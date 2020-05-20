Мы построим 25 спорткомлпексов, хочу чтобы мы назвали их в честь современных спортивных легенд, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине построят 25 спортивных комплексов и планирует назвать их в честь современных спортивных легенд страны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы начали новую программу с Министерством спорта и Министерством региональной политики мы построим 25 спорттивных комплексов для каждой области", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, в этом году должны быть первые проекты.

"Я бы очень хотел, чтобы мы назвали все эти стадионы и большие спортивные площадки, чтобы мы их назвали в честь современных спортивных легенд", - добавил президент.

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