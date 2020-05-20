С 22 мая заработает городской и пригородный транспорт. Между областями сообщение пока что не откроется, - Зеленский

Только 6 областей Украины готовы к запуску межобластного транспортного сообщения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно транспорта и садиков, мы рассчитывали, что это будет в другом этапе, немного позже. Мы понимаем, что сегодня статистика позволяет нам некоторые этапы приближать. Сегодня на (заседании. - Ред.) Кабмина будет рассматриваться вопрос и с 22 мая заработает транспорт, городской и пригородный. Между областями пока что транспорт мы не можем обеспечить. У нас только 6 областей готовы к этому. Только в 6 областях мы видим статистику, где идет снижение заболевших", - заявил Зеленский.

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