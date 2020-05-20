Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году"

Посольство США поздравило президента Владимира Зеленского и его администрацию с первой годовщиной пребывания при власти.

Об этом сказано в заявлении посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году. Более 130 украинцев, несправедливо задержанных Россией и ее ставленниками, вернулись к своим семьям. Правительство завершило процесс анбандлинга в секторе природного газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности Украины. Продвинулись вперед усилия по децентрализации для расширения возможностей местных громад. Украина осуществила много реформ, необходимых для новой программы МВФ", - отметило посольство.

США пообещали Украине дальнейшую поддержку в продолжении реформ, в том числе в вопросах устранения олигархической системы в Украине, укрепления верховенства права и обеспечения независимости и добропорядочности антикоррупционных и правоохранительных органов.

"Мы будем продолжать работать с властями страны для достижения ее целей, и мы призываем народных депутатов, местных и региональных чиновников противостоять попыткам определенных корыстных кругов замедлить прогресс", - заявили в посольстве.

"Начинается второй год президентства Владимира Зеленского, и Соединенные Штаты твердо стоят на стороне народа Украины в поддержке демократической и успешной Украины, которая находится в безопасности в пределах своих международно признанных границ", - добавили там.

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