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Новости Нормандские переговоры Год Зеленского
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Встреча в "нормандском формате" должна состояться после спада COVID-19, - Зеленский

Встреча в

Встреча лидеров "нормандской четверки" ожидается после окончания пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

"И с Германией, и с Францией, и со всем мы говорили. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в "нормандском формате", - отметил Зеленский.

Также президент Украины заявил, что с Россией нужно вести диалог.

"Что касается президента РФ, мы ничего с этим не сделаем. Мы должны с ними говорить и должны договариваться", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что "готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей".

"Мне все равно. Нам нужен результат", - подытожил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20224) путин владимир (31211) нормандская четверка (1596)


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Знов буде крутитись на табуреткі?
Встреча в "нормандском формате" должна состояться после спада COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6349
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20.05.2020 11:11 Ответить
"Мне все равно. Нам нужен результат", - подытожил Зеленский.В мне все равно-верю.В результат шибздика -не верю.
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20.05.2020 11:12 Ответить
ему 'все равно' капитуляция для зеленой мрази тоже результат
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20.05.2020 11:20 Ответить
В политике есть моменты, когда лучше никакого результата, чем плохой результат. Но Зеленскому все по барабану. Какой-то невнятный лепет, а не пресс-конференция главы государства.
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20.05.2020 13:36 Ответить
 
 