Работы по Программе "Велике Будівництво" ведутся уже на 2600 км дорог Украины, - глава Укравтодора Кубраков
Всего на 2020 год в рамках Программы "Велике Будівництво" запланированы строительство и ремонт 4 000 км дорог международного и национального значения. На 2 600 км работы уже ведутся
Об этом сообщает глава Укравтодора Александр Кубраков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас работы ведутся на 2 600 тыс. км дорог. За прошлый год, который тоже считался рекордным, в итоге в эксплуатацию ввели 850 км дорог", - сказал Александр Кубраков.
По данным главы Укравтодора, благоприятные погодные условия в этом году позволили начать работы на многих объектах еще зимой, что делает реализацию масштабных планов вполне достижимой: "Стартовали мы на многих объектах еще в феврале. Меняется климат – в прошлом году на Н-31, трассе Киев – Днепр бетон клали еще в декабре".
На сегодня заключены договора уже на 70,8 млрд гривен, говорит Кубраков. Остальные проекты еще проходят тендерную стадию и на них вскоре также начнутся работы.
Общий объем финансирования дорожной части Программы "Велике Будівництво" оценивается в размере около 100 млрд гривен. Это составляет, по данным Кубракова, около 10% всего бюджета страны и служит доказательством важности данной Программы для всей экономики Украины.
Напомним, Программу "Велике Будівництво" инициировал Президент Владимир Зеленский. По планам Программы в течение текущего года в Украине должны быть построены, отремонтированы и реконструированы 6500 км дорог как национального, так и местного значения, а также сотни объектов социальной инфраструктуры, среди которых школы, детские сады, спортивные объекты и медицинские учреждения.
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.. ти за свою асобєнную чєлюсть не боїшся в Україні називати україномовних нациками? І взагалі пішло накуй чмо бо мені смішно читати переклад того мацкваротого лайна в твоїх висерах))
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Болван, "я не панимаю" и "чмо", "сволота" - это разные вещи. Ты даже собственной нацистской вони не слышишь, то есть ты невоспитан с детства отличать хорошее от плохого, а может и природно не способен. Чувство такта это врождённый дар, его невозможно приобрести. Так вот ты, невоспитанный колхозник, тебе место в буряках на поле или в свинарнике, а не с людьми разговаривать.
люди пишут на том языке на котором им это удобно делать. мы не в госучреждении. согласно закона в быту все граждане Украины могут общаться на том языке на котором им удобно это делать и не теде дегенерату вякать и указывать что и как делатьь на этом ресурсе людям. ты всосало или тебе перевести на украинский?
Чмошнік а як солдати виконуватимуть накази якщо розмовляють різними мовами?? А якщо накази будуть китайською?? Тому думай рагуль шизофренічка що пишеш поки не прийшли санітари
Так і минула влада і воювала і дороги будувала.