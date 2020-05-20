Решение по ослаблению карантина в областях вынесем с 22 мая, учитывая ряд критериев, - Степанов

Решение по ослаблению карантина по областям будет вынесено с 22 мая по итогам соответствия эпидемической ситуации на местах определенным критериям.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тот документ, который мы представляем сегодня на заседании правительства, будет предусматривать адаптивный карантин. Адаптивный карантин предусматривает критерии, и если область их проходит, то есть ослабления карантина. Если не соответствует критериям (заболеваемости, заполненности коек, количества тестирований), то область не переходит на другой этап", - сказал министр.

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Степанов добавил, что показатели будут проанализированы 21 мая, чтобы с 22 мая вынести решение по областям.

"Показатели будут определяться 21 мая, чтобы с 22 мая определиться, переходит область в другой этап или нет. По состоянию на 18 мая это были области (по данным селекторного совещания с президентом, где министр заявил о восьми областях, которые не соответствуют критериям. - Ред.) на Западе страны: Черновицкая, Волынская, Ривненская и др. Но решение будет приниматься непосредственно перед переходом на второй этап", - сказал он.