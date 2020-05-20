Сейчас с РФ говорим о возможном обмене пленными после пандемии COVID-19, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент Украина проводит переговоры с Российской Федерацией об обмене пленными после пандемии коронавируса.

Об этом глава государства заявил во вермя пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас говорим уже с РФ о возможном обмене после COVID-19", - отметил президент.

По словам Зеленского, он хочет, чтобы не смотря на коронавирус обсуждалось возвращение политзаключенных, которые находятся в России и тюрмах оккупированного Крыма.

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