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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине с COVID-19 госпитализированы 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов, - ЦОЗ

В Украине с COVID-19 госпитализированы 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"В общем заболели 1376 детей и 3757 медиков. На амбулаторном лечении 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 27 человек, в том числе один ребенок и 21 медик", - сказано в сообщении.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 5955 пациентов уже выздоровели, в частности 1544 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 50% случаев COVID-19 источник инфицирования установить не удается, - глава ЦОЗ Кузин

Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на утро 20 мая в Украине подтверждено 19230 случаев COVID-19, из них 5955 выздоровели, 564 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждены 354 случая.

В Украине с COVID-19 госпитализированы 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов, - ЦОЗ 01

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В Украине с COVID-19 госпитализированы 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5812
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20.05.2020 09:41 Ответить
Да вы уже из реанимаций шоу *За склом * делайте, онлайн камеры установите , чтоб страшнее всем было. Чтобы с гарантией население умом повредилось. Заодно и психушки закрывать не придется, и там наживетесь.
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20.05.2020 09:45 Ответить
Чому стільки багато хворих медиків ?
Де ті пацієнти, які їх заразили ?
Невже не зафіксовані ? Тестів не вистачило ?
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20.05.2020 09:45 Ответить
б*же, да нужно молебен провести. К православным вирус не липнет... Ах, а если липнет, то = "маловерили", а если человек зверски православен, то = "проверкаверы".

кстати, Дубинский кричал что у нас будет как 10 италий, по вирусу, но нет - обосрался.
хотя, кхе-кхе(бежит к иконостасу)
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20.05.2020 09:49 Ответить
К православным вирус как прилип, так и отлипнет. А вот почему у тебя маниакальное состояние по этому поводу ? Что - то сам себе доказываешь ?
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20.05.2020 10:06 Ответить
 
 