В ВСУ зафиксировано 5 новых случаев COVID-19, всего болеет 45 человек, - Командование Медсил

По состоянию на утро 20 мая в ВСУ зафиксировано еще пять новых случаев заражения коронавирусом, вылечились от COVID-19 уже 82 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 20 мая в Вооруженных силах Украины болеет 45 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 143 человека. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 39 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Четыре военнослужащих (Киевская область – 3 человека, Одесская область – 1 человек) и один сотрудник ВСУ из Киевской области лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние их здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

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