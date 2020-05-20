Николенко о намерении РФ провести "видеоконференцию с крымчанами": "Предыдущие провалы в ООН заставляют Россию идти на новые авантюры"

Прошлые провалы заставляют Россию идти на новые авантюры, но международное сообщество по-прежнему не будет признавать аннексию Крыма.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Видео-конференция с т.н. "жителями" Крыма, которую планирует провести российская делегация 21-го мая - форма без содержания. Предыдущие провалы в ООН заставляют Россию идти на новые авантюры", - написал он.

Николенко напомнил, что 6 марта Украина проводила неформальное заседание членов Совбеза ООН по "формуле Аррии" по Крыму. Тогда международное сообщество четко осудило Россию за временную оккупацию украинского полуострова и продолжающиеся там нарушения прав человека.

"Не могут русские ничего поделать и против "крымских" резолюций Генассамблеи", - отметил он.

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Также Николенко добавил, что РФ пытается создать альтернативную реальность, а в ответ снова услышит фундаментальные принципы международного права. Никакого признания аннексии Крыма не произойдет. Международные санкции будут оставаться в силе до восстановления территориальной целостности Украины.

"России не актеров на встречу с членами Совета Безопасности следует приглашать, а выполнять резолюции ООН и решения международных судов и трибуналов. В частности, допустить без предварительных условий на полуостров миссию по мониторингу прав человека и освободить незаконно удерживаемых украинцев", - добавил спикер постоянного представительства Украины при ООН.

Ранее сообщалось, что Россия планирует провести в Совбезе ООН видеоконференцию с "жителями Крыма".

Отметим, что проведение обсуждений в Совете безопасности ООН по "формуле Аррии" имеют неформальный характер. Решение об участии в таких дискуссиях принимаются каждым государством-членом отдельно, и были случаи, когда страны отказывались присоединиться к таким мероприятиям.