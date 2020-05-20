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Новости Коронавирус и карантин Год Зеленского
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С 22 мая заработает городской и пригородный транспорт. Между областями сообщение пока что не откроется, - Зеленский

С 22 мая заработает городской и пригородный транспорт. Между областями сообщение пока что не откроется, - Зеленский

Только 6 областей Украины готовы к запуску межобластного транспортного сообщения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно транспорта и садиков, мы рассчитывали, что это будет в другом этапе, немного позже. Мы понимаем, что сегодня статистика позволяет нам некоторые этапы приближать. Сегодня на (заседании. - Ред.) Кабмина будет рассматриваться вопрос и с 22 мая заработает транспорт, городской и пригородный. Между областями пока что транспорт мы не можем обеспечить. У нас только 6 областей готовы к этому. Только в 6 областях мы видим статистику, где идет снижение заболевших", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) карантин (16729) транспорт (1757) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Электричка, которая пересекает границу соседней области, - это пригородный или межобластной транспорт?
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20.05.2020 10:58 Ответить
межгалактический
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20.05.2020 12:15 Ответить
Можете выложить гундосый бубнеж одной новостью?
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20.05.2020 10:58 Ответить
Вот только перевозчики уже собираются в два раза повышать плату за проезд!
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20.05.2020 11:24 Ответить
Если пассажиров в два раза меньше, то плата в два раза выше.
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20.05.2020 14:12 Ответить
Садики садиками, а школы?
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20.05.2020 11:48 Ответить
З дубу впав? 20 травня. ЯКІ школи???
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20.05.2020 12:36 Ответить
Давно это было....
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20.05.2020 20:08 Ответить
А между тем, киевляне просят не открывать метро. В мэрию обратились с инициативой отменить решение об открытии Киевского метрополитена 25 мая. Соответствующая https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=9720 петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета. "Открытие метрополитена на пике заболеваемости является необдуманным и очень опасным решением."
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20.05.2020 14:24 Ответить
 
 