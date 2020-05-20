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Новости Коронавирус и карантин
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Решение по ослаблению карантина в областях вынесем с 22 мая, учитывая ряд критериев, - Степанов

Решение по ослаблению карантина в областях вынесем с 22 мая, учитывая ряд критериев, - Степанов

Решение по ослаблению карантина по областям будет вынесено с 22 мая по итогам соответствия эпидемической ситуации на местах определенным критериям.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тот документ, который мы представляем сегодня на заседании правительства, будет предусматривать адаптивный карантин. Адаптивный карантин предусматривает критерии, и если область их проходит, то есть ослабления карантина. Если не соответствует критериям (заболеваемости, заполненности коек, количества тестирований), то область не переходит на другой этап", - сказал министр.

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Степанов добавил, что показатели будут проанализированы 21 мая, чтобы с 22 мая вынести решение по областям.

"Показатели будут определяться 21 мая, чтобы с 22 мая определиться, переходит область в другой этап или нет. По состоянию на 18 мая это были области (по данным селекторного совещания с президентом, где министр заявил о восьми областях, которые не соответствуют критериям. - Ред.) на Западе страны: Черновицкая, Волынская, Ривненская и др. Но решение будет приниматься непосредственно перед переходом на второй этап", - сказал он.

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Да, но есть нюансы. Еще не все мзду занесли за снятие карантина.
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20.05.2020 09:57 Ответить
22 мая - День Иерусалима. Кошерненько
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20.05.2020 10:00 Ответить
Решение по ослаблению карантина в областях примем 22 мая, учитывая ряд критериев, - Степанов - Цензор.НЕТ 2444
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20.05.2020 10:00 Ответить
Поскольку гриппом люди болеют ежегодно, было бы правильным устраивать подобное вирусобесие на три месяца каждый год.
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20.05.2020 10:27 Ответить
Тут главное "не забыть" что Киев тоже не соответствует требованиям ослабления карантина в не меньшей степени чем Черновицкая обл., а по получится опять игра не по правилам, а по понятиям.
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20.05.2020 10:34 Ответить
 
 