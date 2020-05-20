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Новости Год Зеленского
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Зеленский объяснил, почему не всех пустили на пресс-конференцию: "У нас в стране около 40 тысяч журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский пояснил, почему не всех журналистов аккредитовали на его пресс-конференци. Он также предложил, чтобы представители СМИ сами подготовили формат следующей пресс-конференции.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне сказали сегодня утром, что есть вопрос, что не всех журналистов зарегистрировали. Я знаю, что это очень важно для журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы, но вы знаете, что у нас в стране около 40 тысяч журналистов", — сказал президент.

"Поэтому в следующий раз на нашу пресс-конференцию мы ждем от журналистского сообщества: подготовьте нам предложения, как я могу общаться со всеми журналистами – формат пресс конференции", — добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 22 мая заработает городской и пригородный транспорт. Между областями сообщение пока что не откроется, - Зеленский

Зеленский также подчеркнул, что текущая пресс-конференция на открытом воздухе, "как в спорте матч, состоится при любой погоде", даже если пойдет дождь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ, зато пустили представителей "Шарій.нет".

Автор: 

журналистика (3286) Зеленский Владимир (20224) пресс-конференция (324) свобода слова (1169) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+24
Но ШАРИЙ лучший, поэтому его шавок пустили.
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20.05.2020 11:09
+23
Та и Гордон на фоне даже зашкваров без проблем акредитовался, чудеса
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20.05.2020 11:11
+19
Зеленский объяснил, почему не всех пустили на пресс-конференцию: "У нас в стране около 40 тысяч журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы" - Цензор.НЕТ 3478
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20.05.2020 11:11
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Но ШАРИЙ лучший, поэтому его шавок пустили.
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20.05.2020 11:09 Ответить
Зеленский объяснил, почему не всех пустили на пресс-конференцию: "У нас в стране около 40 тысяч журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы" - Цензор.НЕТ 3478
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20.05.2020 11:11 Ответить
В шапито добрые шоу, а тут трэш, как и все другое в их исполнении.
https://www.youtube.com/watch?v=2y14WLd6YFY
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20.05.2020 11:17 Ответить
Та и Гордон на фоне даже зашкваров без проблем акредитовался, чудеса
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20.05.2020 11:11 Ответить
В гандона кредо, він повинен у всього лайна до якого дотягнеться, взяти "інтерв'ю"!
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20.05.2020 11:25 Ответить
Знает что 40 тыс возможно пофамильно
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20.05.2020 11:10 Ответить
правильно - бубочка только карманных пускать дозволил
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20.05.2020 11:11 Ответить
Но заявку подавали далеко не 40 тысяч
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20.05.2020 11:12 Ответить
Скажіть поцу що є професійна спільнота у всі галузях господарства. Нехай і вибирає з них, а не всяге Г підбирати. Йому, як вбачається, народ не підійшов для правління
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20.05.2020 11:16 Ответить
Запросили хто не буде ставити незручні запитання.
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20.05.2020 11:17 Ответить
А ти крутись як хочеш, але запросити мав всіх.
Де ви бачили, щоб Трамп не допустив на прес-конференцію лише обраних ?
Та його би розмазали.
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20.05.2020 11:18 Ответить
а ты читал Антиколорадоса?
Трамп ваще всех разогнал шо не любят его выбриков.
не идеализируй никого, я на этом обосрался кстати.
Зеленський пояснив, чому не всіх пустили на пресконференцію: "У нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Я готовий відповідати на будь-які питання" - Цензор.НЕТ 2627
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20.05.2020 11:28 Ответить
чергова сцанина в очі Зе лохторату
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20.05.2020 11:19 Ответить
Воно дурне й не прикидається! Нашо запрошувати 40тис, якщо тре всього-то запросити по одному з кожного з популярних медіаресурсів. Будь-яких, але популярних. Чомусь мені здається, що Яніна більш популярна, ніж Шарій, але запрошений саме останній.
І виходить що це блюзнірство лише бєняфіс одного кловуна
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20.05.2020 11:22 Ответить
Как насчет провести отдельную пресс-конференцию для Янины Соколовой, Романа Скрыпина, Портникова и Пояркова? Не бойся бубочка, всего 30 минут позора и ты свободен еще на год.
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20.05.2020 11:31 Ответить
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20.05.2020 11:39 Ответить
"отвечать" можно - толку то от "слов"...
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20.05.2020 11:38 Ответить
Зеленський пояснив, чому не всіх пустили на пресконференцію: "У нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Я готовий відповідати на будь-які питання" - Цензор.НЕТ 3403
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20.05.2020 11:44 Ответить
Ти сцикло вова...чка... Тупе й зарозуміле сцикло...
Тому справжніх опонентів й не допускаєш до себе...
Заготовив собі прилворню й сциш в очі...
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20.05.2020 11:54 Ответить
Зеленский: у нас в стране около 40 тысяч журналистов..... и , где-то в конце 39-й тысячи по охвату аудитории и по рейтингу плетётся 5-й канал. ))) (музыкальная отбивка шутки) Поэтому ему не хватило места на полянке парка.

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20.05.2020 11:59 Ответить
Там шляпа бородатая держит листочек А4 с надписью Цензор нет ...кто тут вонял и целую тему создал что акредитацию дали только шариям ?Цензор Вам предьява вы солгали вчера он сидит бородач а вы херню пишете
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20.05.2020 13:16 Ответить
кремлядський нєлох проявив явну симпатію саме до проросійських ресурсів!! Запитайте у гнилі де закон про імпічмент - не може брехливий малорос керувати країною під час війни!!
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20.05.2020 13:50 Ответить
Брехло!!!! Сегодня Мендель утром сказала, что подавали заявки 200 журналистов, но выбрали десяток.
Этого чмошного, брехливого клоуна, слушать тошно.
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20.05.2020 15:07 Ответить
Брехло!!!! Сегодня Мендель утром сказала, что подавали заявки 200 журналистов, но выбрали десяток.
Этого чмошного, брехливого клоуна, слушать тошно.
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20.05.2020 15:08 Ответить
 
 