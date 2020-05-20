В 15 областях всем медработниками, работающим с больными COVID-19, выплатили 300%-ные доплаты, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в 15 областях выплатили доплату в 300% медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"В 15 областях все медработники, именно все которые боролись с COVID-19. Мы не можем обеспечить 300% всех врачей Украины, к сожалению, и это пока что", - отметил глава государства.

По его словам, на этой неделе увеличится количество областей, которые получат эти доплаты.

"Все эти средства были полностью перечислены из бюджета страны местным властям", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он добавил, что государства полностью рассчитается с медиками за апрель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас несколько дней подряд действительно очень хорошая статистика по коронавирусу, - Зеленский