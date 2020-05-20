С сегодняшнего дня в Киеве могут открыться еще 37 рынков, - КГГА. СПИСОК

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 20 мая 37 агропродовольственных рынков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В перечень вошли:

- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А.

- Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1.

- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.

- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2

- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.

- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.

- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.

- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.

- "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.

- Рынок "Шлях", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1.

- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6.

- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.

- ООО "РУІОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94.

- ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47.

- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.

- ООО "ТК "Борщаговский", Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.

- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18.

- ООО "Квіткова Галявина", Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

- ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18

- Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А.

- Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок" Виноградарь ", ул. Василия Порика, 2-А.

- ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.

- Рынок "Днепр", ООО "ТД" Днепр ", б-р Кольцова, 12.

- ЗАО "Фирма Лесная", Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.

- ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15.

- Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма" Гарант ", ул. Соломенская, 24.

- КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.

- ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

- Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17.

- ЗАО "Рынок "Оболонь", ул. Героев Днепра, 41.

- ООО "Торговый комплекс "Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А.

- Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А.

- Рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7.

- "Березняки", ООО "Берком", ул. Миколайчука, 11.

- Рынок "Минский", ООО "Явир-95", ул. Маршала Тимошенко, 14-А.

- Рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, ул. Мурманская, 6-Д.

В КГГА напомили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

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Так, на рынках должны обеспечить:

- масочный режим работников и посетителей;

- дистанционную термометрию на входе;

- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

- обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

- дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Также сообщается, восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущению стихийной торговли вокруг.

Вместе с тем, действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.