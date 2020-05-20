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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о начале работы сотрудников в офисе: Допуск в масках, температурный скрининг, социальная дистанция и антисептики

Степанов о начале работы сотрудников в офисе: Допуск в масках, температурный скрининг, социальная дистанция и антисептики

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сотрудники в офисе должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию, а допускать сотрудников в офиса нужно только после проведения температурного скрининга.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом министр заявил во время онлайн-брифинга.

"Если температура превышает 37,2, то человек не допускается в офис. Допуск в офисное помещение - исключительно в масках или респираторах. Обязательна обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции во время общения и нахождения в том или ином офисном помещении с точки зрения - один человек на определенное количество метров", - объяснил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что все эти рекомендации, которые предоставляет министерство здравоохранения, существенно снижают риск заболеваемости на COVID-19.

Также читайте: Людям с симптомами COVID-19 будут делать и ПЦР-, и ИФА-тесты, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) офис (107) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А что офисы прекращали работу! Чувак ты с какой планеты??????
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20.05.2020 10:23 Ответить
Эта зелёная мразь сама без маски ползает .Каково это просидеть в маске 8 рабочих часов ?Учитывая ,что маска работает только первые полчаса.Зелёные негодяи хотят свой просчёт спрятать за дебильными указами.Самое обидное -у зелёной партии мразей нет ни одной цели на улучшение благосостояние народа .Всё так же как и при порохе -схемы и откаты .
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20.05.2020 10:46 Ответить
Этот псевдодоктор заявил люди должны сидеть 8 рабочих часов в маске .Степанов ,а мы тебе ничего не должны .Сходика ты министр на татуаж и наколи на свою брехливую морду маску ,чтобы люди могли тебя идиота запомнить .
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20.05.2020 10:53 Ответить
 
 