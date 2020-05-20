Зеленский о назначении на должности выходцев из "Квартала 95": Я обещал, что к власти придут другие люди. Ни одного кума я не назначил. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский напомнил, что во время предвыборной кампании он обещал назначать на госдолжности новых людей, что он сейчас, по его мнению, и делает.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему он назначеат на должности своих друзей или людей близких к "Кварталу 95", передает Цензор.НЕТ.

"Ни одного кума или военного приятеля я не буду назначать, ни одного кума или военного друга я не назначил. Относительно госпожи Венедиктовой. Я обещал, что к власти придут другие люди. И когда вы цитируете меня и говорите, что я обещал, что к власти придут новые, другие люди, вы срашиваете меня, почему Генеральный прокурор раньше не работал в Генеральной прокуратуре? Не знаю, что вам ответить, потому что это новый человек. Я Ирину Венедиктову знал только в течение нашей избирательной кампании. Она образованный человек. Она имеет определенное образование. Она практик. Она имеет звание. Она была депутатом в Верховной Раде по спискам "Слуги народа". Мы предложили людей, которые были чистыми, которые раньше не были в Генеральной прокуратуре. Поэтому она и стала главой Генеральной прокуратуры. Это Институт международных отношений, международное право. Это его образование. Господин Ермак не является моим кумом. Он является моим доверенным лицом. Я ему доверяю", - заявил Зеленский.

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"Кто такой господин Ермак. Господин Ермак не имеет опыта как кинопродюсер. Господин Ермак всегда был опытным юристом. Господин Ермак имеет именно то образование, которое необходимо главе Офиса (президента. – Ред.), как мне кажется", - отметил Зеленский.

"Если вы скажете, что я, например, не назначил на должность Генерального прокурора человека, который действительно чист и может быть Генеральным прокурором, и у вас есть такой человек, дайте мне его, пожалуйста. У нас кадровый голод в стране. Я не могу сейчас найти хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем. Мы обращались к нашему культурному сообществу, к многим людям, говорили: "Дайте". Нам очень тяжело найти министра образования. Очень сложно найти министра энергетики. Какого бы человека мы не взяли бы в сфере энергетики, на следующий день в СМИ пишут: "Это точно человек Ахметова, или Коломойского, или Пинчука". Скажите, где у нас в стране независимые энергетики? Дайте мне", - акцентировал президент.

"Шефир помогает, но он даже не получает зарплату. Я не хочу и не могу поставить людей, которые ко мне приблежены, чтобы они получали зарплату от государства. Он мне помогает. Мне нужны помощники. У меня их аж два. Мария Левченко, которая и была моим помощником, когда я работал продюсером, и Сергей Шефир, которому я доверяю. Я не могу найти много людей, которые были бы и чистыми, и профессиональными. Мне кажется, Шмыгаль и профессиональный, и чистый", - добавил Зеленский.