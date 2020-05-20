Работы по Программе "Велике Будівництво" ведутся уже на 2600 км дорог Украины, - глава Укравтодора Кубраков

Всего на 2020 год в рамках Программы "Велике Будівництво" запланированы строительство и ремонт 4 000 км дорог международного и национального значения. На 2 600 км работы уже ведутся

Об этом сообщает глава Укравтодора Александр Кубраков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас работы ведутся на 2 600 тыс. км дорог. За прошлый год, который тоже считался рекордным, в итоге в эксплуатацию ввели 850 км дорог", - сказал Александр Кубраков.

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По данным главы Укравтодора, благоприятные погодные условия в этом году позволили начать работы на многих объектах еще зимой, что делает реализацию масштабных планов вполне достижимой: "Стартовали мы на многих объектах еще в феврале. Меняется климат – в прошлом году на Н-31, трассе Киев – Днепр бетон клали еще в декабре".

На сегодня заключены договора уже на 70,8 млрд гривен, говорит Кубраков. Остальные проекты еще проходят тендерную стадию и на них вскоре также начнутся работы.

Общий объем финансирования дорожной части Программы "Велике Будівництво" оценивается в размере около 100 млрд гривен. Это составляет, по данным Кубракова, около 10% всего бюджета страны и служит доказательством важности данной Программы для всей экономики Украины.

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Напомним, Программу "Велике Будівництво" инициировал Президент Владимир Зеленский. По планам Программы в течение текущего года в Украине должны быть построены, отремонтированы и реконструированы 6500 км дорог как национального, так и местного значения, а также сотни объектов социальной инфраструктуры, среди которых школы, детские сады, спортивные объекты и медицинские учреждения.