2 174 4
Две области до сих пор не отчитались о доплатах медикам за март, - Минздрав
Все регионы Украины, за исключением двух областей, уже отчитались о доплатах за март врачам, которые борются с коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
"На прошлой неделе мы плодотворно сотрудничали со всеми регионами, с региональными властями, заботились о выплате доплат за март. И сегодня я уже четко могу отметить, что практически все, за исключением Сумской и Хмельницкой областей, отчитались о том, что средства уже выплачены", - рассказала замглавы Минздрава.
По словам Шаталовой, доплаты медикам за март уже составили более 100 млн гривен.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Игорь Ермоленко.
показать весь комментарий20.05.2020 10:32 Ответить Мне нравится 0
neverlok lok
показать весь комментарий20.05.2020 10:33 Ответить Мне нравится 2
✘
Анатолик
показать весь комментарий20.05.2020 13:12 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль