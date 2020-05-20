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Новости Обмен пленными Год Зеленского
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Сейчас с РФ говорим о возможном обмене пленными после пандемии COVID-19, - Зеленский

Сейчас с РФ говорим о возможном обмене пленными после пандемии COVID-19, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент Украина проводит переговоры с Российской Федерацией об обмене пленными после пандемии коронавируса.

Об этом глава государства заявил во вермя пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас говорим уже с РФ о возможном обмене после COVID-19", - отметил президент.

По словам Зеленского, он хочет, чтобы не смотря на коронавирус обсуждалось возвращение политзаключенных, которые находятся в России и тюрмах оккупированного Крыма.

Также читайте: Согласование списка обмена пленными усложняется недопуском представителей Красного Креста на оккупированную территорию, - Ермак

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) обмен (1366) пленные (2127)


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Топ комментарии
+4
пі#добол.
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20.05.2020 11:00
+3
Обмін на полонених таксистів?
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20.05.2020 11:00
+2
Тупорылый Шут малоросс
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20.05.2020 11:01
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пі#добол.
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20.05.2020 11:00 Ответить
Обмін на полонених таксистів?
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20.05.2020 11:00 Ответить
Шайтанова на двох таксистів майже так само як двох грушників на одну консерву
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20.05.2020 11:04 Ответить
Тупорылый Шут малоросс
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20.05.2020 11:01 Ответить
"Первые проекты для этих проектов", "я горжусь нашей скоростью"...
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20.05.2020 11:02 Ответить
Снова "всех на всех"? Вранье не прекращается.
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20.05.2020 11:13 Ответить
Яка то курва, що складає такі списки для обміну "полоненими", що там нема дійсно полонених? Яка то курва, що їх затверджує? То мабуть якийсь пердак-єрмак?
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20.05.2020 12:16 Ответить
Обмінювати треба військових,а не таксистів!
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20.05.2020 13:55 Ответить
Молодцы, было три прекрасных обмена, освободили воинов, патриотов.
И пусть враги Украины и дальше кукарекают в бессильной злобе про "таксистов".
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20.05.2020 15:41 Ответить
 
 