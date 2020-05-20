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Новости Год Зеленского
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Мы построим 25 спорткомлпексов, хочу чтобы мы назвали их в честь современных спортивных легенд, - Зеленский

Мы построим 25 спорткомлпексов, хочу чтобы мы назвали их в честь современных спортивных легенд, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине построят 25 спортивных комплексов и планирует назвать их в честь современных спортивных легенд страны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы начали новую программу с Министерством спорта и Министерством региональной политики мы построим 25 спорттивных комплексов для каждой области", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, в этом году должны быть первые проекты.

"Я бы очень хотел, чтобы мы назвали все эти стадионы и большие спортивные площадки, чтобы мы их назвали в честь современных спортивных легенд", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инвесторы "Укрбуда" пикетировали КГГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) стадион (185) строительство (1997)


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Топ комментарии
+15
Один назовут в честь Юзика, второй в честь Сивохо. Ну и остальные соответственно.
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20.05.2020 11:22
+14
Усикаааааааааааааааа!!!!!Во блеет!! Денег на пернсии нет а НЬЮ ВАСЮКИ уже в планах)))
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20.05.2020 11:23
+13
Перший назви в честь Усіка ...
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20.05.2020 11:23
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Один назовут в честь Юзика, второй в честь Сивохо. Ну и остальные соответственно.
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20.05.2020 11:22 Ответить
Перший назви в честь Усіка ...
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20.05.2020 11:23 Ответить
"УсікЪ - Арєна" імєні святого кірілла-ґундяя
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20.05.2020 11:58 Ответить
Знов обіцянки-цяцянки у вуха лохів.
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20.05.2020 11:23 Ответить
Усикаааааааааааааааа!!!!!Во блеет!! Денег на пернсии нет а НЬЮ ВАСЮКИ уже в планах)))
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20.05.2020 11:23 Ответить
Усикаааааааааааааааа!!!!!Во блеет!! Денег на пернсии нет а НЬЮ ВАСЮКИ уже в планах)))
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20.05.2020 11:24 Ответить
во чувак заливает!!! )))
все успеват за ним записывать???
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20.05.2020 11:24 Ответить
В державі бідних збільшилось в два рази, а воно стадіони будувати буде. Один "бідівельник стадіонів" сидить в Ростові і чекає партнера по скакання по пеньках
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20.05.2020 11:25 Ответить
зеля, а шо там с 500 тыс. рабочих мест??? )))
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20.05.2020 11:25 Ответить
Мост вместе с проезжающей по нему фурой рухнул на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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20.05.2020 11:26 Ответить
Усик и Ломаченко. не?
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20.05.2020 11:27 Ответить
Для перманентного карантину дуже своєчасні інвест проекти!
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20.05.2020 11:29 Ответить
Мы построим 25 спорткомлпексов, хочу чтобы мы назвали их в честь современных спортивных легенд, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6502
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20.05.2020 11:30 Ответить
Це Олег Ляшко?
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20.05.2020 11:52 Ответить
техника для армии больше не нужна . новые самолеты . вертолеты корабли тоже . у нас ведь мир и благодать . все соседи . особенно на Востоке , милые люди . настроим стадионов и будем мяч гонять
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20.05.2020 11:32 Ответить
И одну консерваторию в честь самого выдающегося пианиста современности.
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20.05.2020 11:39 Ответить
Все у нас є. Спорткомплексів не дістає
Одні борги, урізаються розходи на культуру і освіту, МВФ з грошами не квапиться, війна ... а "постраждалому" спорткомплекси
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20.05.2020 11:41 Ответить
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20.05.2020 11:43 Ответить
Следующим будет обещание - "Мы построим 500 мостов".
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20.05.2020 11:45 Ответить
Національний спорткомплекс "Ватоцефальний", спортивно-тренувальна база ФК "Сомалі" (Даунєцк, "днр")
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20.05.2020 12:02 Ответить
Почему 25?
Нужно 24 комплекса, по шесть штук на каждый из четырёх колоколов!
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20.05.2020 12:23 Ответить
Тільке одне питання - нунахера?
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20.05.2020 12:57 Ответить
Це можна робити тільки тоді, якщо будуть якісь інвестори недержавні, то хай будують, платять людям гроші та все таке. І до чого тут зеленськоє "ми построєм" ? Ми - це хто?
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20.05.2020 13:01 Ответить
Вот это по Лукашенкоскі. А потом кто содержать будет эті спорткомплексы? Бандіты?
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20.05.2020 13:00 Ответить
при Порохе построили и запустили 250 заводов ---при тебе, убогом, НИ ОДНОГО!
без производства и доходов бюджета здесь НИКОГО не останется, кроме пенсов , нахрена им твои стадионы???
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20.05.2020 17:04 Ответить
Вот во время войны и жопе в медицине больше денег некуда деть......
Что оно там курит?
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21.05.2020 13:24 Ответить
 
 