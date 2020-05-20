Хочу порадоваться, что у нас несколько дней подряд очень хорошая статистика по коронавирусу, - Зеленский

В Украине в последние дни количество людей, которые заболели на коронавирусную болезнь, равняется количеству людей, которые выздоровели.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу порадоваться тому, что у нас несколько дней подряд действительно очень хорошая статистика (по коронавирусу. - Ред.), где количество людей, которые заболели на коронавирусную болезнь, равняется количеству людей, которые выздоровели. Спасибо нашим медикам", - заявил Зеленский.

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