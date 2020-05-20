Планку для получения инвестиционных нянь снизили со 100 до 30 млн долларов, - Зеленский

Украина снизила планку инвестиций для предоставления ВИП-менеджера со 100 до 30 млн долларов. Это связано с глобальным финансовым кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас из-за кризиса в мире надо бороться за инвестиции. Сейчас в мире такой, извините за такое словосочетание, "экономический национализм". И это правда. Каждый думает о своей стране. Все притормозили любые инвестиции", — рассказал Зеленский.

По словам президента, Украина будет бороться за инвестиции, и потому снизила планку для предоставления инвестиционных нянь.

"Были условия для инвестиционной няни, если у тебя есть инвестиция в Украину 100 млн долларов США плюс. ... Мы снизили эту планку, и инвестиционная няня - это специальный VIP-менеджер, будет приобщен к любому инвестора, который инвестирует в Украину 30 млн долларов плюс", — пояснил Зеленский.

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Президент добавил, что цель этих изменений — привлечь отечественных инвесторов.