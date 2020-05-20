Встреча в "нормандском формате" должна состояться после спада COVID-19, - Зеленский
Встреча лидеров "нормандской четверки" ожидается после окончания пандемии коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
"И с Германией, и с Францией, и со всем мы говорили. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в "нормандском формате", - отметил Зеленский.
Также президент Украины заявил, что с Россией нужно вести диалог.
"Что касается президента РФ, мы ничего с этим не сделаем. Мы должны с ними говорить и должны договариваться", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что "готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей".
"Мне все равно. Нам нужен результат", - подытожил Зеленский.
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