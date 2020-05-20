В 15 областях всем медработниками, работающим с больными COVID-19, выплатили 300%-ные доплаты, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в 15 областях выплатили доплату в 300% медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"В 15 областях все медработники, именно все которые боролись с COVID-19. Мы не можем обеспечить 300% всех врачей Украины, к сожалению, и это пока что", - отметил глава государства.
По его словам, на этой неделе увеличится количество областей, которые получат эти доплаты.
"Все эти средства были полностью перечислены из бюджета страны местным властям", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он добавил, что государства полностью рассчитается с медиками за апрель.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
может новый сорт зеленки изобрели, или анальгин+?
хотя на месте медика я бы свалил в ту же Чехию, на Мерседесе не поездишь, но зато спокойно.