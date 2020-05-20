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Работы по Программе "Велике Будівництво" ведутся уже на 2600 км дорог Украины, - глава Укравтодора Кубраков

Работы по Программе

Всего на 2020 год в рамках Программы "Велике Будівництво" запланированы строительство и ремонт 4 000 км дорог международного и национального значения. На 2 600 км работы уже ведутся

Об этом сообщает глава Укравтодора Александр Кубраков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас работы ведутся на 2 600 тыс. км дорог. За прошлый год, который тоже считался рекордным, в итоге в эксплуатацию ввели 850 км дорог", - сказал Александр Кубраков.

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По данным главы Укравтодора, благоприятные погодные условия в этом году позволили начать работы на многих объектах еще зимой, что делает реализацию масштабных планов вполне достижимой: "Стартовали мы на многих объектах еще в феврале. Меняется климат – в прошлом году на Н-31, трассе Киев – Днепр бетон клали еще в декабре".

На сегодня заключены договора уже на 70,8 млрд гривен, говорит Кубраков. Остальные проекты еще проходят тендерную стадию и на них вскоре также начнутся работы.

Общий объем финансирования дорожной части Программы "Велике Будівництво" оценивается в размере около 100 млрд гривен. Это составляет, по данным Кубракова, около 10% всего бюджета страны и служит доказательством важности данной Программы для всей экономики Украины.

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Напомним, Программу "Велике Будівництво" инициировал Президент Владимир Зеленский. По планам Программы в течение текущего года в Украине должны быть построены, отремонтированы и реконструированы 6500 км дорог как национального, так и местного значения, а также сотни объектов социальной инфраструктуры, среди которых школы, детские сады, спортивные объекты и медицинские учреждения.

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+3
Спасибо зеленке что не остановили ремонт дорог,проекты которых были сделаны еще в 2017-2018 г.
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20.05.2020 09:45
+3
черговий "Фунт" на розграбуванні країни ...нелох 37 ...Народився 1982 року у Першотравенську.Він навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Київському економічному університеті , який закінчив за спеціальністю «маркетолог». Також закінчив короткотермінову програму у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A4._%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96 «Harvard Kennedy School» . ...соросовське дерьмо
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20.05.2020 09:48
+2
родіна русского язика Болгарія, та Греція
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20.05.2020 10:00
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Когда будет автобан в Бердянск, идиоты?
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20.05.2020 09:42 Ответить
шизофренічний ідіот - це той хто спілкується нав'язаним ордою варварським нарєчієм і думає що його мають розуміти в Україні!!! мацквароті інфікують Україну гірше коронавірусу
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20.05.2020 09:52 Ответить
Русь ненавидиь?Какую? Киевскую или древнекиевскую?Болван, родина русского языка - Украина а в кацапии русских нет и не было, так же как и грамотного русского языка.
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20.05.2020 09:57 Ответить
родіна русского язика Болгарія, та Греція
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20.05.2020 10:00 Ответить
нет. болгария и греция родина славянской письменности а не языка. это разные вещи
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20.05.2020 10:03 Ответить
в Болгарии нет и не было русскоязычных
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20.05.2020 10:05 Ответить
а філя кіркоров звідки ахахахах
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20.05.2020 10:08 Ответить
повністю згоден, батьківщина словянских мов і писемності- Болгарія.
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20.05.2020 10:20 Ответить
А кто такой єтот Курбатов?
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20.05.2020 09:44 Ответить
черговий "Фунт" на розграбуванні країни ...нелох 37 ...Народився 1982 року у Першотравенську.Він навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Київському економічному університеті , який закінчив за спеціальністю «маркетолог». Також закінчив короткотермінову програму у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A4._%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96 «Harvard Kennedy School» . ...соросовське дерьмо
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20.05.2020 09:48 Ответить
хворі ...лядь
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20.05.2020 09:45 Ответить
Спасибо зеленке что не остановили ремонт дорог,проекты которых были сделаны еще в 2017-2018 г.
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20.05.2020 09:45 Ответить
😁
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20.05.2020 09:48 Ответить
"дякуємо" зеленці , що не зупинили ремонт автодоріг, проекти на які були зроблені ще в 2017-2018 роках... - це перекладено для українців з малороського , який нащадки поневолених ордою рабів використовують щоб відчувати себе мокшанами...
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20.05.2020 09:54 Ответить
слышь ты борцун за чистоту языка. ты вообще чего тут развонялся? тебе какое вообще дело на каком языке тут пишут люди? или ты, пишущий по украински, считаешь себя пупом земли? открой глаза дятел.
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20.05.2020 09:58 Ответить
Ні мокша я українець а ти чмо,яке несе узькоязичіє в інші країни!! І люди пишуть на мові а те що вас ккацапських тролів тут не банять це проблема модерації і антиукраїнської позиції редакції цензор, які навіть стартову сторінку не роблять державною!! І ще стрілець - ти тут ніхто, а від довгого існування на форумі тобі здається що ти мокша тут як дома
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20.05.2020 10:07 Ответить
у тебя хватит смелости сказать русскоязычным бойцам с передовой что они "чмо", кацапы или "мокшане"? За челюсть не переживаешь, нацист?
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20.05.2020 10:08 Ответить
рашистська сволота а якщо тебе на касі в мацквє обслуговуватимуть українською а ти скажеш "я нє ранімаю" то ти ******** науиком теж будеш?? Ви кацапи зовсім розслабили булки на цьому форумі при слугах кремля
.. ти за свою асобєнную чєлюсть не боїшся в Україні називати україномовних нациками? І взагалі пішло накуй чмо бо мені смішно читати переклад того мацкваротого лайна в твоїх висерах))
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20.05.2020 10:19 Ответить
Именно ты нацист, тебя на передовой защищают от бандитов русскоязычные, а ты слюнями брызгаешь на них.
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20.05.2020 10:21 Ответить
"я нє ранімаю"

==
Болван, "я не панимаю" и "чмо", "сволота" - это разные вещи. Ты даже собственной нацистской вони не слышишь, то есть ты невоспитан с детства отличать хорошее от плохого, а может и природно не способен. Чувство такта это врождённый дар, его невозможно приобрести. Так вот ты, невоспитанный колхозник, тебе место в буряках на поле или в свинарнике, а не с людьми разговаривать.
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20.05.2020 10:26 Ответить
не украинец ты. ты дебил.

люди пишут на том языке на котором им это удобно делать. мы не в госучреждении. согласно закона в быту все граждане Украины могут общаться на том языке на котором им удобно это делать и не теде дегенерату вякать и указывать что и как делатьь на этом ресурсе людям. ты всосало или тебе перевести на украинский?
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20.05.2020 10:10 Ответить
стрвльць кремлядь зміни методичку, всі ці заїжджені фрази про удобна і асобєнную чєлюсть виглядають смішно... Чомусь мацквароте бидло у Франції пише французькою або англійською на форумах! А антиукраїнська діяльність журнашлюх робить з українців рабів які зобов'язані знати мовою своїх "хазяєв" !! Я тобі не раб тому звертайся українською до мене в моїй країні! А хоча іди нах я гнидам мацкваротим не зобов'язаний відповідати і розуміти їх
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20.05.2020 10:15 Ответить
ты настолько тупой что не в силах правильно ник написать? или я должен оскорбиться от того что ты меня "стрельцом" называешь? ты даун? пшел нахер отсюда уродец если не нравится. я еще буду под всякое рагулье подстраиваться. ты именно рагуль - тупое, селюковое быдло которое считает своим преимуществом то что когда то выучило в школе один язык. а другие - никак
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20.05.2020 10:18 Ответить
Не нравится русский - кнопочка есть красная в правом углу.Нажми, и полегчает.
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20.05.2020 10:18 Ответить
у него в башке "кнопочка". знаю я таких охрененных "патриотов" с предъявами "а пачиму ни на том языке гаваришь".
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20.05.2020 10:20 Ответить
Один "мовнозахыснык" " предъявил мне, что я должен писать вместо на кацапском "прописка" украинский аналог "регистрацiя".Когда я ему объяснил что "регистрация" это вообще латынь, а корень слова "писати" имеет древнеукраинское происхождение, оно пропало с радаров.
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20.05.2020 10:31 Ответить
Это ты кацапское чмо, пришёл сюда гадить под видом украинца чтобы создать образ украинца-нациста-свидомого. Передай своим кокошным кураторам, что трюк дешёвый, нужны новые методичики.
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20.05.2020 10:13 Ответить
стрілець, I do not understand the Russian mooing of cattle, please contact the state
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20.05.2020 10:24 Ответить
ты баран английский по этикеткам изучал что ли?
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20.05.2020 10:26 Ответить
стрілець, дурачок всі твої висери я на кацапському срамблєрі не раз читав - але бачу ви кацапи і тут вже знахабніли)) доведеться вас тут перевиховувати
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20.05.2020 10:28 Ответить
шо, даже на рамблере пишут что ты баран? вот это поворот. а рамблер ты на каком языке читаешь?
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20.05.2020 10:33 Ответить
папаню свово перевыховувай, который нацистского болвана вырастил.
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20.05.2020 10:35 Ответить
от англомовной бабушки, из под которой он утки выносил..
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20.05.2020 10:50 Ответить
Болван, зачем ты пишешь на языке врага? Англичане убивали украинцев, ты в курсе этого, неуч? Могу подсказать даже где - на "Божьей" земле.
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20.05.2020 10:41 Ответить
у тебя хватит смелости сказать русскоязычным бойцам с передовой что они кацапы или "мокшане"? За челюсть не переживаешь?
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20.05.2020 10:07 Ответить
Пішло накуй чмо мокшанське з цією кремлівською методичкою!! а прихильникам узькоязичія вистачить сміливості глянути в очі родичів загиблих від того що вони привели узькій мір в Україну?? зЄблота вже всі форуми засрала "узькоязичними байцамі".
Чмошнік а як солдати виконуватимуть накази якщо розмовляють різними мовами?? А якщо накази будуть китайською?? Тому думай рагуль шизофренічка що пишеш поки не прийшли санітари
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20.05.2020 10:11 Ответить
ты новости читаешь, болван? Погибших на фронте ООС русскоязычных с русскими фамилиями видел? Это не исключение, а закономерность, а тебя нациста, тут забанят.
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20.05.2020 10:15 Ответить
ты дебил сам то давно украинский выучил? могу поспорить - ты с луганды и таким образом просто пытаешься дистанцироваться от своих земляков которые привели ***** к себе домой. тут еще один такой же "украинец" пасется - злой крот. тоже с луганды и резко стал украиномовным года два назад.
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20.05.2020 10:15 Ответить
Ты свой поганый рот на кпп не посмеешь открыть на русскоязычного бойца.
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20.05.2020 10:16 Ответить
кацап, I do not understand the Russian mooing of cattle, please contact the state
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20.05.2020 10:22 Ответить
да ты дятел и по английски не очень....
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20.05.2020 10:23 Ответить
Стрілець, саме смішно гнида , що і ти кацапською нєочєнь але все намагаєшся бути схожим на кацапа))
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20.05.2020 10:26 Ответить
дебил не понимает, что раздувает именно то, чего очень хочет Москва.
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20.05.2020 10:48 Ответить
Болван, зачем ты пишешь на языке врага? Англичане убивали украинцев, ты в курсе этого, неуч? Могу подсказать даже где - на "Божьей" земле.
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20.05.2020 10:43 Ответить
Починають нахвалювати рік резиденства Зеленського ?
Так і минула влада і воювала і дороги будувала.
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20.05.2020 09:48 Ответить
Цікаво читати таку "новину" коли два тижні йдуть затяжні дощі... автопісдор в своєму репертуарі)))
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20.05.2020 09:50 Ответить
по моєму будівництво дороги це не тільки укладання верхнього фінішного шару асфальту, а і загальні земляні роботи і ресайклінгову підложку укатувать дощі не дуже то заважають
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20.05.2020 09:56 Ответить
оно кроме заплат на ямах ничего в жизни не видел, это ж селюк, который не знает что полотно ложится(укладывается) на котлован с подушкой, а ещё кюветы нужно рыть и планировку делать.
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20.05.2020 10:57 Ответить
У нас , например, нет никаких дождей. Сегодня просто пасмурно. Украина не ограничивается местом, где вы проживаете.
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20.05.2020 09:59 Ответить
оно дебил.. хочет политически репрессировать русский язык в Украине.
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20.05.2020 10:55 Ответить
Шо вони брешуть? Петро Олексійович всі дороги зробив, як у Європі. Точно гроші будуть дерибанити.
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20.05.2020 09:55 Ответить
Так зеленые за этот год все разрушили специально. А теперь вот пиарятся.
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20.05.2020 09:57 Ответить
Нужно каждые 100 метров дороги принимать лично Ослом. Иначе никаких досягнень не будет. Денег хватит только на два километра.
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20.05.2020 10:03 Ответить
Дойшло до того, що Зеленський по ночам оббиває штукатурку з нових лікарень, збудованих за петрушки.
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20.05.2020 10:10 Ответить
😁
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20.05.2020 10:13 Ответить
то вже занадто.. он просто ставит леса и вешает фасадные сетки типа идут работы.
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20.05.2020 10:59 Ответить
Понятно шо ведутся. Понятно шо будет построено произведено. Вопрос - когда? И где деньги на все это.
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20.05.2020 10:00 Ответить
Дураки вы. Ведёте дискуссию с провокатором?
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20.05.2020 11:42 Ответить
 
 