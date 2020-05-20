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Мы построим 25 спорткомлпексов, хочу чтобы мы назвали их в честь современных спортивных легенд, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине построят 25 спортивных комплексов и планирует назвать их в честь современных спортивных легенд страны.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Мы начали новую программу с Министерством спорта и Министерством региональной политики мы построим 25 спорттивных комплексов для каждой области", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, в этом году должны быть первые проекты.
"Я бы очень хотел, чтобы мы назвали все эти стадионы и большие спортивные площадки, чтобы мы их назвали в честь современных спортивных легенд", - добавил президент.
Топ комментарии
+15 Старый зольдат
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+14 vadym sestritsyn
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+13 ВячеславVID
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все успеват за ним записывать???
Одні борги, урізаються розходи на культуру і освіту, МВФ з грошами не квапиться, війна ... а "постраждалому" спорткомплекси
Нужно 24 комплекса, по шесть штук на каждый из четырёх колоколов!
без производства и доходов бюджета здесь НИКОГО не останется, кроме пенсов , нахрена им твои стадионы???
Что оно там курит?