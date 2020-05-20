Степанов о начале работы сотрудников в офисе: Допуск в масках, температурный скрининг, социальная дистанция и антисептики
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сотрудники в офисе должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию, а допускать сотрудников в офиса нужно только после проведения температурного скрининга.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом министр заявил во время онлайн-брифинга.
"Если температура превышает 37,2, то человек не допускается в офис. Допуск в офисное помещение - исключительно в масках или респираторах. Обязательна обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции во время общения и нахождения в том или ином офисном помещении с точки зрения - один человек на определенное количество метров", - объяснил Степанов.
Глава Минздрава подчеркнул, что все эти рекомендации, которые предоставляет министерство здравоохранения, существенно снижают риск заболеваемости на COVID-19.
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