.

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