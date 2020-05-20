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Новости Год Зеленского
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Планку для получения инвестиционных нянь снизили со 100 до 30 млн долларов, - Зеленский

Планку для получения инвестиционных нянь снизили со 100 до 30 млн долларов, - Зеленский

Украина снизила планку инвестиций для предоставления ВИП-менеджера со 100 до 30 млн долларов. Это связано с глобальным финансовым кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас из-за кризиса в мире надо бороться за инвестиции. Сейчас в мире такой, извините за такое словосочетание, "экономический национализм". И это правда. Каждый думает о своей стране. Все притормозили любые инвестиции", — рассказал Зеленский.

По словам президента, Украина будет бороться за инвестиции, и потому снизила планку для предоставления инвестиционных нянь.

"Были условия для инвестиционной няни, если у тебя есть инвестиция в Украину 100 млн долларов США плюс. ... Мы снизили эту планку, и инвестиционная няня - это специальный VIP-менеджер, будет приобщен к любому инвестора, который инвестирует в Украину 30 млн долларов плюс", — пояснил Зеленский.

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Президент добавил, что цель этих изменений — привлечь отечественных инвесторов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) инвестиции (1163)


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Топ комментарии
+11
ЗЕняня женеться за інвестором.
Планку для получения инвестиционных нянь снизили со 100 до 30 млн долларов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9571
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20.05.2020 11:32
+7
Шо нихто ни хочет нести вам оферистам дениги?))))
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20.05.2020 11:26
+7
Немцы сказали дебиоу, что им нужны справедливые суды, а не "няни", а это тупоголовое продолжает.
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20.05.2020 11:29
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Шо нихто ни хочет нести вам оферистам дениги?))))
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20.05.2020 11:26 Ответить
Немцы сказали дебиоу, что им нужны справедливые суды, а не "няни", а это тупоголовое продолжает.
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20.05.2020 11:29 Ответить
короче, нянька и даром никому не нужна с такими дебилами при власти.
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20.05.2020 11:26 Ответить
Найвеличніша ЗЕняня всіх часів і народів!
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20.05.2020 11:27 Ответить
Цирк шапіто
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20.05.2020 11:27 Ответить
Демпинговать приходится.
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20.05.2020 13:05 Ответить
Никто деньги не дает которые черз 5 минут в офшоре.
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20.05.2020 11:28 Ответить
Навіть таких інвесторів нема.
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20.05.2020 11:32 Ответить
Сказал, что у каждого. кто вкинет 30 лимонов, будет свой персональный решала.
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20.05.2020 11:32 Ответить
ЗЕняня женеться за інвестором.
Планку для получения инвестиционных нянь снизили со 100 до 30 млн долларов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9571
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20.05.2020 11:32 Ответить
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20.05.2020 11:37 Ответить
Какой нормальный иностранный инвестор захочет связываться с Украиной, если уже на первоначальном этапе ему предлагают инвестиционно-откатную няню?
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20.05.2020 11:33 Ответить
Замість того аби приводити юридичне поле до загальноцивілізаційних меж, українські корупціонери запропонували надзаконне "кришування" за африканськими схемами.
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20.05.2020 11:37 Ответить
Зеля думает, что все потенциальные инвесторы такие же "нелохи" как и он.
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20.05.2020 11:35 Ответить
"Няні" сидять без роботи. Ніхто не просить "криші", та й взагалі не йде з грошима.
Що таке "інвестиційна няня"? Це, позазаконна офіційна "криша" для бізнесу.
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20.05.2020 11:35 Ответить
цікаво чи є законодавство про "нянь"?
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20.05.2020 11:38 Ответить
Воно може бути, але це, протирічить Конституції України та й взагалі, цивілізаційному розумінню розвинених країн.
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20.05.2020 11:47 Ответить
Справа в тому що, розвинені західні країни вже пройшли через період набуття незалежності колоніями і знають про всі ризики ведення бізнесу з країнами в перехідних станах. Сьогодні тобі дають "няню", а завтра влада змінилая і твоїм інвестиціям прийшла пушна тваринка, і це, не котик. Інвесторам потрібні країни з гарантованою стабільністю, а не такі де влада може змінитися будь-коли, з будь-якої причини. Бананові республіки цікавлять виключно аферистів.
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20.05.2020 11:53 Ответить
Уссатый нянь.
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20.05.2020 13:07 Ответить
Мабуть список "няньок" перевищив список "анвесторів"
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20.05.2020 11:36 Ответить
братья-ермаки уже нянями подрабатывают ?
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20.05.2020 12:37 Ответить
снизили, но дураков не прибавилось )))
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20.05.2020 11:41 Ответить
В той час, як цивілізовані країни створюють нормальні судово-законодавчі системи, з однаковими для всіх правами та умовами. Україна пішла шляхом колоніально-феодальних країн і запропонувала ексклюзивні умови для окремих інвесторів, які мають "розуміння специфічних умов". Така практика була поширена в Африці та на Далекому Сході до 19 сторіччя чи навіть першої половини 20-го. Нічого, крім того що, українське суспільство є відсталим на століття іноземним інвесторам це, не говорить. Така система відносин дуже зрозуміла кацапстану чи Китаю з Індією. Але, для цивілізованих країн вона вважається дуже ризиковою.
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20.05.2020 11:45 Ответить
Инвестиционная няня- манечка, которая никак не могла придти в голову нормальному человеку. Никакой инвестор не придёт с инвестициями в государство где есть инвестиционные няни.
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20.05.2020 12:00 Ответить
Ті що по 100 вже отоварились?
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20.05.2020 12:36 Ответить
 
 