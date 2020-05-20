Зеленский объяснил, почему не всех пустили на пресс-конференцию: "У нас в стране около 40 тысяч журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский пояснил, почему не всех журналистов аккредитовали на его пресс-конференци. Он также предложил, чтобы представители СМИ сами подготовили формат следующей пресс-конференции.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне сказали сегодня утром, что есть вопрос, что не всех журналистов зарегистрировали. Я знаю, что это очень важно для журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы, но вы знаете, что у нас в стране около 40 тысяч журналистов", — сказал президент.

"Поэтому в следующий раз на нашу пресс-конференцию мы ждем от журналистского сообщества: подготовьте нам предложения, как я могу общаться со всеми журналистами – формат пресс конференции", — добавил он.

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Зеленский также подчеркнул, что текущая пресс-конференция на открытом воздухе, "как в спорте матч, состоится при любой погоде", даже если пойдет дождь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей "Шарій.нет".