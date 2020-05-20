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Новости Коронавирус и карантин Год Зеленского
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Хочу порадоваться, что у нас несколько дней подряд очень хорошая статистика по коронавирусу, - Зеленский

Хочу порадоваться, что у нас несколько дней подряд очень хорошая статистика по коронавирусу, - Зеленский

В Украине в последние дни количество людей, которые заболели на коронавирусную болезнь, равняется количеству людей, которые выздоровели.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу порадоваться тому, что у нас несколько дней подряд действительно очень хорошая статистика (по коронавирусу. - Ред.), где количество людей, которые заболели на коронавирусную болезнь, равняется количеству людей, которые выздоровели. Спасибо нашим медикам", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Хто небудь розбудіть блазня і скажіть, що він обісрався.
Було 10тисяч тестів - 400-500 хворих
Почали робити менше тестів і вуаля, хворих менше 300.
Так тоді взагалі не робіть! Хворих не буде
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20.05.2020 10:55
+7
Это всё благодаря мудрому ЗЮ ишаку!
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20.05.2020 10:48
+4
Это личная заслуга Леонида Ильича.
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20.05.2020 10:53
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Это всё благодаря мудрому ЗЮ ишаку!
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20.05.2020 10:48 Ответить
Это благодаря монументу "Зе!" за его спиной на пресс-конференции...
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20.05.2020 10:50 Ответить
За весной приходит лето,
Шукран оманскому за это...
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20.05.2020 10:57 Ответить
Это личная заслуга Леонида Ильича.
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20.05.2020 10:53 Ответить
дорогой леонидильич здесь совсем не при чем... на смену дорогому леонидуильичу пришел очень дорогой для украинцев бубочка... он очень старался урезать расходы на дорогого себя, урезал количество авто в экскорте до 40 шт., даже урезал крайнюю плоть, но то такэ... но остался и без крайней плоти крайне дорогим... даже ленка в папандосе, т.к. оплачивает его оманские эпопеи...
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20.05.2020 11:01 Ответить
Зато плохая статистика по проценту вменяемых и невменяемых "слуг народа".
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20.05.2020 10:53 Ответить
Хто небудь розбудіть блазня і скажіть, що він обісрався.
Було 10тисяч тестів - 400-500 хворих
Почали робити менше тестів і вуаля, хворих менше 300.
Так тоді взагалі не робіть! Хворих не буде
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20.05.2020 10:55 Ответить
Так саме так і буде! Вони змішені закінчити карантин і підганяють цифри під це. А коли почнеться нова хвиля (дуже сподіваюся, що не надто велика) через відкриття метро та транспорту - будуть взагалі намагатися замовчувати реальні цифри.
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20.05.2020 10:58 Ответить
Для Украины и подобных ей стран количество заболевших в день это бесполезная статистика. У нас в Николаевской области "никто не заболевал" короновирусом около месяца пока туда не приехал Ляшко. О каких статистиках можно говорить? Нам можно смотреть только на количество смертей в день. Брать это число и умножать как минимум на 100. Вот это будет число заболевших ~ 14 дней назад. График смертности говорит о том что мы не прошли пик
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20.05.2020 11:07 Ответить
Як зручно! Саме перед заздалегідь запланованим закінченням карантину...
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20.05.2020 10:56 Ответить
Вчера интервью с мером Днепра смотрел, за день не одного выявленного случая, учреждение которое делает анализы закрыли из за проверки, поэтому фиксировать было не кому. Долбо*бы
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20.05.2020 11:06 Ответить
НОВОСТЬ!
МОЛНИЯ!
Презедент Зеленский сказал "Сейчас нет дождя!"
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20.05.2020 11:08 Ответить
 
 