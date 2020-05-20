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Новости Коронавирус и карантин Год Зеленского
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В 15 областях всем медработниками, работающим с больными COVID-19, выплатили 300%-ные доплаты, - Зеленский

В 15 областях всем медработниками, работающим с больными COVID-19, выплатили 300%-ные доплаты, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в 15 областях выплатили доплату в 300% медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"В 15 областях все медработники, именно все которые боролись с COVID-19. Мы не можем обеспечить 300% всех врачей Украины, к сожалению, и это пока что", - отметил глава государства.

По его словам, на этой неделе увеличится количество областей, которые получат эти доплаты.

"Все эти средства были полностью перечислены из бюджета страны местным властям", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он добавил, что государства полностью рассчитается с медиками за апрель.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) карантин (16729) врачи (1513) заработная плата (2399) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Дєнєг нєт, но ви дєржітєся...
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20.05.2020 10:51 Ответить
Хорошие темпы. До Нового года выплатят, чего доброго.
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20.05.2020 10:53 Ответить
"борются с корововирусом" это как "борются с метеоритами" - че делаешь? - "борюсь". - на надбавку. - спасиб*.

может новый сорт зеленки изобрели, или анальгин+?
хотя на месте медика я бы свалил в ту же Чехию, на Мерседесе не поездишь, но зато спокойно.
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20.05.2020 10:53 Ответить
не бреши маланєц
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20.05.2020 11:01 Ответить
надбавкі гарантовано отримає начальство і їх холуї а холопам то таке...
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20.05.2020 11:04 Ответить
ты то тут каким боком?
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20.05.2020 11:06 Ответить
Прикинь.... Им выплатили.....А врачи об этом не знают.....
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21.05.2020 13:29 Ответить
 
 