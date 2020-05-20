РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7075 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 174 4

Две области до сих пор не отчитались о доплатах медикам за март, - Минздрав

Две области до сих пор не отчитались о доплатах медикам за март, - Минздрав

Все регионы Украины, за исключением двух областей, уже отчитались о доплатах за март врачам, которые борются с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"На прошлой неделе мы плодотворно сотрудничали со всеми регионами, с региональными властями, заботились о выплате доплат за март. И сегодня я уже четко могу отметить, что практически все, за исключением Сумской и Хмельницкой областей, отчитались о том, что средства уже выплачены", - рассказала замглавы Минздрава.

По словам Шаталовой, доплаты медикам за март уже составили более 100 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине. ФОТО

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шаталова Светлана (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какой март, они уже за апрель должны отчитаться.
показать весь комментарий
20.05.2020 10:32 Ответить
Так трындели что всем выплатили
показать весь комментарий
20.05.2020 10:33 Ответить
В Николаеве скорой нечего не выплатили.Сплошное враньё.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:12 Ответить
 
 