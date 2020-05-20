В Украине с COVID-19 госпитализированы 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов, - ЦОЗ
В Украине на амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
"В общем заболели 1376 детей и 3757 медиков. На амбулаторном лечении 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 27 человек, в том числе один ребенок и 21 медик", - сказано в сообщении.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
В общем 5955 пациентов уже выздоровели, в частности 1544 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.
Напомним, по состоянию на утро 20 мая в Украине подтверждено 19230 случаев COVID-19, из них 5955 выздоровели, 564 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждены 354 случая.
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Де ті пацієнти, які їх заразили ?
Невже не зафіксовані ? Тестів не вистачило ?
кстати, Дубинский кричал что у нас будет как 10 италий, по вирусу, но нет - обосрался.
хотя, кхе-кхе(бежит к иконостасу)