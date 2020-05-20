С 22 мая заработает городской и пригородный транспорт. Между областями сообщение пока что не откроется, - Зеленский
Только 6 областей Украины готовы к запуску межобластного транспортного сообщения.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно транспорта и садиков, мы рассчитывали, что это будет в другом этапе, немного позже. Мы понимаем, что сегодня статистика позволяет нам некоторые этапы приближать. Сегодня на (заседании. - Ред.) Кабмина будет рассматриваться вопрос и с 22 мая заработает транспорт, городской и пригородный. Между областями пока что транспорт мы не можем обеспечить. У нас только 6 областей готовы к этому. Только в 6 областях мы видим статистику, где идет снижение заболевших", - заявил Зеленский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
African
показать весь комментарий20.05.2020 10:58 Ответить Мне нравится 0
Вячеслав Меломанов
показать весь комментарий20.05.2020 12:15 Ответить Мне нравится 0
Утилизация ватников
показать весь комментарий20.05.2020 10:58 Ответить Мне нравится 1
Алексей Гунченко
показать весь комментарий20.05.2020 11:24 Ответить Мне нравится 0
African
показать весь комментарий20.05.2020 14:12 Ответить Мне нравится 0
амфаш
показать весь комментарий20.05.2020 11:48 Ответить Мне нравится 0
Андрій Засуха
показать весь комментарий20.05.2020 12:36 Ответить Мне нравится 0
амфаш
показать весь комментарий20.05.2020 20:08 Ответить Мне нравится 0
Полина Золотая #426249
показать весь комментарий20.05.2020 14:24 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль