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Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году"

Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства:

Посольство США поздравило президента Владимира Зеленского и его администрацию с первой годовщиной пребывания при власти.

Об этом сказано в заявлении посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году. Более 130 украинцев, несправедливо задержанных Россией и ее ставленниками, вернулись к своим семьям. Правительство завершило процесс анбандлинга в секторе природного газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности Украины. Продвинулись вперед усилия по децентрализации для расширения возможностей местных громад. Украина осуществила много реформ, необходимых для новой программы МВФ", - отметило посольство.

США пообещали Украине дальнейшую поддержку в продолжении реформ, в том числе в вопросах устранения олигархической системы в Украине, укрепления верховенства права и обеспечения независимости и добропорядочности антикоррупционных и правоохранительных органов.

"Мы будем продолжать работать с властями страны для достижения ее целей, и мы призываем народных депутатов, местных и региональных чиновников противостоять попыткам определенных корыстных кругов замедлить прогресс", - заявили в посольстве.

"Начинается второй год президентства Владимира Зеленского, и Соединенные Штаты твердо стоят на стороне народа Украины в поддержке демократической и успешной Украины, которая находится в безопасности в пределах своих международно признанных границ", - добавили там.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) посольство (1079) США (26401)


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Топ комментарии
+12
Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 8904
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20.05.2020 10:20
+11
О соя новые методички получила по отмазыванию своего пахана.
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20.05.2020 10:24
+9
В посольстве США работают приколисты.. Зачёт...
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20.05.2020 10:20
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Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 8904
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20.05.2020 10:20 Ответить
О соя новые методички получила по отмазыванию своего пахана.
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20.05.2020 10:24 Ответить
Перешли мені одну, імбіцил зелений, моя вже протерлася.
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20.05.2020 10:45 Ответить
Еще Петя выциганил лярд зелени в обмен на Шокина.
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20.05.2020 10:25 Ответить
Хрен с ним с Шокиным, меня больше всбесило что Петя поднял тарифы больше чем его просили.
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20.05.2020 10:27 Ответить
Как бы МВФ просило до 75%, а дружбан Ахметка сделал встречное предложение а давай все 100%. Надо же бабосы качать из эЛОХтората по формуле "Роттердам++++"
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20.05.2020 10:30 Ответить
Шо там с тарифами сейчас?
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20.05.2020 12:03 Ответить
зараз проходить російський сценарій по дискредитації будь яким чином політиків які працювали в користь України.
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20.05.2020 11:27 Ответить
Ждешь от ***** поздравлений?
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20.05.2020 10:21 Ответить
Жмутин твой вождь в Ново Огорево! Посмотри в окно самоизоляция закончилась! Сходи проветрись!
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20.05.2020 10:22 Ответить
Ковбои,ну вы хоть не подъ буейте ...
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20.05.2020 10:54 Ответить
Историческая встреча зеленского с трампом
Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 3875
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20.05.2020 10:19 Ответить
А где цветы от Дони?
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20.05.2020 10:19 Ответить
В посольстве США работают приколисты.. Зачёт...
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20.05.2020 10:20 Ответить
Який прогрес???
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20.05.2020 10:20 Ответить
Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 4846
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20.05.2020 10:20 Ответить
это был сарказм, не? или троллинг, 80 уровень?
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20.05.2020 10:22 Ответить
Зеленский полностью устраивает США а поэтому постоянные бредни о свержении вызывают только смех.
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20.05.2020 10:22 Ответить
А шо они были должны сказать? Население выбрало Осла и Кловуна, это проблемы индейцев. Шерифа они не беспокоят.
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20.05.2020 10:27 Ответить
Ну у порохоботы понимают, что в очередной раз пролетают.
А как кричали "через рік, через рік...
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20.05.2020 10:28 Ответить
Поздравления были от американского квартала 95.
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20.05.2020 10:25 Ответить
Прогрес просирання все і вся.
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20.05.2020 10:25 Ответить
Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 2878Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 9510
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20.05.2020 10:27 Ответить
Мабуть, вони ті досягнення під мікроскопом вишукували
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20.05.2020 10:28 Ответить
хм., да они и на Сралина говорили что оно "хороший парень"
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20.05.2020 10:29 Ответить
А мы то как все "ЦЕНИМ", не то слово...
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20.05.2020 10:30 Ответить
Який "Прогрес" - у чому... Жесть...
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20.05.2020 10:33 Ответить
У нас классный президент. Это правда.
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20.05.2020 10:34 Ответить
в штатах его знают как Моника Зеленски. в посольстве тоже стебаться умеют.
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20.05.2020 10:40 Ответить
Моника- это Ира Геращенко. Не путай.
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20.05.2020 10:49 Ответить
а я при чём? у любого американца спроси из-за кого Трампу импичмент объявлять собрались - так ответит.
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20.05.2020 10:51 Ответить
Поздравление как в он-лайн игре какой-то
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20.05.2020 10:35 Ответить
Хм... А Шо ж за прАгрЄс то такой?...
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20.05.2020 10:39 Ответить
Президент говорил одни лозунги, и при этом вздыхал глубоко, а когда пригляделись внимательно оказался дурак дураком.
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20.05.2020 10:39 Ответить
Ох уж ця дипломатична мова, якщо розібратися - в одному пункті завершив (інтересно ким почате), в другому просунувся (також інтересно, ким започатковане, те по чому він просувався). Єдине, що Клоун собі може приписати - повернення заручників (ну це для лохів, типу Лошара нагнув *****).
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20.05.2020 10:42 Ответить
Після такого привітання зразу ж стає зрозумілим, хто є ворогом України і українців...
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20.05.2020 10:42 Ответить
А лісапед, лісапед то посольство забуло Клоуну подарити.
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20.05.2020 10:43 Ответить
У порохоботов - когнитивный диссонанс, а у зеленой шоблы - мания величия, от похвалы хозяев.
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20.05.2020 10:59 Ответить
ЯЗИК у дипломатів існує для того щоби приховувати їхню думку.
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20.05.2020 11:04 Ответить
Приколісти в посольстві штатів працюють.
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20.05.2020 11:08 Ответить
Пиндосы стебаются... )))
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20.05.2020 11:57 Ответить
А Беня всеодно буде сидіти.
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20.05.2020 12:02 Ответить
Стёб принят
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20.05.2020 12:23 Ответить
Это стёб🤦
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20.05.2020 13:51 Ответить
Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году"
_Какой прогресс?! Зачет это пустопорожнее словоблудие? Дипломаты и политики - отъявленнейшие лжецы и лицемеры!
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20.05.2020 14:24 Ответить
Зрада. США Зе похвалили.
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20.05.2020 15:22 Ответить
 
 